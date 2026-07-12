SkyAuro Royal King EA SSR Trading Panel

SkyAuro ROYAL KING EA SSR — полуавтоматическая торговая панель для XAUUSD

Обзор продукта

SkyAuro ROYAL KING EA SSR — полуавтоматическая торговая панель, разработанная для XAUUSD (золото). Она объединяет исполнение рыночных ордеров, управление отложенными ордерами, сеточную торговлю, автоматическое закрытие позиций, трейлинг-стоп и мониторинг счёта в одной наглядной панели управления, которая помогает трейдеру эффективнее управлять ордерами и позициями.

Советник не анализирует рынок самостоятельно и не открывает позиции без участия пользователя. Все входы в рынок выполняются вручную; автоматические функции используются для управления ордерами, контроля риска и управления позициями. Панель подойдёт как начинающим, так и опытным трейдерам благодаря простым настраиваемым параметрам.

Функции

1. Symbol (символ)

Отображает текущий торговый инструмент, например XAUUSD+.

2. Current Price (текущая цена)

Показывает рыночную цену выбранного символа в реальном времени, без переключения окон.

3. Lot Size (объём лота, входной параметр)

Задаёт объём сделки для каждого ордера, начиная от 0.01 лота, что даёт полный контроль над размером позиции.

4. Take Profit (входной параметр)

Задаёт расстояние тейк-профита в пунктах, например 2500 пунктов (около 250 пипсов)(Автоматическая установка TP при размещении ордеров через мобильное приложение MT5.).

5. Stop Loss (входной параметр)

Задаёт расстояние стоп-лосса в пунктах, например 2500 пунктов (около 250 пипсов)(Автоматическая установка SL при размещении ордеров через мобильное приложение MT5.) для эффективного контроля риска.

6. Кнопки Buy / Sell

Открывают рыночную позицию Buy или Sell мгновенно. Зелёная кнопка — Buy, красная — Sell.

7. Order Settings (настройки сетки, входной параметр)

Order задаёт количество уровней сетки, First — расстояние от текущей цены до первого ордера, Level — шаг между последующими уровнями сетки. Используется для сеточных стратегий.

8. Buy Stop / Sell Stop

Включает или отключает автоматическое размещение отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop. OFF = отключено, ON = включено, рядом с переключателем отображается текущее количество активных ордеров.

9. Buy Limit / Sell Limit

Включает или отключает автоматическое размещение отложенных ордеров Buy Limit и Sell Limit по тому же принципу, может использоваться совместно с настройками сетки.

10. Order Information (информация по ордерам)

Показывает количество открытых ордеров, общий объём в лотах и плавающую прибыль отдельно по Buy и Sell в реальном времени.

11. Pending Orders – Lot Plus (входной параметр)

Увеличивает объём каждого следующего отложенного ордера на заданную величину, например 0.01, что увеличивает каждый новый уровень на 0.01 лота — удобно для сеточных стратегий.

12. Close Buy / Close Sell (входной параметр)

Мгновенно закрывает все позиции Buy или Sell. Для каждой стороны можно задать цель по прибыли в долларах — при включении и достижении цели советник закроет соответствующую сторону автоматически.

13. Trailing Stop & Profit (входной параметр)

Задаёт трейлинг-стоп в процентах и дистанции, с мониторингом плавающей прибыли в реальном времени, например 20% дистанция при пороге активации $1000. Когда плавающая прибыль достигает порога, советник корректирует уровень стопа согласно заданному проценту, помогая зафиксировать прибыль.

14. Фильтр закрытия позиций (Filter Close)

Быстрая фильтрация и закрытие позиций на основе прибыли или убытка по каждому ордеру:

+CP — Закрывает позиции, прибыль по которым превышает установленную сумму.

— Закрывает позиции, прибыль по которым превышает установленную сумму. -CP — Закрывает позиции, прибыль по которым ниже установленной суммы.

— Закрывает позиции, прибыль по которым ниже установленной суммы. +CL — Закрывает позиции, плавающий убыток по которым превышает установленную сумму.

— Закрывает позиции, плавающий убыток по которым превышает установленную сумму. -CL — Закрывает позиции, плавающий убыток по которым ниже установленной суммы.

Целевая сумма может быть изменена и скорректирована в любое время.

15. Swap & Margin

Показывает текущий своп и используемую маржу по открытым позициям, экспозиция счёта всегда видна.

16. Account Balance (баланс счёта)

Отображает текущий баланс счёта в реальном времени.

17. Profit / Loss — кнопки закрытия ордеров

Отображает общую плавающую прибыль или убыток по всем открытым позициям, в долларах. Синий цвет означает прибыль, красный — убыток.

18. EA Status (статус советника)

Показывает, активен ли советник в данный момент: Stop EA = ON означает, что советник работает, OFF — что он остановлен.

Новое в этом обновлении

Отображение Swap и Margin, кнопки быстрой настройки лота, автоматическое закрытие по цели прибыли, трейлинг-стоп в процентах и пунктах, отображение Lot Plus для отложенных ордеров, отслеживание плавающей прибыли/убытка в реальном времени.

Преимущества

Торговля: открытие и закрытие позиций в один клик с визуальной панели, несколько режимов отложенных ордеров, настраиваемая сеточная система.

Управление риском и капиталом: автоматические тейк-профит и стоп-лосс, трейлинг-стоп по проценту, долларовые цели закрытия для каждой стороны.

Мониторинг: баланс счёта, плавающая прибыль/убыток, своп и маржа видны в реальном времени, разработано специально для XAUUSD на MetaTrader 5.

Для кого предназначен продукт

Для трейдеров золота, пользователей сеточных стратегий и всех, кто хочет управлять ордерами полуавтоматически, сохраняя полный контроль над моментом входа в рынок — подходит для внутридневной, среднесрочной и долгосрочной торговли, от новичков до опытных трейдеров.

Итог

ROYAL KING EA SSR объединяет исполнение ордеров, управление сеткой, отложенные ордера, автоматическое закрытие, трейлинг-стоп и мониторинг счёта в одной визуальной панели. Все ключевые параметры настраиваются быстро, а состояние счёта, позиции и прибыль/убыток видны в реальном времени — это помогает трейдеру эффективнее исполнять стратегию и снижать количество ручных ошибок.

Важное уведомление

Советник не принимает самостоятельных торговых решений; все позиции открываются вручную пользователем. Сеточные ордера, автоматическое закрытие и трейлинг-стоп — это инструменты автоматизации, помогающие в торговле, а не полностью автоматическая стратегия. Наращивание позиций по сеточному принципу может быстро увеличить экспозицию при сильном трендовом движении рынка, поэтому необходимо тщательно протестировать советник на демо-счёте и настроить объём лота, шаг сетки и цели по прибыли в соответствии с собственной толерантностью к риску. Все торговые решения принимаются пользователем самостоятельно; прошлые результаты не гарантируют будущую доходность, торговля сопряжена со значительным риском.