TitaNFX
- 专家
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Cence Jk Oizeijoozzisa拥有超过7年经验的外汇市场专家。擅长编程和开发智能交易系统（EA）。
购买或合作前的咨询，您可以通过以下方式联系我们：
website : traderarena.info/
Email : Ebtrade.tk@gmail.com
https://t.me/ebtradetk1
- 版本: 1.0
- 激活: 5
TITAN EA MT4 | 专业EURUSD剥头皮专家顾问
TITAN终于来了！
经过多年的研究、开发和实盘市场经验，TITAN EA现已可在MetaTrader 4上使用。
TITAN是一款专业的剥头皮专家顾问，专为M15时间框架上的EURUSD设计。与许多依赖高风险恢复方法的自动化系统不同，TITAN遵循纪律性策略，每笔交易都设有止损，有助于在维持可控风险的同时保护交易资本。
该策略结合了基于成交量的市场分析和价格反转检测，从多年的专业交易经验中开发出高概率的入场机会。
主要特点
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每笔交易都有止损
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无马丁格尔
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无网格交易
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保守的风险管理
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先进的资金管理
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每日交易管理
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交易时段（开始/结束时间）控制
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趋势过滤器
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点差过滤器，避免在异常市场条件下交易
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快速动态止损管理
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针对低点差ECN账户优化
推荐设置
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品种：EURUSD
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时间框架：M15
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最低存款：200美元
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账户类型：低点差 / 推荐ECN
回测
为获得最准确的回测结果：
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使用默认设置。
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您只能根据账户余额调整手数大小或启用自动手数。
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在测试期间将点差设置为11点。
风险管理
TITAN专为重视资本保全的交易者而设计。每个仓位都受到止损保护，EA完全避免马丁格尔和网格系统等危险技术。
目标是在不追求过度风险的情况下，提供稳定和纪律性的交易方法。
经纪商推荐
由于执行质量和点差显著影响剥头皮表现，强烈建议使用低点差ECN经纪商。
如果您想了解TITAN EA推荐使用哪家经纪商，请随时在购买前与我联系。