Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5，简称 VTSC，是一款适用于 MetaTrader 5 的手动交易辅助工具，

用于通过秒图和跳动图更细致地观察价格波动，并将图表上的交易计划、手动下单和风险管理整合在一起。

多个图表显示、指标、绘图工具、Trade Panel、PLAN 功能、Account Guard、绩效分析等功能，都可以在一个图表工作区中使用。

本产品不是以自动交易逻辑来追求盈利的 EA，而是用于辅助交易者自主判断的图表交易器兼分析环境。

在进场前，用户可以确认 Entry / SL / TP、计划手数、预估风险、R、所需保证金等内容，从而以更有条理的方式进行手动交易。

本工具适合希望更细致观察价格波动、使用秒图和跳动图分析市场、在下单前直观确认交易计划、

以及希望在一个画面中管理手动交易和风险管理的交易者。

基本概念



VTSC 不是黑箱式自动交易逻辑。

它是用于手动交易的图表交易器兼分析环境。

其目的在于帮助交易者在图表上观察市场、规划 Entry / SL / TP，并在确认手数、风险、盈亏、所需保证金等信息的同时辅助执行手动交易。

图表功能



・标准时间周期（除 MT5 标准 TF 外，还可以显示 M9、M18、M24、M36、M45、H1.2、H1.5、H2.4、H4.8、D2、D3、W2、W3、MN2、MN3、MN4、MN6、Y1。）

・秒图（1s～10s 可按 1 秒递增，另支持 12s、15s、18s、20s、24s、25s、30s、36s、40s、45s、48s、50s、60s、72s、90s、120s、144s、180s、240s、300s）

・跳动图（1T、2T、5T、10T、15T、20T、25T、30T、40T、50T、62T、75T、100T、125T、150T、200T、250T、300T、400T、500T、750T、1000T、1500T、2000T。设置中还支持其他斐波那契数列周期。）

・图表显示支持蜡烛图、平均 K 线、柱状图、折线、MA 着色蜡烛、Rate%、Log Rate%、成交量蜡烛等多种形式。

・在时间周期选择窗口中，可以分别管理 Std / Sec / Tick 各模式。支持窗口分离、调整大小和自定义，

可以快速切换多种图表显示。

・图表同步功能可以同步多个图表的交易品种和滚动位置。

・缓存功能有助于重复利用历史数据并辅助图表重新显示。



Trade Panel



・订单操作按钮包括：



SELL / BUY、 分批下单（1/X SELL / BUY）、 CloseAll、 分批平仓（1/X Close）、 按方向平仓、 TP / SL 价格操作等。

基于风险的手数计算，以 Entry 到 SL 的实际损失为基准。 下单前还会考虑经纪商的最小手数、手数步长、StopLevel 等限制。

・PLAN 功能可以在图表上直观地创建交易计划。

拖动 Entry、SL、TP 各条线时，可以确认订单类型、R:R、计划手数、预估风险、预估利润、所需保证金等信息。 它可以作为一种可视化的手动交易计划工具，用于在下单前确认交易结构。

・支持通过快捷键进行下单操作。



可以切换整个功能的 ON/OFF，也可以将按键更改为任意设置。

风险管理与保护功能



・VTSC 包含用于辅助手动交易的风险管理与保护功能。

基于 Risk% 的手数计算 通过 TotalSL 计算同方向风险 TotalSL Auto Reduce 用于进场和平仓的 Spread Guard Even SL / Half SL 按钮操作 Magic / Comment 过滤器 Account Guard 监控功能

Account Guard 可作为监控账户状态条件的风险管理辅助层使用。 当日亏损%、当日 Equity DD%、OpenRisk%、最大持仓数量分别超过指定值时，可根据设置停止新订单，或执行目标持仓的平仓。





・SL Manager / Exit Rules

管理区域包含 SL Manager 和 Exit Rules。这些功能可以使用触发条件、目标过滤器、部分平仓、固定手数平仓、 跟踪止损、指标引用等功能，整理自动止损管理和自动平仓规则。 可以与主 Trade Panel 分开，集中管理持仓管理规则。

指标与分析功能



VTSC 包含多个可在主图表和子窗口中使用的分析工具。

SMA、EMA、LWMA、PWMA、DEMA、TEMA、LSMA ATR Trend StdDev Bands / Multi-StdDev Bands ATR Band Donchian Channel Linear Regression Channel VWAP / Anchored VWAP Session Range / Opening Range 显示 Daily / Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly 的 Open / High / Low / Close / Median / Pivot Line Grid

Volume Multi-Symbol Sigma（以列表显示多个指定交易品种相对于移动平均线的偏离 σ 值） ATR%、ATR, ADX/DMI

以下震荡指标支持显示背离和隐藏背离线。 Linear Regression Slope MACD RSI Stochastic RCI CCI Williams %R

其他品种叠加显示 迷你图表

指标设置重视即时反映，设计上便于在图表上直接确认设置变更。

绘图工具



VTSC 包含用于技术分析的绘图功能。

可使用水平线、垂直线、趋势线、斐波那契工具、Bezier、Spline、Rectangle、Triangle、Pitchfork、StdDev Channel、

文本对象等多种绘图对象。可以编辑颜色、线宽、线型、位置等，

并可通过 Object Manager 进行列表管理、选择、颜色变更、删除和移动。绘图操作也支持 Undo / Redo。

账户信息、历史与绩效



在 Account 窗口中，可以查看交易信息、账户历史、消息历史、提醒、持仓自动平仓管理功能以及 Account Guard。

绩效功能可以确认盈亏、胜率、回撤、R 倍数、成本、滑点、持仓时间、风险指标、资金管理指标等内容。

主要指标包括 Profit Factor、Expectancy、CAGR、Calmar、Sharpe、Sortino、最大回撤、SQN、Optimal f、Kelly、VaR、CVaR 等。

自定义



VTSC 包含主题和 UI 自定义功能。

可以调整图表背景、面板颜色、指标颜色、绘图对象颜色、字体大小、网格、右侧空白、线宽、

成交量蜡烛强调程度、Rate% 的基准位置、Trade Panel 和对象按钮的显示/隐藏等内容。

多个 UI 窗口支持移动和调整大小。布局和设置会根据用途保存。

多语言界面



VTSC 支持多种显示语言。

英语、中文（简体）、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、印度尼西亚语、德语、日语、越南语、韩语、泰语、中文（繁体）

部分交易术语和管理术语为保持操作一致性，统一使用英语显示。

推荐使用方法



首次使用时，建议在模拟账户或跳动更新较少的交易品种上，

确认图表显示、时间周期切换、Trade Panel、PLAN 功能、风险显示、Exit Rules、Account Guard 等功能的运行情况。

使用交易功能时，请通过左上角的「T」按钮打开 Trade Panel。

下单前，请确认 Entry / SL / TP、计划手数、Risk%、点差、所需保证金、经纪商的最小手数、手数步长、StopLevel 等。

使用 PLAN 功能时，可以在图表上预先放置 Entry、SL、TP，并确认订单类型、R、预估盈亏、计划手数等内容。

在真实账户使用前，请在模拟账户中充分确认各按钮、快捷键、平仓操作和风险管理设置的运行情况。

重要事项



本产品不保证盈利。

也不能完全防止损失。

所有交易判断均由用户自行负责。

由于经纪商的成交条件、点差、滑点、所需保证金、交易品种规格等因素，实际结果可能与显示值或预估值不同。