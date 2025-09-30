KurseKategorien
NLY-PF: Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F

25.35 USD 0.07 (0.28%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NLY-PF hat sich für heute um 0.28% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 25.29 bis zu einem Hoch von 25.38 gehandelt.

Verfolgen Sie die Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von NLY-PF heute?

Die Aktie von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) notiert heute bei 25.35. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.28% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 25.28 und das Handelsvolumen erreichte 79. Das Live-Chart von NLY-PF zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie NLY-PF Dividenden?

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F wird derzeit mit 25.35 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.44% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von NLY-PF zu verfolgen.

Wie kaufe ich NLY-PF-Aktien?

Sie können Aktien von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F (NLY-PF) zum aktuellen Kurs von 25.35 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 25.35 oder 25.65 platziert, während 79 und 0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von NLY-PF auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in NLY-PF-Aktien?

Bei einer Investition in Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F müssen die jährliche Spanne 24.82 - 25.98 und der aktuelle Kurs 25.35 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.32% und -1.44%, bevor sie Orders zu 25.35 oder 25.65 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von NLY-PF.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der höchste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) im vergangenen Jahr lag bei 25.98. Innerhalb von 24.82 - 25.98 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 25.28 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC?

Der niedrigste Kurs von ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC (NLY-PF) im Laufe des Jahres betrug 24.82. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 25.35 und der Spanne 24.82 - 25.98 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von NLY-PF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von NLY-PF statt?

Annaly Capital Management Inc 6.95% Series F hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 25.28 und -1.44% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
25.29 25.38
Jahresspanne
24.82 25.98
Vorheriger Schlusskurs
25.28
Eröffnung
25.30
Bid
25.35
Ask
25.65
Tief
25.29
Hoch
25.38
Volumen
79
Tagesänderung
0.28%
Monatsänderung
0.32%
6-Monatsänderung
-1.44%
Jahresänderung
-1.44%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4