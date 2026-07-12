SkyAuro Royal King EA SSR Trading Panel

SkyAuro ROYAL KING EA SSR — полуавтоматическая торговая панель для XAUUSD

Обзор продукта

SkyAuro ROYAL KING EA SSR — полуавтоматическая торговая панель, разработанная для XAUUSD (золото). Она объединяет исполнение рыночных ордеров, управление отложенными ордерами, сеточную торговлю, автоматическое закрытие позиций, трейлинг-стоп и мониторинг счёта в одной наглядной панели управления, которая помогает трейдеру эффективнее управлять ордерами и позициями.

Советник не анализирует рынок самостоятельно и не открывает позиции без участия пользователя. Все входы в рынок выполняются вручную; автоматические функции используются для управления ордерами, контроля риска и управления позициями. Панель подойдёт как начинающим, так и опытным трейдерам благодаря простым настраиваемым параметрам.

Функции

1. Symbol (символ)
Отображает текущий торговый инструмент, например XAUUSD+.

2. Current Price (текущая цена)
Показывает рыночную цену выбранного символа в реальном времени, без переключения окон.

3. Lot Size (объём лота, входной параметр)
Задаёт объём сделки для каждого ордера, начиная от 0.01 лота, что даёт полный контроль над размером позиции.

4. Take Profit (входной параметр)
Задаёт расстояние тейк-профита в пунктах, например 2500 пунктов (около 250 пипсов)(Автоматическая установка TP при размещении ордеров через мобильное приложение MT5.).

5. Stop Loss (входной параметр)
Задаёт расстояние стоп-лосса в пунктах, например 2500 пунктов (около 250 пипсов)(Автоматическая установка SL при размещении ордеров через мобильное приложение MT5.) для эффективного контроля риска.

6. Кнопки Buy / Sell
Открывают рыночную позицию Buy или Sell мгновенно. Зелёная кнопка — Buy, красная — Sell.

7. Order Settings (настройки сетки, входной параметр)
Order задаёт количество уровней сетки, First — расстояние от текущей цены до первого ордера, Level — шаг между последующими уровнями сетки. Используется для сеточных стратегий.

8. Buy Stop / Sell Stop
Включает или отключает автоматическое размещение отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. OFF = отключено, ON = включено, рядом с переключателем отображается текущее количество активных ордеров.

9. Buy Limit / Sell Limit
Включает или отключает автоматическое размещение отложенных ордеров Buy Limit и Sell Limit по тому же принципу, может использоваться совместно с настройками сетки.

10. Order Information (информация по ордерам)
Показывает количество открытых ордеров, общий объём в лотах и плавающую прибыль отдельно по Buy и Sell в реальном времени.

11. Pending Orders – Lot Plus (входной параметр)
Увеличивает объём каждого следующего отложенного ордера на заданную величину, например 0.01, что увеличивает каждый новый уровень на 0.01 лота — удобно для сеточных стратегий.

12. Close Buy / Close Sell (входной параметр)
Мгновенно закрывает все позиции Buy или Sell. Для каждой стороны можно задать цель по прибыли в долларах — при включении и достижении цели советник закроет соответствующую сторону автоматически.

13. Trailing Stop & Profit (входной параметр)
Задаёт трейлинг-стоп в процентах и дистанции, с мониторингом плавающей прибыли в реальном времени, например 20% дистанция при пороге активации $1000. Когда плавающая прибыль достигает порога, советник корректирует уровень стопа согласно заданному проценту, помогая зафиксировать прибыль.

14. Фильтр закрытия позиций (Filter Close)

Быстрая фильтрация и закрытие позиций на основе прибыли или убытка по каждому ордеру:

  • +CP — Закрывает позиции, прибыль по которым превышает установленную сумму.
  • -CP — Закрывает позиции, прибыль по которым ниже установленной суммы.
  • +CL — Закрывает позиции, плавающий убыток по которым превышает установленную сумму.
  • -CL — Закрывает позиции, плавающий убыток по которым ниже установленной суммы.

Целевая сумма может быть изменена и скорректирована в любое время.

15. Swap & Margin
Показывает текущий своп и используемую маржу по открытым позициям, экспозиция счёта всегда видна.

16. Account Balance (баланс счёта)
Отображает текущий баланс счёта в реальном времени.

17. Profit / Loss — кнопки закрытия ордеров
Отображает общую плавающую прибыль или убыток по всем открытым позициям, в долларах. Синий цвет означает прибыль, красный — убыток.

18. EA Status (статус советника)
Показывает, активен ли советник в данный момент: Stop EA = ON означает, что советник работает, OFF — что он остановлен.

Новое в этом обновлении

Отображение Swap и Margin, кнопки быстрой настройки лота, автоматическое закрытие по цели прибыли, трейлинг-стоп в процентах и пунктах, отображение Lot Plus для отложенных ордеров, отслеживание плавающей прибыли/убытка в реальном времени.

Преимущества

Торговля: открытие и закрытие позиций в один клик с визуальной панели, несколько режимов отложенных ордеров, настраиваемая сеточная система.
Управление риском и капиталом: автоматические тейк-профит и стоп-лосс, трейлинг-стоп по проценту, долларовые цели закрытия для каждой стороны.
Мониторинг: баланс счёта, плавающая прибыль/убыток, своп и маржа видны в реальном времени, разработано специально для XAUUSD на MetaTrader 5.

Для кого предназначен продукт

Для трейдеров золота, пользователей сеточных стратегий и всех, кто хочет управлять ордерами полуавтоматически, сохраняя полный контроль над моментом входа в рынок — подходит для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, от новичков до опытных трейдеров.

Итог

ROYAL KING EA SSR объединяет исполнение ордеров, управление сеткой, отложенные ордера, автоматическое закрытие, трейлинг-стоп и мониторинг счёта в одной визуальной панели. Все ключевые параметры настраиваются быстро, а состояние счёта, позиции и прибыль/убыток видны в реальном времени — это помогает трейдеру эффективнее исполнять стратегию и снижать количество ручных ошибок.

Важное уведомление

Советник не принимает самостоятельных торговых решений; все позиции открываются вручную пользователем. Сеточные ордера, автоматическое закрытие и трейлинг-стоп — это инструменты автоматизации, помогающие в торговле, а не полностью автоматическая стратегия. Наращивание позиций по сеточному принципу может быстро увеличить экспозицию при сильном трендовом движении рынка, поэтому необходимо тщательно протестировать советник на демо-счёте и настроить объём лота, шаг сетки и цели по прибыли в соответствии с собственной толерантностью к риску. Все торговые решения принимаются пользователем самостоятельно; прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, торговля сопряжена со значительным риском.


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Не забудьте присоединиться к нашему сообществу Discord на сайте www.Robertsfx.com , вы также можете купить советник на сайте robertsfx.com. ВЫИГРЫВАЙТЕ НЕЗАВИСИМО ОТ КАКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕТСЯ ЦЕНА Этот робот выигрывает независимо от того, в каком направлении движется цена, следуя изменяющемуся направлению в зависимости от того, в каком направлении движется цена. Это самый бесплатный способ торговли на сегодняшний день. Таким образом, вы выигрываете независимо от того, в каком направлении она
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
Утилиты
Представляю полезного робота, которым пользуюсь сам уже несколько лет. Может использоваться как в полуавтоматическом, так и в полностью автоматическом режиме. >>> Chat <<< Программа содержит гибкие настройки торговли на новостях экономического календаря. В тестере стратегий проверить нельзя. Только реальная работа. В настройках терминала необходимо добавить новостной сайт в список разрешенных URL. Кликните Сервис > Настройки > Советники. Поставьте галочку в "Разрешить WebRequest для следующих U
Shortcuts
Rouge Mouta
Утилиты
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
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Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
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Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
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Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
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Attention: this is a multicurrency EA, which trades by several pairs from one chart!  Therefore, in order to avoid duplicate trades, it is necessary to attach EA only to one chart, ---> all trading in all pairs is conducted only from one chart! we can trade simultaneously in three different pairs, as by default (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), which take into account the correlation when entering the market for all three; we can trade only EURUSD (or any currency pair) and at the same time take into
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
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A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
Gold index expert MT5
He Ming Lai
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Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
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Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
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Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
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Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
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Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Contact me to get a 7 days trial version of the product with full functionality. Guide + tips here MT4 version  
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
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Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
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