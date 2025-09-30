CotaçõesSeções
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu

24.11 USD 0.10 (0.42%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do IVR-PC para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.85 e o mais alto foi 24.34.

Veja a dinâmica do par de moedas INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de IVR-PC hoje?

Hoje INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) está avaliado em 24.11. O instrumento é negociado dentro de 0.42%, o fechamento de ontem foi 24.01, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVR-PC em tempo real.

As ações de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu pagam dividendos?

Atualmente INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu está avaliado em 24.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.59% e USD. Monitore os movimentos de IVR-PC no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de IVR-PC?

Você pode comprar ações de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) pelo preço atual 24.11. Ordens geralmente são executadas perto de 24.11 ou 24.41, enquanto 16 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVR-PC no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de IVR-PC?

Investir em INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu envolve considerar a faixa anual 22.75 - 25.09 e o preço atual 24.11. Muitos comparam -1.19% e -1.59% antes de enviar ordens em 24.11 ou 24.41. Estude as mudanças diárias de preço de IVR-PC no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco Mortgage Capital Inc.?

O maior preço de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) no último ano foi 25.09. As ações oscilaram bastante dentro de 22.75 - 25.09, e a comparação com 24.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Mortgage Capital Inc.?

O menor preço de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) no ano foi 22.75. A comparação com o preço atual 24.11 e 22.75 - 25.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVR-PC?

No passado INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.01 e -1.59% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.85 24.34
Faixa anual
22.75 25.09
Fechamento anterior
24.01
Open
24.03
Bid
24.11
Ask
24.41
Low
23.85
High
24.34
Volume
16
Mudança diária
0.42%
Mudança mensal
-1.19%
Mudança de 6 meses
-1.59%
Mudança anual
-1.59%
