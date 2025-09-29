- Обзор рынка
IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu
Курс IVR-PC за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.34.
Следите за динамикой INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IVR-PC сегодня?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) сегодня оценивается на уровне 24.11. Инструмент торгуется в пределах 0.42%, вчерашнее закрытие составило 24.01, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVR-PC в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu?
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu в настоящее время оценивается в 24.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения IVR-PC на графике в реальном времени.
Как купить акции IVR-PC?
Вы можете купить акции INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) по текущей цене 24.11. Ордера обычно размещаются около 24.11 или 24.41, тогда как 16 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVR-PC на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IVR-PC?
Инвестирование в INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu предполагает учет годового диапазона 22.75 - 25.09 и текущей цены 24.11. Многие сравнивают -1.19% и -1.59% перед размещением ордеров на 24.11 или 24.41. Изучайте ежедневные изменения цены IVR-PC на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco Mortgage Capital Inc.?
Самая высокая цена Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) за последний год составила 25.09. Акции заметно колебались в пределах 22.75 - 25.09, сравнение с 24.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco Mortgage Capital Inc.?
Самая низкая цена Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) за год составила 22.75. Сравнение с текущими 24.11 и 22.75 - 25.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IVR-PC?
В прошлом INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.01 и -1.59% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 24.01
- Open
- 24.03
- Bid
- 24.11
- Ask
- 24.41
- Low
- 23.85
- High
- 24.34
- Объем
- 16
- Дневное изменение
- 0.42%
- Месячное изменение
- -1.19%
- 6-месячное изменение
- -1.59%
- Годовое изменение
- -1.59%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 4.0%
- Прог.
- 2.0%
- Пред.
- -0.3%