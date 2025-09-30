- Übersicht
NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F
Der Wechselkurs von NLY-PF hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.29 bis zu einem Hoch von 25.38 gehandelt.
Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von NLY-PF heute?
Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.28 und das Handelsvolumen erreichte 79. Das Live-Chart von NLY-PF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie NLY-PF Dividenden?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PF zu verfolgen.
Wie kaufe ich NLY-PF-Aktien?
Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 79 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in NLY-PF-Aktien?
Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F müssen die jährliche Spanne 24.82 - 25.98 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und -1.44%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.98. Innerhalb von 24.82 - 25.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?
Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.82 - 25.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von NLY-PF statt?
Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.28 und -1.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.28
- Eröffnung
- 25.30
- Bid
- 25.35
- Ask
- 25.65
- Tief
- 25.29
- Hoch
- 25.38
- Volumen
- 79
- Tagesänderung
- 0.28%
- Monatsänderung
- 0.32%
- 6-Monatsänderung
- -1.44%
- Jahresänderung
- -1.44%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4