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TITAN EA MT4 | 专业EURUSD剥头皮专家顾问

TITAN终于来了！

经过多年的研究、开发和实盘市场经验，TITAN EA现已可在MetaTrader 4上使用。

TITAN是一款专业的剥头皮专家顾问，专为M15时间框架上的EURUSD设计。与许多依赖高风险恢复方法的自动化系统不同，TITAN遵循纪律性策略，每笔交易都设有止损，有助于在维持可控风险的同时保护交易资本。

该策略结合了基于成交量的市场分析和价格反转检测，从多年的专业交易经验中开发出高概率的入场机会。

主要特点

  • 每笔交易都有止损

  • 无马丁格尔

  • 无网格交易

  • 保守的风险管理

  • 先进的资金管理

  • 每日交易管理

  • 交易时段（开始/结束时间）控制

  • 趋势过滤器

  • 点差过滤器，避免在异常市场条件下交易

  • 快速动态止损管理

  • 针对低点差ECN账户优化

推荐设置

  • 品种：EURUSD

  • 时间框架：M15

  • 最低存款：200美元

  • 账户类型：低点差 / 推荐ECN

回测

为获得最准确的回测结果：

  • 使用默认设置。

  • 您只能根据账户余额调整手数大小或启用自动手数。

  • 在测试期间将点差设置为11点。

风险管理

TITAN专为重视资本保全的交易者而设计。每个仓位都受到止损保护，EA完全避免马丁格尔和网格系统等危险技术。

目标是在不追求过度风险的情况下，提供稳定和纪律性的交易方法。

经纪商推荐

由于执行质量和点差显著影响剥头皮表现，强烈建议使用低点差ECN经纪商。

如果您想了解TITAN EA推荐使用哪家经纪商，请随时在购买前与我联系。


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更新 — 2025年12月 Aurum 交易系统于 2024 年 11 月底正式发布。 在这一整年里，它在真实市场环境中稳定运行，没有新闻过滤器，没有额外的防护限制，也没有复杂的交易约束 —— 依然保持了稳定与可靠的表现。 Live Signal (launch April 14, 2026) 这一年的真实交易充分证明了该交易系统本身的可靠性。 正是在真实数据与实际经验的基础上，我们于 2025 年 12 月发布了本次重大更新： 全面升级高级交易面板，并适配所有屏幕分辨率 新增扩展交易保护系统 新增基于 Forex Factory 的强力新闻过滤系统 新增两个额外过滤器，用于更精准的信号判断 全面优化执行速度与系统稳定性 新增安全的 Recovery 回本功能 图表主题升级为高级风格 关于 Aurum Aurum — 黄金交易高级 EA（XAU/USD） Aurum 是一款专为黄金市场打造的专业级交易 EA，核心目标是稳定性与安全性。系统基于趋势分析，并采用严格的风险控制机制。 本系统不使用任何危险交易方式 —— 不加仓、不网格、不马丁、不激进加仓。 每一笔交易都严格设置止损
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
专家
Quantum Nexus 是一款创新型Expert Advisor，将定量分析、多层级验证、趋势跟踪算法、持仓跟踪机制和统计监控整合在一个统一的自动交易系统中。 为了将这一产品变为现实，开发团队投入了数十年的开发经验和一年的准备时间，打造出Quant v5——一款对冲基金级别的定量分析工具，通过持续滚动OOS测试，从数学上证明策略的统计优势。 定价政策 首批客户可在2026年7月31日至8月5日期间享受限时30%折扣。 每完成10次购买，价格将上涨100 USD。价格上涨为永久性调整。 最终价格：30 000 USD。 结果 在真实交易中，采用高风险和ULTRA模式时，Quantum Nexus目前显示的利润超过250%。 在另一个真实账户中，采用中等风险和MEDIUM模式时，目前的结果超过30%。 在历史测试中，自2021年以来，该Expert Advisor显示的利润超过100亿USD，同时始终保持较低且受控的回撤。 有效性证明 Quantum Nexus使用多种通过测试发现的趋势跟踪策略，以在长期运行中提供优势。 策略搜索分为两个阶段： 一个独立脚本包含用于收集价格统计数据
Neuralis Cortoid Gold
Olivier Nomblot
专家
NEURALIS CORTOID GOLD   The Adaptive Intelligence Built Exclusively for XAUUSD ://www.mql5.com/en/signals/2385985  nb: mt5 is a mirror EA; Early days the brain started learning  Gold does not forgive the ordinary.   It hunts stops. It shifts character overnight. It rewards only those who can think faster than the market itself. Neuralis Cortoid Gold was engineered for one purpose only: to survive and thrive where most Expert Advisors eventually fail — in the brutal, high-volatility world of
Bitcoin Scalp Pro
Profalgo Limited
5 (4)
专家
當前促銷： 僅剩 1 件，549 美元 最終價格：999$ NEW: Choose 1 EA for free! (for 2 trade account numbers) 請務必在我們的促銷博客中 查看我們的“   Ultimate EA 組合包 ”   ！   LIVE SIGNAL Bitcoin Scalp Pro 是市場上獨一無二的交易系統。  它完全專注於通過交易支撐位和阻力位的突破來利用比特幣市場的波動性。 EA 的重點在於安全性，這轉化為極低的回撤和非常好的交易風險/回報率。 EA 在內部使用“智能自適應參數係統”，它將根據比特幣的實際價格計算止損、止盈、尾隨止損以及入場和手數。 這意味著如果比特幣以 6000 或 30000 的價格交易，所有參數的值都會不同。 自 2022 年 6 月以來，該 EA 已在真實真實賬戶上進行了前瞻性測試，到目前為止，結果非常有希望。 還進行了 99.90% tickquality 的回溯測試，並且在過去幾年中顯示出非常穩定的增長。 該 EA 需要提供低比特幣點差的經紀商。 私信聯繫我，獲取推薦經紀商名單。 主要特徵： 自適
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
专家
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
专家
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
专家
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
专家
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
Gann HiLo System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
GHS (Gann HiLo System ) is an expert advisor that trades the resumption of a trend after a pullback, using the Gann HiLo Activator as its directional reference. It does not chase price or try to anticipate reversals: it waits for the line to define a trend, waits for price to pull back against it, and enters only when the market clears the prior extreme of the move, confirming it wants to resume its direction. The Gann HiLo indicator is calculated inside the advisor itself, so no external indic
Trend Pullback System MT4
Pol Lazaro Porta
专家
TPS (Trend Pullback System) is an expert advisor built around a single concept: wait for a defined trend, wait for price to pull back into the value zone within that trend, and enter only when the original move resumes. It applies the principle of buying weakness within an uptrend and selling strength within a downtrend. It does not average down, does not build grids, and does not increase lot size after a loss. This Expert Advisor is NOT for you if: You are looking for a system with no losing
ORIX mt4
Leonid Arkhipov
4.75 (4)
专家
ORIX System —— 一款专为 GBPUSD 货币对在 M5 时间周期上开发的交易机器人。该EA基于价格行为与市场结构分析，不使用任何标准技术指标。系统不使用马丁格尔、交易网格、逆势加仓、对冲、无止损交易，也不进行高频或混乱交易。 Live signals 主要要求与建议 交易品种：GBPUSD 时间周期：M5 最低入金：从 100 USD / EUR（最小交易手数 0.01） 经纪商：任何提供高质量报价的正规 ECN 经纪商 账户类型：ECN / RAW / Razor（支持 Netting 与 Hedging 模式） VPS：建议使用 VPS 以保证 EA 稳定、连续运行 推荐风险：每笔交易 1%–5%（风险基于单笔交易的止损计算） 参数设置：默认设置 交易逻辑与风险管理 策略类型：价格行为与市场结构分析，识别关键反转区域 不使用标准技术指标 每笔交易均带有强制止损 支持固定手数交易 支持 Auto Risk 自动风险模式 风险基于单笔交易的止损进行计算 推荐风险：每笔交易 1–5% GMT 参数 默认情况下，EA 使用最常见的服务器时间偏移：冬令时 GMT +2，
Golden Mirage mt4
Michela Russo
4.7 (10)
专家
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
专家
使用 Grok AI辅助 、风险分散且 黄金优化的EA 生成可控回报。 GoldZILLA AI 是一种多策略算法，可检测市场状态以动态选择五种不同的策略，在XAUUSD上优化回报同时最小化回撤。 [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] 购买后，请发送私信给我以获取用户手册和AI设置说明。 为什么选择此EA？ 动态多策略方法 先进的市场状态检测，用于优化策略选择 五种不同的、不相关的交易策略 买卖信号的对称算法规则 风险分散 多时间框架分析（M5至H1） 五种不相关策略降低整体投资组合风险 基于市场状况的动态风险调整 所有仓位均设止损保护 先进的AI风险管理 基于具有实时网络搜索功能的Grok大语言模型 实时宏观分析和新闻事件监控 带有详细推理的每日趋势预测 黄金优化性能 专为XAUUSD CFD交易设计 利用黄金独特的波动特性 多种策略针对黄金价格行为量身定制 最高道德标准的回测和可靠的真实表现 100%高质量数据，无遗漏 零操纵历史止损或止盈 无过度拟合 定期比较Live S
Apache MHL Moving Average
Paulo Roberto Da Costa
专家
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
Forex Dominance MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
专家
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Forex Market. It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Discounted price   . The price will increase by $50 with every 5 purchases. No Risky Strategies   –   Does not use martingale or grid methods Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA les a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patte
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
专家
推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ 新：購買 Goldbot One 並免費選擇 1 個 EA！ （適用於2個交易帳戶） 加入公共團體： 點擊此處   終極組合優惠   ->   點擊此處 LIVE SIGNAL 隆重介紹   Goldbot One ，這是一款專為黃金市場設計的高度複雜的交易機器人。 Goldbot One 專注於突破交易，利用支撐位和阻力位來識別主要交易機會。 該專家顧問專為在波動的貴金屬市場中尋求效率、可靠性和策略優勢的交易者而設計。   值得注意的事實：     EA 在樣本外資料中的表現與用於最佳化的樣本內資料完美一致。   樣本內時期為2016年至2023年。 用於確認策略的樣本外資料為 2004-2016 年和 2024 年。       2024年，業績躋身近20年來最好之列！   現在，這是未來表現的一個非常好的指標。   主要特點： 多策略方法： 獲勝策略的 8 種變體： Goldbot One 運行八種不同的突破策略變體，每種變體都針對不同的市場條件進行了最佳化。這種多元化確保了風險的良好分散並創造了更平穩的成長預期  
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
专家
歡迎來到指數！ 道具準備就緒！ -> 在這裡 下載設定文件 推出促銷活動： 目前價格只剩幾本！ 最終價格：990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) 終極組合優惠   ->   點擊此處 加入公共團體： 點擊此處   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT 將我 15 年在創建專業交易演算法方面的經驗帶入指數市場。 EA 使用經過深思熟慮的演算法來找到最佳入場價格，並在內部運行多種策略來分散交易風險。 所有交易都有停損和止盈，但也使用追蹤停損和追蹤停盈來最小化風險並最大化每筆交易的潛力。 該系統建立在非常流行且經過驗證的策略之上：交易突破重要的支撐位和阻力位。   我很高興地說，在多年的 EA 開發過程中，我已經完善了這個策略 該 EA 專為 US500、US30 和 NAS100 指數交易而開發。 這些市場特別適合這種類型的策略交易。 回測顯示出非常穩定的成長曲線，回撤非常可控且恢復很快。  該
作者的更多信息
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
TENET 是一款适用于MetaTrader 4的自动化专家顾问，专为在M1时间框架上交易XAUUSD（黄金）而开发。 该EA采用基于网格的仓位管理方法，结合预定义风险控制、自动化交易管理和多个入场过滤器。它专为偏好短期市场机会同时保持可控风险敞口的交易者而设计。 每个仓位都受到止损保护，EA包含盈亏平衡和追踪止损功能，用于自动化交易管理。 该 EA 的价格将随销量增加而上涨，每售出一份价格上调 50 美元，直至最终价格达到 1200 美元。 登录您的账户，每天查看该专家顾问的表现 账户: 30018121 密码: Aa123456! 服务器: UltimaMarkets-live1 交易环境 · 平台：MetaTrader 4 · 品种：XAUUSD · 时间框架：M1 · 推荐账户：ECN / Raw Spread · 推荐VPS 主要特点 · 专为XAUUSD设计 · 针对M1交易优化 · 基于网格的仓位管理 · 每笔交易都应用止损 · 自动盈亏平衡管理 · 动态追踪止损 · 自动仓位管理 · 手动或自动手数设置 · 点差保护 · 滑点控制 · Magic Num
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
专家
Super Tenet 是一款功能强大且设计精良的智能交易系统（EA），专为那些追求黄金市场稳定自动交易的交易者打造。 该系统专为 XAUUSD（黄金/美元）的 M1（1分钟）时间周期设计，结合了快速响应能力、先进的内部交易管理机制以及对市场行为的自适应能力。 该 EA 经过优化，可在各种经纪商平台和交易环境中顺畅运行。 无论您使用的是 ECN、标准（Standard）、原始点差（Raw Spread）还是低延迟执行账户，Super Tenet 都能确保良好的兼容性和运行稳定性。 这款 EA 适合那些深知耐心与长期稳健表现之价值的交易者。 您无需每隔几分钟就去查看图表，只需让系统在 VPS 服务器上持续运行，由算法逐步应对各种市场状况即可。 有时候，停止人为干预反而能带来最佳的交易结果。 请将 EA 部署在稳定的 24/7 运行的 VPS 上，避免情绪化干预；经过一个月的纪律性执行后，您可能会以全新的视角审视您的交易账户。 若要使用“Every tick real”（每个报价点真实数据）选项，您的经纪商数据质量必须达到 100%。如果数据达不到要求，请选择“1 minute
LENA Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
4.4 (5)
专家
莉娜頭皮 利用先進的停損技術和人工智能，Lena Expert Advisor 提供創新的交易體驗。 Lena 的機器人避免使用大規模的止損、馬丁格爾和網格交易。相反，它採用動態止損系統，根據市場情況進行調整。 人工智能驅動的分析有助於識別市場中的關鍵機會，並與其精心設計的策略相一致。 這是一個基於經驗豐富的交易者所開發的穩健、經過驗證的方法的自動化交易解決方案，提供可靠性和效率。 它不使用大的損失限制，每當它檢測到啟動無效時，它就會以盡可能低的損失退出，並在真實帳戶中關閉交易（這是人工智慧檢測）。 如果您购买完整版，将免费获得一份   -Hijack      HiJack: https://www.mql5.com/en/market/product/133565     不到一个月 150% 的利润               ----------------------------- 7,715% 利润     运行时间超过8个月 账户号码：21756797 密码：123456789PP 服务器：ICMarketsSC-Demo02 -------------------
HiJack
Cence Jk Oizeijoozzisa
3.83 (6)
专家
HiJack 专家顾问 – 先进的人工智能驱动交易  为防止破解版本在市场上传播 HiJack 专家顾问已私下使用多年，现在我们决定将其公开，以便每个人都能从其强大的功能中受益。 HiJack 利用尖端的人工智能来分析主要银行和机构的交易行为。通过检测大额买卖订单，它以最大速度、最佳盈利潜力和最小风险执行交易。 主要特点：         不使用马丁格尔策略、网络交易或任何其他高风险交易。           具有自动手数功能 专用私人服务器：   EA 需要连接到我们的专属服务器才能正常运行。没有此连接，损失是不可避免的。 小止损：   固定的 30 点止损确保可控的风险管理。 浮动止盈：   系统动态调整止盈水平，以实现快速高效的收益。 每日盈利目标：   用户可以设定整体每日盈利目标。 机构订单跟踪：   EA 检测并跟踪主要金融机构的大额买卖订单。 24/7 支持：   我们的团队为所有用户提供全天候协助。              建议： 符号 = XAUUSD（黄金）EURUSD - BTC 时间周期 = 1M- 5  M 最低资本 = $100 经纪商 = 任意 账户
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
专家
2025 年最强自动化交易策略之一 我们将 2025 年最强大的人工交易策略之一，成功转换为一个 完全自动化的交易专家（Expert Advisor） ，该系统基于 TMA（三角移动平均线）与 CG 交易逻辑 构建。 该 EA 专为 高精度入场、智能挂单以及严格的风险控制 而设计，适用于 所有外汇货币对以及黄金（XAUUSD） 仅剩最后一个版本，价格为550美元。之后价格将上涨至650美元和750美元，最终价格为1200美元。 本系统在 点差低于 10 点的 ECN 账户 上表现最佳，可确保挂单执行精准并减少滑点。 只需加载到图表中，按照您的风险偏好进行设置，即可享受专业级自动化交易体验。  核心功能 适用于 所有外汇货币对及黄金（XAUUSD） 5 min   SET FILE 采用挂单交易策略（Buy Stop / Sell Stop） 挂单智能跟随价格移动 支持反向交易模式 内置自动资金管理（Auto Lot） 交易时间过滤与均线过滤 连续交易次数限制 高级持仓追踪止损功能 针对 低点差 ECN 经纪商 进行优化  输入参数说明 主要设置 ReverseSystem 设置为 T
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
Jackal智能交易系统 – 交易策略 购买后永久免费使用所有产品 下载配置文件  黄金1分钟 | ECN账户：兼容任何经纪商 Jackal EA 基于多层次智能突破策略，结合先进的风险控制与盈利管理，能够灵活适应市场波动。 1. 突破陷阱策略 当市场条件满足时，EA会同时挂两个方向的挂单： Buy Stop ：当前价格之上 Sell Stop ：当前价格之下 当市场出现强势单边行情时，EA立即入场，无需预测方向。 2. 智能交易管理 初始止损： 固定止损点数，用于控制风险。 移动止损： 当交易盈利时，止损会自动跟随价格移动，锁定利润。 无风险模式： 达到一定盈利后，止损移动至开仓价以上，确保最坏情况下仍有净利润。 3. 回撤与盈利保护系统 智能补亏： 若某次交易亏损，下一笔交易目标是补回亏损并实现净盈利。 回撤修复： 在特定条件下启动的机制，用于减少浮动亏损。  输入参数指南 Jackal EA 可通过输入参数进行全面自定义： 手数管理 LotsSize 固定手数。非零时使用此值。 LotsPer1000 当LotsSize=0时，按账户余额动态计算手数（例如每1000美元
CRR Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
专家
CRR EA for MT5 适用于MetaTrader 5的专业黄金交易专家顾问 兼容MetaTrader 5的专家顾问，专门设计用于在M5时间框架上交易XAUUSD（黄金），使用专业的回调突破延续策略和高级风险回报执行管理。 CRR EA是为那些在黄金市场中寻求稳定执行、智能交易管理和高概率延续入场的交易者而开发的。 在此处下载设置文件， 用于5分钟黄金回测。 该专家顾问适用于长期交易。应至少测试两年。 主要特点 专门为XAUUSD（黄金）设计 针对M5时间框架优化 适用于所有经纪商 兼容： ECN账户 Raw Spread账户 标准账户 美分账户 点差对该策略不重要 高级突破延续策略 EMA趋势确认系统 基于ATR的波动性分析 智能回调检测 动态风险回报执行 专业的资金管理 盈亏平衡保护 智能追踪止损 部分平仓功能 实时仪表板 回撤保护 每日亏损限制 连续亏损保护 多时段交易支持： 伦敦时段 纽约时段 亚洲时段 策略逻辑 EA分析市场结构并识别： 强劲的冲动价格运动 受控的回调修正 突破延续确认 趋势对齐的交易入场 系统过滤低质量设置，并专注于趋势市场条件下的延续机会。 推荐设
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