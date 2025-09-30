- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu
A taxa do IVR-PC para hoje mudou para 0.42%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.85 e o mais alto foi 24.34.
Veja a dinâmica do par de moedas INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de IVR-PC hoje?
Hoje INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) está avaliado em 24.11. O instrumento é negociado dentro de 0.42%, o fechamento de ontem foi 24.01, e o volume de negociação atingiu 16. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de IVR-PC em tempo real.
As ações de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu pagam dividendos?
Atualmente INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu está avaliado em 24.11. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -1.59% e USD. Monitore os movimentos de IVR-PC no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de IVR-PC?
Você pode comprar ações de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) pelo preço atual 24.11. Ordens geralmente são executadas perto de 24.11 ou 24.41, enquanto 16 e 0.33% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de IVR-PC no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de IVR-PC?
Investir em INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu envolve considerar a faixa anual 22.75 - 25.09 e o preço atual 24.11. Muitos comparam -1.19% e -1.59% antes de enviar ordens em 24.11 ou 24.41. Estude as mudanças diárias de preço de IVR-PC no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Invesco Mortgage Capital Inc.?
O maior preço de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) no último ano foi 25.09. As ações oscilaram bastante dentro de 22.75 - 25.09, e a comparação com 24.01 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Invesco Mortgage Capital Inc.?
O menor preço de Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) no ano foi 22.75. A comparação com o preço atual 24.11 e 22.75 - 25.09 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de IVR-PC em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de IVR-PC?
No passado INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 24.01 e -1.59% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 24.01
- Open
- 24.03
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 23.85
- High
- 24.34
- Volume
- 16
- Mudança diária
- 0.42%
- Mudança mensal
- -1.19%
- Mudança de 6 meses
- -1.59%
- Mudança anual
- -1.59%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 1.7%
- Prév.
- 2.1%
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.4%
- Prév.
- 0.0%
- Atu.
-
- Projeç.
- 45.8
- Prév.
- 41.5
- Atu.
-
- Projeç.
- 7.326 milh
- Prév.
- 7.181 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- 100.7
- Prév.
- 97.4