NA: Nano Labs Ltd - Class A
4.92 USD 0.09 (1.80%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NA para hoje mudou para -1.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.82 e o mais alto foi 5.20.
Veja a dinâmica do par de moedas Nano Labs Ltd - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NA Notícias
Nano Labs enters $45 million at-the-market offering agreement
Faixa diária
4.82 5.20
Faixa anual
2.78 31.48
- Fechamento anterior
- 5.01
- Open
- 5.20
- Bid
- 4.92
- Ask
- 5.22
- Low
- 4.82
- High
- 5.20
- Volume
- 224
- Mudança diária
- -1.80%
- Mudança mensal
- -2.77%
- Mudança de 6 meses
- 17.14%
- Mudança anual
- -42.79%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh