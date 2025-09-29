クォートセクション
通貨 / IVR-PC
株に戻る

IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu

24.11 USD 0.10 (0.42%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IVR-PCの今日の為替レートは、0.42%変化しました。日中、通貨は1あたり23.85の安値と24.34の高値で取引されました。

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

IVR-PC株の現在の価格は？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuの株価は本日24.11です。0.42%内で取引され、前日の終値は24.01、取引量は16に達しました。IVR-PCのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuの株は配当を出しますか？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuの現在の価格は24.11です。配当方針は会社によりますが、投資家は-1.59%やUSDにも注目します。IVR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

IVR-PC株を買う方法は？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuの株は現在24.11で購入可能です。注文は通常24.11または24.41付近で行われ、16や0.33%が市場の動きを示します。IVR-PCの最新情報はライブチャートで確認できます。

IVR-PC株に投資する方法は？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuへの投資では、年間の値幅22.75 - 25.09と現在の24.11を考慮します。注文は多くの場合24.11や24.41で行われる前に、-1.19%や-1.59%と比較されます。IVR-PCの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Mortgage Capital Inc.の株の最高値は？

Invesco Mortgage Capital Inc.の過去1年の最高値は25.09でした。22.75 - 25.09内で株価は大きく変動し、24.01と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Mortgage Capital Inc.の株の最低値は？

Invesco Mortgage Capital Inc.(IVR-PC)の年間最安値は22.75でした。現在の24.11や22.75 - 25.09と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IVR-PCの動きはライブチャートで確認できます。

IVR-PCの株式分割はいつ行われましたか？

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cuは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、24.01、-1.59%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.85 24.34
1年のレンジ
22.75 25.09
以前の終値
24.01
始値
24.03
買値
24.11
買値
24.41
安値
23.85
高値
24.34
出来高
16
1日の変化
0.42%
1ヶ月の変化
-1.19%
6ヶ月の変化
-1.59%
1年の変化
-1.59%
29 9月, 月曜日
11:30
USD
FRB Walle理事発言
実際
期待
14:00
USD
住宅販売契約指数前月比
実際
4.0%
期待
2.0%
-0.3%
17:30
USD
FOMCメンバーWilliams氏の発言
実際
期待