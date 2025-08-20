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JHI: John Hancock Investors Trust

13.45 USD 0.03 (0.22%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日JHI汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点13.43和高点13.49进行交易。

关注John Hancock Investors Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M30
  • H1
  • H4
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  • W1
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JHI新闻

常见问题解答

JHI股票今天的价格是多少？

John Hancock Investors Trust股票今天的定价为13.45。它在13.43 - 13.49范围内交易，昨天的收盘价为13.42，交易量达到19。JHI的实时价格图表显示了这些更新。

John Hancock Investors Trust股票是否支付股息？

John Hancock Investors Trust目前的价值为13.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.68%和USD。实时查看图表以跟踪JHI走势。

如何购买JHI股票？

您可以以13.45的当前价格购买John Hancock Investors Trust股票。订单通常设置在13.45或13.75附近，而19和0.00%显示市场活动。立即关注JHI的实时图表更新。

如何投资JHI股票？

投资John Hancock Investors Trust需要考虑年度范围12.50 - 14.50和当前价格13.45。许多人在以13.45或13.75下订单之前，会比较1.66%和。实时查看JHI价格图表，了解每日变化。

John Hancock Investors Trust股票的最高价格是多少？

在过去一年中，John Hancock Investors Trust的最高价格是14.50。在12.50 - 14.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Investors Trust的绩效。

John Hancock Investors Trust股票的最低价格是多少？

John Hancock Investors Trust（JHI）的最低价格为12.50。将其与当前的13.45和12.50 - 14.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

JHI股票是什么时候拆分的？

John Hancock Investors Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.42和-4.68%中可见。

日范围
13.43 13.49
年范围
12.50 14.50
前一天收盘价
13.42
开盘价
13.45
卖价
13.45
买价
13.75
最低价
13.43
最高价
13.49
交易量
19
日变化
0.22%
月变化
1.66%
6个月变化
-2.61%
年变化
-4.68%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%