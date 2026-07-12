SkyAuro Royal King EA SSR Trading Panel


SkyAuro ROYAL KING EA SSR Trading Panel — 专业黄金半自动交易面板

产品简介

SkyAuro ROYAL KING EA SSR 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的半自动交易面板，集成市价下单、挂单管理、网格订单管理、自动平仓、移动止盈、资金监控及风险管理于一体，并配备直观易用的可视化操作界面，帮助交易者更高效地管理订单与持仓。

本 EA 不会自动分析行情或自主开仓，所有开仓操作均由交易者手动执行，自动化功能主要用于订单管理、风险控制及仓位管理，适合新手到专业交易者通过简单的参数设置，实现更稳定、高效的交易流程。

功能介绍 [手机推送通知系统]

1. 交易品种（Symbol） 显示当前交易品种，例如 XAUUSD+。

2. 当前价格（Current Price） 实时显示当前市场报价，方便观察行情变化，无需切换行情窗口。

3. 手数设置（Lot Size，输入项） 设置每次下单的交易手数，支持 0.01 手起，灵活控制仓位大小。

4. 止盈（Take Profit，输入项） 设置订单止盈距离，例如 2500 点（约 250 点差）。（手机MT5 App 下单自动设置TP。）

5. 止损（Stop Loss，输入项） 设置订单止损距离，例如 2500 点（约 250 点差），（手机MT5 App 下单自动设置SL。）有效控制风险。

6. 一键买入 / 卖出 支持 Buy（市价买入）与 Sell（市价卖出），点击即可立即成交；绿色按钮买入，红色按钮卖出。

7. 网格参数设置（输入项） Order 设置订单数量，First 设置第一单与市价的间距，Level 设置之后每层网格的间距，适用于各种网格策略。

8. Buy Stop / Sell Stop 可分别开启或关闭 Buy Stop、Sell Stop 挂单，ON 为开启、OFF 为关闭，挂单交易更加灵活。

9. Buy Limit / Sell Limit 可分别开启或关闭 Buy Limit、Sell Limit 限价挂单，ON 为开启、OFF 为关闭，可配合网格策略自动挂单。

10. 订单统计 实时显示当前订单数量、总持仓手数，以及 Buy、Sell 方向的盈利金额，交易数据一目了然。

11. 挂单加仓手数（Lot Plus，输入项） 为每一层挂单自动增加额外手数，例如设置 0.01 表示每张挂单额外增加 0.01 手，适合网格类交易策略。

12. 自动平仓（Close Buy / Close Sell） 一键平掉所有 Buy 或 Sell 仓位；同时支持按美元金额自动平仓，例如设置 300 美元后开启监控，达到目标自动平仓对应方向持仓，无需人工值守。

13. 百分比移动止盈（Trailing Stop） 支持按百分比设置移动止损距离，并实时监控浮动盈利，例如 20% 跟踪距离、$1000 启动门槛。开启后，浮动盈利达到设定条件，EA 将按百分比动态调整止损位置，帮助锁定利润。

14. 快速筛选平仓（Filter Close） 按单笔订单盈亏快速筛选平仓：

+CP 平掉盈利超过设定金额的订单，

-CP 平掉盈利低于设定金额的订单，

+CL 平掉浮亏超过设定金额的订单，

-CL 平掉浮亏低于设定金额的订单，

金额可随时重新输入调整。

15. Swap 与 Margin 实时监控 实时显示隔夜利息（Swap）与当前占用保证金（Margin），帮助交易者掌握资金使用情况。

16. 账户余额 实时显示账户余额，方便监控账户资金变化。

17. 当前浮动盈亏/平仓按键 实时统计所有持仓订单的总盈亏，蓝色代表盈利、红色代表亏损，单位为美元。

18. EA 工作状态 显示 EA 当前运行状态：Stop EA = ON 表示 EA 正在运行，Stop EA = OFF 表示 EA 已停止。

新增功能

挂单自动加仓（Lot Plus）、Buy/Sell 自动盈利平仓、按盈亏快速筛选平仓（+CP/-CP、+CL/-CL）、百分比移动止盈、Buy/Sell Stop 与 Buy/Sell Limit 挂单、网格交易系统、Swap 与 Margin 实时显示、Buy/Sell 盈亏与手数统计、实时账户监控。

产品优势

交易操作：图形化面板一键下单、一键平仓，支持多种挂单模式与网格交易系统，参数灵活可自由调整。 风险与资金管理：自动止盈止损、百分比移动止盈、自动资金管理，风险控制完善、运行稳定。 实时监控：账户余额、持仓盈亏、Swap、Margin 全部实时显示，专为黄金 XAUUSD 优化，适用于 MetaTrader 5 平台。

适合人群

适合黄金交易者、网格策略爱好者，以及希望半自动化管理订单、同时保留手动开仓决策权的日内、波段或长线交易者，无论是 EA 新手还是专业量化交易员都能快速上手。

产品总结

ROYAL KING EA SSR 是一款集智能下单、网格策略、挂单管理、自动平仓、移动止盈、资金管理及风险控制于一体的黄金交易面板。系统采用可视化控制面板设计，所有关键参数均可快速调整，支持实时监控账户状态、持仓情况和盈亏变化，帮助交易者更高效地执行交易策略、优化资金管理并降低人为操作失误。

重要提示

本 EA 不做自主开仓决策，所有开仓均由用户手动点击按钮触发；网格挂单、自动平仓、移动止盈是辅助交易的自动化工具，而非全自动交易策略。网格式挂单加仓机制在单边趋势行情中可能导致持仓风险快速累积，请务必先在模拟账户充分测试，并根据自身风险承受能力设置合理的手数、挂单间距与止盈目标。所有交易决定均由用户自行作出，过往表现不代表未来收益，交易具有较高风险，请谨慎决策。



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The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
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实用工具
請務必在 www.Robertsfx.com 加入我們的 Discord 社區，您也可以在 robertsfx.com 購買 EA 無論價格向哪個方向移動，都能贏得勝利 無論價格向哪個方向移動，該機器人都會根據價格的移動方向改變方向，從而獲勝。這是迄今為止最自由的交易方式。 因此，無論它向哪個方向移動，您都會贏（當價格移動到屏幕截圖中的任何一條紅線時，它會以您設置的利潤目標獲勝）。 您面臨的唯一風險是價格是否正在整合（停留在一個地方）。 對沖忍者是一種半自動交易工具，您可以使用下面的對沖設置進行設置。當您告訴它進行交易時，購買或出售它，然後為您處理一切。 每次機器人改變方向時，它都會彌補你之前的損失，所以當你到達任何一條紅線時，你的利潤將是你決定的。 一個好的經驗法則是使用相當高的風險來獲得回報，但是你在這個鏈接上知道如何交易這個機器人的交易秘密。你想要的是價格移動，一旦它開始移動，你就直接走向你的利潤資金:) 設置 ADR / 平均點差 ADR 是平均每日範圍，顯示該工具在一天內通常平均移動多少點。很高興知道這一點，因為您不希望該機器人在點差變得更高的市場展期中運行
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
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在此向大家介绍一款我本人使用多年的机器人。该产品支持半自动和全自动交易模式。 >>> Chat <<< 本程序包含基于经济日历新闻的灵活交易设置功能。不支持策略测试器检验。仅可进行实际操作。需在终端设置允许URL 列表中添加新闻网站。点击服务 > 设置 > 智能交易系统。选中“允许WebRequest对下列URL发出请求：”。添加下列（删除空格）：https://  nfs.faireconomy.media 下載最新的設定檔： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 訊號監控： https://www.mql5.com/en/signals/author/test-standart 请参考博客中各类参数说明自行实现个性化设置   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/748545   。 主要默认设置说明 单一图表英镑/GBP（英镑美元/GBPUSD、欧元英镑/EURGBP、英镑日元/GBPJPY、英镑加拿大元/GBPCAD、英镑澳大利亚元/GBPAUD、英镑瑞士法郎/GBPCHF）货币对操作。英镑/
Shortcuts
Rouge Mouta
实用工具
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
实用工具
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
实用工具
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
实用工具
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
实用工具
Attention: this is a multicurrency EA, which trades by several pairs from one chart!  Therefore, in order to avoid duplicate trades, it is necessary to attach EA only to one chart, ---> all trading in all pairs is conducted only from one chart! we can trade simultaneously in three different pairs, as by default (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), which take into account the correlation when entering the market for all three; we can trade only EURUSD (or any currency pair) and at the same time take into
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
实用工具
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
Gold index expert MT5
He Ming Lai
实用工具
Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
实用工具
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
实用工具
Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
实用工具
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Contact me to get a 7 days trial version of the product with full functionality. Guide + tips here MT4 version  
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
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Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
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