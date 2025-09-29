КотировкиРазделы
Валюты / IVR-PC
Назад в Рынок акций США

IVR-PC: INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu

24.11 USD 0.10 (0.42%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс IVR-PC за сегодня изменился на 0.42%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.85, а максимальная — 24.34.

Следите за динамикой INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций IVR-PC сегодня?

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) сегодня оценивается на уровне 24.11. Инструмент торгуется в пределах 0.42%, вчерашнее закрытие составило 24.01, а торговый объем достиг 16. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IVR-PC в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu?

INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu в настоящее время оценивается в 24.11. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -1.59% и USD. Отслеживайте движения IVR-PC на графике в реальном времени.

Как купить акции IVR-PC?

Вы можете купить акции INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu (IVR-PC) по текущей цене 24.11. Ордера обычно размещаются около 24.11 или 24.41, тогда как 16 и 0.33% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IVR-PC на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции IVR-PC?

Инвестирование в INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu предполагает учет годового диапазона 22.75 - 25.09 и текущей цены 24.11. Многие сравнивают -1.19% и -1.59% перед размещением ордеров на 24.11 или 24.41. Изучайте ежедневные изменения цены IVR-PC на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Mortgage Capital Inc.?

Самая высокая цена Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) за последний год составила 25.09. Акции заметно колебались в пределах 22.75 - 25.09, сравнение с 24.01 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Mortgage Capital Inc.?

Самая низкая цена Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR-PC) за год составила 22.75. Сравнение с текущими 24.11 и 22.75 - 25.09 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IVR-PC во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций IVR-PC?

В прошлом INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC 7.5% Fixed-to-Floating Series C Cu проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 24.01 и -1.59% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.85 24.34
Годовой диапазон
22.75 25.09
Предыдущее закрытие
24.01
Open
24.03
Bid
24.11
Ask
24.41
Low
23.85
High
24.34
Объем
16
Дневное изменение
0.42%
Месячное изменение
-1.19%
6-месячное изменение
-1.59%
Годовое изменение
-1.59%
29 сентября, понедельник
11:30
USD
Выступление управляющего ФРС Уоллера
Акт.
Прог.
Пред.
14:00
USD
Незавершенные продажи на рынке недвижимости м/м
Акт.
4.0%
Прог.
2.0%
Пред.
-0.3%
17:30
USD
Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Вильямса
Акт.
Прог.
Пред.