IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu

24.11 USD 0.10 (0.42%)
版块: 房地产 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IVR-PC汇率已更改0.42%。当日，交易品种以低点23.85和高点24.34进行交易。

关注INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IVR-PC股票今天的价格是多少？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu股票今天的定价为24.11。它在0.42%范围内交易，昨天的收盘价为24.01，交易量达到16。IVR-PC的实时价格图表显示了这些更新。

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu股票是否支付股息？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu目前的价值为24.11。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.59%和USD。实时查看图表以跟踪IVR-PC走势。

如何购买IVR-PC股票？

您可以以24.11的当前价格购买INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu股票。订单通常设置在24.11或24.41附近，而16和0.33%显示市场活动。立即关注IVR-PC的实时图表更新。

如何投资IVR-PC股票？

投资INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu需要考虑年度范围22.75 - 25.09和当前价格24.11。许多人在以24.11或24.41下订单之前，会比较-1.19%和。实时查看IVR-PC价格图表，了解每日变化。

Invesco Mortgage Capital Inc.股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Mortgage Capital Inc.的最高价格是25.09。在22.75 - 25.09内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu的绩效。

Invesco Mortgage Capital Inc.股票的最低价格是多少？

Invesco Mortgage Capital Inc.（IVR-PC）的最低价格为22.75。将其与当前的24.11和22.75 - 25.09进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IVR-PC在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IVR-PC股票是什么时候拆分的？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.01和-1.59%中可见。

日范围
23.85 24.34
年范围
22.75 25.09
前一天收盘价
24.01
开盘价
24.03
卖价
24.11
买价
24.41
最低价
23.85
最高价
24.34
交易量
16
日变化
0.42%
月变化
-1.19%
6个月变化
-1.59%
年变化
-1.59%
