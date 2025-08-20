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JHI: John Hancock Investors Trust

13.42 USD 0.07 (0.52%)
Сектор: Финансы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс JHI за сегодня изменился на 0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.30, а максимальная — 13.48.

Следите за динамикой John Hancock Investors Trust. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций JHI сегодня?

John Hancock Investors Trust (JHI) сегодня оценивается на уровне 13.42. Инструмент торгуется в пределах 13.30 - 13.48, вчерашнее закрытие составило 13.35, а торговый объем достиг 32. Всю динамику можно отследить на ценовом графике JHI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям John Hancock Investors Trust?

John Hancock Investors Trust в настоящее время оценивается в 13.42. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -4.89% и USD. Отслеживайте движения JHI на графике в реальном времени.

Как купить акции JHI?

Вы можете купить акции John Hancock Investors Trust (JHI) по текущей цене 13.42. Ордера обычно размещаются около 13.42 или 13.72, тогда как 32 и 0.90% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения JHI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции JHI?

Инвестирование в John Hancock Investors Trust предполагает учет годового диапазона 12.50 - 14.50 и текущей цены 13.42. Многие сравнивают 1.44% и -2.82% перед размещением ордеров на 13.42 или 13.72. Изучайте ежедневные изменения цены JHI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции John Hancock Investors Trust?

Самая высокая цена John Hancock Investors Trust (JHI) за последний год составила 14.50. Акции заметно колебались в пределах 12.50 - 14.50, сравнение с 13.35 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику John Hancock Investors Trust на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции John Hancock Investors Trust?

Самая низкая цена John Hancock Investors Trust (JHI) за год составила 12.50. Сравнение с текущими 13.42 и 12.50 - 14.50 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения JHI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций JHI?

В прошлом John Hancock Investors Trust проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 13.35 и -4.89% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
13.30 13.48
Годовой диапазон
12.50 14.50
Предыдущее закрытие
13.35
Open
13.30
Bid
13.42
Ask
13.72
Low
13.30
High
13.48
Объем
32
Дневное изменение
0.52%
Месячное изменение
1.44%
6-месячное изменение
-2.82%
Годовое изменение
-4.89%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%