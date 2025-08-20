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JHI: John Hancock Investors Trust
Курс JHI за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.30, а максимальная — 13.48.
Следите за динамикой John Hancock Investors Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
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- MN
Новости JHI
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- Кеннет Дж. Фелан приобретает акции John Hancock Investors Trust
- Phelan Kenneth J buys John Hancock Investors Trust (JHI) shares
- John Hancock financial opportunities fund director buys $10,001 in BTO
- BHK: Improved Valuation, Distribution Sustainability Still Questionable (NYSE:BHK)
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Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций JHI сегодня?
John Hancock Investors Trust (JHI) сегодня оценивается на уровне 13.42. Инструмент торгуется в пределах 13.30 - 13.48, вчерашнее закрытие составило 13.35, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Investors Trust?
John Hancock Investors Trust в настоящее время оценивается в 13.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.89% и USD. Отслеживайте движения JHI на графике в реальном времени.
Как купить акции JHI?
Вы можете купить акции John Hancock Investors Trust (JHI) по текущей цене 13.42. Ордера обычно размещаются около 13.42 или 13.72, тогда как 32 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции JHI?
Инвестирование в John Hancock Investors Trust предполагает учет годового диапазона 12.50 - 14.50 и текущей цены 13.42. Многие сравнивают 1.44% и -2.82% перед размещением ордеров на 13.42 или 13.72. Изучайте ежедневные изменения цены JHI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Investors Trust?
Самая высокая цена John Hancock Investors Trust (JHI) за последний год составила 14.50. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 14.50, сравнение с 13.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Investors Trust на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Investors Trust?
Самая низкая цена John Hancock Investors Trust (JHI) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 13.42 и 12.50 - 14.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций JHI?
В прошлом John Hancock Investors Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.35 и -4.89% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 13.35
- Open
- 13.30
- Bid
- 13.42
- Ask
- 13.72
- Low
- 13.30
- High
- 13.48
- Объем
- 32
- Дневное изменение
- 0.52%
- Месячное изменение
- 1.44%
- 6-месячное изменение
- -2.82%
- Годовое изменение
- -4.89%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%