Курс NLY-PF за сегодня изменился на 0.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.29, а максимальная — 25.38.

Следите за динамикой Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.