NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F

25.35 USD 0.07 (0.28%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс NLY-PF за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 25.38.

Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.29 25.38
Годовой диапазон
24.82 25.98
Предыдущее закрытие
25.28
Open
25.30
Bid
25.35
Ask
25.65
Low
25.29
High
25.38
Объем
79
Дневное изменение
0.28%
Месячное изменение
0.32%
6-месячное изменение
-1.44%
Годовое изменение
-1.44%
