



SkyAuro ROYAL KING EA SSR Trading Panel — 专业黄金半自动交易面板

产品简介

SkyAuro ROYAL KING EA SSR 是一款专为 XAUUSD（黄金）设计的半自动交易面板，集成市价下单、挂单管理、网格订单管理、自动平仓、移动止盈、资金监控及风险管理于一体，并配备直观易用的可视化操作界面，帮助交易者更高效地管理订单与持仓。

本 EA 不会自动分析行情或自主开仓，所有开仓操作均由交易者手动执行，自动化功能主要用于订单管理、风险控制及仓位管理，适合新手到专业交易者通过简单的参数设置，实现更稳定、高效的交易流程。

功能介绍 [手机推送通知系统]

1. 交易品种（Symbol） 显示当前交易品种，例如 XAUUSD+。

2. 当前价格（Current Price） 实时显示当前市场报价，方便观察行情变化，无需切换行情窗口。

3. 手数设置（Lot Size，输入项） 设置每次下单的交易手数，支持 0.01 手起，灵活控制仓位大小。

4. 止盈（Take Profit，输入项） 设置订单止盈距离，例如 2500 点（约 250 点差）。（手机MT5 App 下单自动设置TP。）

5. 止损（Stop Loss，输入项） 设置订单止损距离，例如 2500 点（约 250 点差），（手机MT5 App 下单自动设置SL。）有效控制风险。

6. 一键买入 / 卖出 支持 Buy（市价买入）与 Sell（市价卖出），点击即可立即成交；绿色按钮买入，红色按钮卖出。

7. 网格参数设置（输入项） Order 设置订单数量，First 设置第一单与市价的间距，Level 设置之后每层网格的间距，适用于各种网格策略。

8. Buy Stop / Sell Stop 可分别开启或关闭 Buy Stop、Sell Stop 挂单，ON 为开启、OFF 为关闭，挂单交易更加灵活。

9. Buy Limit / Sell Limit 可分别开启或关闭 Buy Limit、Sell Limit 限价挂单，ON 为开启、OFF 为关闭，可配合网格策略自动挂单。

10. 订单统计 实时显示当前订单数量、总持仓手数，以及 Buy、Sell 方向的盈利金额，交易数据一目了然。

11. 挂单加仓手数（Lot Plus，输入项） 为每一层挂单自动增加额外手数，例如设置 0.01 表示每张挂单额外增加 0.01 手，适合网格类交易策略。

12. 自动平仓（Close Buy / Close Sell） 一键平掉所有 Buy 或 Sell 仓位；同时支持按美元金额自动平仓，例如设置 300 美元后开启监控，达到目标自动平仓对应方向持仓，无需人工值守。

13. 百分比移动止盈（Trailing Stop） 支持按百分比设置移动止损距离，并实时监控浮动盈利，例如 20% 跟踪距离、$1000 启动门槛。开启后，浮动盈利达到设定条件，EA 将按百分比动态调整止损位置，帮助锁定利润。

14. 快速筛选平仓（Filter Close） 按单笔订单盈亏快速筛选平仓：

+CP 平掉盈利超过设定金额的订单，

-CP 平掉盈利低于设定金额的订单，

+CL 平掉浮亏超过设定金额的订单，

-CL 平掉浮亏低于设定金额的订单，

金额可随时重新输入调整。

15. Swap 与 Margin 实时监控 实时显示隔夜利息（Swap）与当前占用保证金（Margin），帮助交易者掌握资金使用情况。

16. 账户余额 实时显示账户余额，方便监控账户资金变化。

17. 当前浮动盈亏/平仓按键 实时统计所有持仓订单的总盈亏，蓝色代表盈利、红色代表亏损，单位为美元。

18. EA 工作状态 显示 EA 当前运行状态：Stop EA = ON 表示 EA 正在运行，Stop EA = OFF 表示 EA 已停止。

新增功能

挂单自动加仓（Lot Plus）、Buy/Sell 自动盈利平仓、按盈亏快速筛选平仓（+CP/-CP、+CL/-CL）、百分比移动止盈、Buy/Sell Stop 与 Buy/Sell Limit 挂单、网格交易系统、Swap 与 Margin 实时显示、Buy/Sell 盈亏与手数统计、实时账户监控。

产品优势

交易操作：图形化面板一键下单、一键平仓，支持多种挂单模式与网格交易系统，参数灵活可自由调整。 风险与资金管理：自动止盈止损、百分比移动止盈、自动资金管理，风险控制完善、运行稳定。 实时监控：账户余额、持仓盈亏、Swap、Margin 全部实时显示，专为黄金 XAUUSD 优化，适用于 MetaTrader 5 平台。

适合人群

适合黄金交易者、网格策略爱好者，以及希望半自动化管理订单、同时保留手动开仓决策权的日内、波段或长线交易者，无论是 EA 新手还是专业量化交易员都能快速上手。

产品总结

ROYAL KING EA SSR 是一款集智能下单、网格策略、挂单管理、自动平仓、移动止盈、资金管理及风险控制于一体的黄金交易面板。系统采用可视化控制面板设计，所有关键参数均可快速调整，支持实时监控账户状态、持仓情况和盈亏变化，帮助交易者更高效地执行交易策略、优化资金管理并降低人为操作失误。

重要提示

本 EA 不做自主开仓决策，所有开仓均由用户手动点击按钮触发；网格挂单、自动平仓、移动止盈是辅助交易的自动化工具，而非全自动交易策略。网格式挂单加仓机制在单边趋势行情中可能导致持仓风险快速累积，请务必先在模拟账户充分测试，并根据自身风险承受能力设置合理的手数、挂单间距与止盈目标。所有交易决定均由用户自行作出，过往表现不代表未来收益，交易具有较高风险，请谨慎决策。



