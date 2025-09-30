- Aperçu
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu
Le taux de change de IVR-PC a changé de 0.42% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.85 et à un maximum de 24.34.
Suivez la dynamique INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action IVR-PC aujourd'hui ?
L'action INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu est cotée à 24.11 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.42%, a clôturé hier à 24.01 et son volume d'échange a atteint 16. Le graphique en temps réel du cours de IVR-PC présente ces mises à jour.
L'action INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu verse-t-elle des dividendes ?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu est actuellement valorisé à 24.11. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -1.59% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de IVR-PC.
Comment acheter des actions IVR-PC ?
Vous pouvez acheter des actions INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu au cours actuel de 24.11. Les ordres sont généralement placés à proximité de 24.11 ou de 24.41, le 16 et le 0.33% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de IVR-PC sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action IVR-PC ?
Investir dans INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu implique de prendre en compte la fourchette annuelle 22.75 - 25.09 et le prix actuel 24.11. Beaucoup comparent -1.19% et -1.59% avant de passer des ordres à 24.11 ou 24.41. Consultez le graphique du cours de IVR-PC en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Mortgage Capital Inc. ?
Le cours le plus élevé de Invesco Mortgage Capital Inc. l'année dernière était 25.09. Au cours de 22.75 - 25.09, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 24.01 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Mortgage Capital Inc. ?
Le cours le plus bas de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) sur l'année a été 22.75. Sa comparaison avec 24.11 et 22.75 - 25.09 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de IVR-PC sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action IVR-PC a-t-elle été divisée ?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 24.01 et -1.59% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 24.01
- Ouverture
- 24.03
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Plus Bas
- 23.85
- Plus Haut
- 24.34
- Volume
- 16
- Changement quotidien
- 0.42%
- Changement Mensuel
- -1.19%
- Changement à 6 Mois
- -1.59%
- Changement Annuel
- -1.59%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
-
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
-
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.4