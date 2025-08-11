Валюты / NA
NA: Nano Labs Ltd - Class A
5.01 USD 0.05 (0.99%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NA за сегодня изменился на -0.99%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.85, а максимальная — 5.17.
Следите за динамикой Nano Labs Ltd - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NA
Дневной диапазон
4.85 5.17
Годовой диапазон
2.78 31.48
- Предыдущее закрытие
- 5.06
- Open
- 5.10
- Bid
- 5.01
- Ask
- 5.31
- Low
- 4.85
- High
- 5.17
- Объем
- 268
- Дневное изменение
- -0.99%
- Месячное изменение
- -0.99%
- 6-месячное изменение
- 19.29%
- Годовое изменение
- -41.74%
