JHI: John Hancock Investors Trust
今日JHI汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点13.43和高点13.49进行交易。
关注John Hancock Investors Trust动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
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常见问题解答
JHI股票今天的价格是多少？
John Hancock Investors Trust股票今天的定价为13.45。它在13.43 - 13.49范围内交易，昨天的收盘价为13.42，交易量达到19。JHI的实时价格图表显示了这些更新。
John Hancock Investors Trust股票是否支付股息？
John Hancock Investors Trust目前的价值为13.45。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-4.68%和USD。实时查看图表以跟踪JHI走势。
如何购买JHI股票？
您可以以13.45的当前价格购买John Hancock Investors Trust股票。订单通常设置在13.45或13.75附近，而19和0.00%显示市场活动。立即关注JHI的实时图表更新。
如何投资JHI股票？
投资John Hancock Investors Trust需要考虑年度范围12.50 - 14.50和当前价格13.45。许多人在以13.45或13.75下订单之前，会比较1.66%和。实时查看JHI价格图表，了解每日变化。
John Hancock Investors Trust股票的最高价格是多少？
在过去一年中，John Hancock Investors Trust的最高价格是14.50。在12.50 - 14.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪John Hancock Investors Trust的绩效。
John Hancock Investors Trust股票的最低价格是多少？
John Hancock Investors Trust（JHI）的最低价格为12.50。将其与当前的13.45和12.50 - 14.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JHI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JHI股票是什么时候拆分的？
John Hancock Investors Trust历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.42和-4.68%中可见。
- 前一天收盘价
- 13.42
- 开盘价
- 13.45
- 卖价
- 13.45
- 买价
- 13.75
- 最低价
- 13.43
- 最高价
- 13.49
- 交易量
- 19
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- 1.66%
- 6个月变化
- -2.61%
- 年变化
- -4.68%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%