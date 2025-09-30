KurseKategorien
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu

24.11 USD 0.10 (0.42%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IVR-PC hat sich für heute um 0.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.85 bis zu einem Hoch von 24.34 gehandelt.

Verfolgen Sie die INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von IVR-PC heute?

Die Aktie von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) notiert heute bei 24.11. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.42% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 24.01 und das Handelsvolumen erreichte 16. Das Live-Chart von IVR-PC zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie IVR-PC Dividenden?

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu wird derzeit mit 24.11 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -1.59% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IVR-PC zu verfolgen.

Wie kaufe ich IVR-PC-Aktien?

Sie können Aktien von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) zum aktuellen Kurs von 24.11 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 24.11 oder 24.41 platziert, während 16 und 0.33% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IVR-PC auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in IVR-PC-Aktien?

Bei einer Investition in INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu müssen die jährliche Spanne 22.75 - 25.09 und der aktuelle Kurs 24.11 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -1.19% und -1.59%, bevor sie Orders zu 24.11 oder 24.41 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IVR-PC.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc.?

Der höchste Kurs von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) im vergangenen Jahr lag bei 25.09. Innerhalb von 22.75 - 25.09 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 24.01 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Mortgage Capital Inc.?

Der niedrigste Kurs von Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) im Laufe des Jahres betrug 22.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 24.11 und der Spanne 22.75 - 25.09 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IVR-PC live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von IVR-PC statt?

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 24.01 und -1.59% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.85 24.34
Jahresspanne
22.75 25.09
Vorheriger Schlusskurs
24.01
Eröffnung
24.03
Bid
24.11
Ask
24.41
Tief
23.85
Hoch
24.34
Volumen
16
Tagesänderung
0.42%
Monatsänderung
-1.19%
6-Monatsänderung
-1.59%
Jahresänderung
-1.59%
