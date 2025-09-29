- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
Курс NLY-PF за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 25.38.
Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций NLY-PF сегодня?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) сегодня оценивается на уровне 25.35. Инструмент торгуется в пределах 0.28%, вчерашнее закрытие составило 25.28, а торговый объем достиг 79. Всю динамику можно отследить на ценовом графике NLY-PF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F в настоящее время оценивается в 25.35. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.44% и USD. Отслеживайте движения NLY-PF на графике в реальном времени.
Как купить акции NLY-PF?
Вы можете купить акции Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) по текущей цене 25.35. Ордера обычно размещаются около 25.35 или 25.65, тогда как 79 и 0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения NLY-PF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции NLY-PF?
Инвестирование в Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F предполагает учет годового диапазона 24.82 - 25.98 и текущей цены 25.35. Многие сравнивают 0.32% и -1.44% перед размещением ордеров на 25.35 или 25.65. Изучайте ежедневные изменения цены NLY-PF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая высокая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) за последний год составила 25.98. Акции заметно колебались в пределах 24.82 - 25.98, сравнение с 25.28 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Самая низкая цена ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) за год составила 24.82. Сравнение с текущими 25.35 и 24.82 - 25.98 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения NLY-PF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций NLY-PF?
В прошлом Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 25.28 и -1.44% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 25.28
- Open
- 25.30
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Low
- 25.29
- High
- 25.38
- Объем
- 79
- Дневное изменение
- 0.28%
- Месячное изменение
- 0.32%
- 6-месячное изменение
- -1.44%
- Годовое изменение
- -1.44%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%