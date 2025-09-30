- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu
Der Wechselkurs von IVR-PC hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.85 bis zu einem Hoch von 24.34 gehandelt.
Verfolgen Sie die INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IVR-PC heute?
Die Aktie von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) notiert heute bei 24.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.01 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von IVR-PC zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IVR-PC Dividenden?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu wird derzeit mit 24.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVR-PC zu verfolgen.
Wie kaufe ich IVR-PC-Aktien?
Sie können Aktien von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) zum aktuellen Kurs von 24.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.11 oder 24.41 platziert, während 16 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVR-PC auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IVR-PC-Aktien?
Bei einer Investition in INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu müssen die jährliche Spanne 22.75 - 25.09 und der aktuelle Kurs 24.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.19% und -1.59%, bevor sie Orders zu 24.11 oder 24.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVR-PC.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc.?
Der höchste Kurs von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.09. Innerhalb von 22.75 - 25.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc.?
Der niedrigste Kurs von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.11 und der Spanne 22.75 - 25.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IVR-PC statt?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.01 und -1.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.01
- Eröffnung
- 24.03
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Tief
- 23.85
- Hoch
- 24.34
- Volumen
- 16
- Tagesänderung
- 0.42%
- Monatsänderung
- -1.19%
- 6-Monatsänderung
- -1.59%
- Jahresänderung
- -1.59%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4