TITAN EA MT4 | 专业EURUSD剥头皮专家顾问

TITAN终于来了！

经过多年的研究、开发和实盘市场经验，TITAN EA现已可在MetaTrader 4上使用。

TITAN是一款专业的剥头皮专家顾问，专为M15时间框架上的EURUSD设计。与许多依赖高风险恢复方法的自动化系统不同，TITAN遵循纪律性策略，每笔交易都设有止损，有助于在维持可控风险的同时保护交易资本。

该策略结合了基于成交量的市场分析和价格反转检测，从多年的专业交易经验中开发出高概率的入场机会。

主要特点

每笔交易都有止损

无马丁格尔

无网格交易

保守的风险管理

先进的资金管理

每日交易管理

交易时段（开始/结束时间）控制

趋势过滤器

点差过滤器，避免在异常市场条件下交易

快速动态止损管理

针对低点差ECN账户优化

推荐设置

品种：EURUSD

时间框架：M15

最低存款：200美元

账户类型：低点差 / 推荐ECN

回测

为获得最准确的回测结果：

使用默认设置。

您只能根据账户余额调整手数大小或启用自动手数。

在测试期间将点差设置为11点。

风险管理

TITAN专为重视资本保全的交易者而设计。每个仓位都受到止损保护，EA完全避免马丁格尔和网格系统等危险技术。

目标是在不追求过度风险的情况下，提供稳定和纪律性的交易方法。

经纪商推荐

由于执行质量和点差显著影响剥头皮表现，强烈建议使用低点差ECN经纪商。

如果您想了解TITAN EA推荐使用哪家经纪商，请随时在购买前与我联系。