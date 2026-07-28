Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5

Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5，简称 VTSC，是一款适用于 MetaTrader 5 的手动交易辅助工具，

用于通过秒图和跳动图更细致地观察价格波动，并将图表上的交易计划、手动下单和风险管理整合在一起。

多个图表显示、指标、绘图工具、Trade Panel、PLAN 功能、Account Guard、绩效分析等功能，都可以在一个图表工作区中使用。

本产品不是以自动交易逻辑来追求盈利的 EA，而是用于辅助交易者自主判断的图表交易器兼分析环境。

在进场前，用户可以确认 Entry / SL / TP、计划手数、预估风险、R、所需保证金等内容，从而以更有条理的方式进行手动交易。

本工具适合希望更细致观察价格波动、使用秒图和跳动图分析市场、在下单前直观确认交易计划、

以及希望在一个画面中管理手动交易和风险管理的交易者。

基本概念

VTSC 不是黑箱式自动交易逻辑。
它是用于手动交易的图表交易器兼分析环境。

其目的在于帮助交易者在图表上观察市场、规划 Entry / SL / TP，并在确认手数、风险、盈亏、所需保证金等信息的同时辅助执行手动交易。

图表功能

・标准时间周期（除 MT5 标准 TF 外，还可以显示 M9、M18、M24、M36、M45、H1.2、H1.5、H2.4、H4.8、D2、D3、W2、W3、MN2、MN3、MN4、MN6、Y1。）

・秒图（1s～10s 可按 1 秒递增，另支持 12s、15s、18s、20s、24s、25s、30s、36s、40s、45s、48s、50s、60s、72s、90s、120s、144s、180s、240s、300s）

・跳动图（1T、2T、5T、10T、15T、20T、25T、30T、40T、50T、62T、75T、100T、125T、150T、200T、250T、300T、400T、500T、750T、1000T、1500T、2000T。设置中还支持其他斐波那契数列周期。）

・图表显示支持蜡烛图、平均 K 线、柱状图、折线、MA 着色蜡烛、Rate%、Log Rate%、成交量蜡烛等多种形式。

・在时间周期选择窗口中，可以分别管理 Std / Sec / Tick 各模式。支持窗口分离、调整大小和自定义，

可以快速切换多种图表显示。

・图表同步功能可以同步多个图表的交易品种和滚动位置。

・缓存功能有助于重复利用历史数据并辅助图表重新显示。

Trade Panel

・订单操作按钮包括：

SELL / BUY、

分批下单（1/X SELL / BUY）、

CloseAll、

分批平仓（1/X Close）、

按方向平仓、

TP / SL 价格操作等。

基于风险的手数计算，以 Entry 到 SL 的实际损失为基准。

下单前还会考虑经纪商的最小手数、手数步长、StopLevel 等限制。

・PLAN 功能可以在图表上直观地创建交易计划。

拖动 Entry、SL、TP 各条线时，可以确认订单类型、R:R、计划手数、预估风险、预估利润、所需保证金等信息。

它可以作为一种可视化的手动交易计划工具，用于在下单前确认交易结构。

・支持通过快捷键进行下单操作。

可以切换整个功能的 ON/OFF，也可以将按键更改为任意设置。

风险管理与保护功能

・VTSC 包含用于辅助手动交易的风险管理与保护功能。

基于 Risk% 的手数计算

通过 TotalSL 计算同方向风险

TotalSL Auto Reduce 

用于进场和平仓的 Spread Guard 

Even SL / Half SL 按钮操作 

Magic / Comment 过滤器

Account Guard 监控功能 


Account Guard 可作为监控账户状态条件的风险管理辅助层使用。

当日亏损%、当日 Equity DD%、OpenRisk%、最大持仓数量分别超过指定值时，可根据设置停止新订单，或执行目标持仓的平仓。


・SL Manager / Exit Rules

管理区域包含 SL Manager 和 Exit Rules。这些功能可以使用触发条件、目标过滤器、部分平仓、固定手数平仓、

跟踪止损、指标引用等功能，整理自动止损管理和自动平仓规则。 

 可以与主 Trade Panel 分开，集中管理持仓管理规则。

指标与分析功能

VTSC 包含多个可在主图表和子窗口中使用的分析工具。

SMA、EMA、LWMA、PWMA、DEMA、TEMA、LSMA

ATR Trend

StdDev Bands / Multi-StdDev Bands

ATR Band

Donchian Channel

Linear Regression Channel

VWAP / Anchored VWAP

Session Range / Opening Range

显示 Daily / Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly 的 Open / High / Low / Close / Median / Pivot Line

Grid


Volume

Multi-Symbol Sigma（以列表显示多个指定交易品种相对于移动平均线的偏离 σ 值）

ATR%、ATR,

ADX/DMI


以下震荡指标支持显示背离和隐藏背离线。

Linear Regression Slope

MACD

RSI

Stochastic

RCI

CCI

Williams %R


其他品种叠加显示

迷你图表

指标设置重视即时反映，设计上便于在图表上直接确认设置变更。

绘图工具

VTSC 包含用于技术分析的绘图功能。

可使用水平线、垂直线、趋势线、斐波那契工具、Bezier、Spline、Rectangle、Triangle、Pitchfork、StdDev Channel、

文本对象等多种绘图对象。可以编辑颜色、线宽、线型、位置等，

并可通过 Object Manager 进行列表管理、选择、颜色变更、删除和移动。绘图操作也支持 Undo / Redo。

账户信息、历史与绩效

在 Account 窗口中，可以查看交易信息、账户历史、消息历史、提醒、持仓自动平仓管理功能以及 Account Guard。

绩效功能可以确认盈亏、胜率、回撤、R 倍数、成本、滑点、持仓时间、风险指标、资金管理指标等内容。

主要指标包括 Profit Factor、Expectancy、CAGR、Calmar、Sharpe、Sortino、最大回撤、SQN、Optimal f、Kelly、VaR、CVaR 等。

自定义

VTSC 包含主题和 UI 自定义功能。

可以调整图表背景、面板颜色、指标颜色、绘图对象颜色、字体大小、网格、右侧空白、线宽、

成交量蜡烛强调程度、Rate% 的基准位置、Trade Panel 和对象按钮的显示/隐藏等内容。

多个 UI 窗口支持移动和调整大小。布局和设置会根据用途保存。

多语言界面

VTSC 支持多种显示语言。
英语、中文（简体）、西班牙语、葡萄牙语（巴西）、俄语、印度尼西亚语、德语、日语、越南语、韩语、泰语、中文（繁体）

部分交易术语和管理术语为保持操作一致性，统一使用英语显示。

推荐使用方法

首次使用时，建议在模拟账户或跳动更新较少的交易品种上，

确认图表显示、时间周期切换、Trade Panel、PLAN 功能、风险显示、Exit Rules、Account Guard 等功能的运行情况。

使用交易功能时，请通过左上角的「T」按钮打开 Trade Panel。

下单前，请确认 Entry / SL / TP、计划手数、Risk%、点差、所需保证金、经纪商的最小手数、手数步长、StopLevel 等。

使用 PLAN 功能时，可以在图表上预先放置 Entry、SL、TP，并确认订单类型、R、预估盈亏、计划手数等内容。

在真实账户使用前，请在模拟账户中充分确认各按钮、快捷键、平仓操作和风险管理设置的运行情况。

重要事项

本产品不保证盈利。
也不能完全防止损失。
所有交易判断均由用户自行负责。
由于经纪商的成交条件、点差、滑点、所需保证金、交易品种规格等因素，实际结果可能与显示值或预估值不同。

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实用工具
Unlimited Trade Copier Pro MT5 is a tool to copy trade remotely to multiple MT4, MT5 and cTrader accounts at different computers/locations over internet. This is an ideal solution for you if you are a signal provider and want to copy your trades to other receivers globally on your own rules. One provider can copy trades to multiple receivers and one receiver can get trade from multiple providers as well. The provider can even set the subscription expiry for each receiver, so that receiver will n
Adam FTMO MT5
Vyacheslav Izvarin
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实用工具
ADAM EA Special Version for FTMO Please use ShowInfo= false for backtesting ! Our 1st EA created using ChatGPT technology Trade only GOOD and checked PROP FIRMS  Default parameters for Challenge $100,000 Tested on EURUSD and GBPUSD only  Use 15MIN Time Frame Close all deals and Auto-trading  before Weekend at 12:00 GMT+3  Friday For Prop Firms MUST use special Protector  https://www.mql5.com/en/market/product/94362 --------------------------------------------------------------------------------
MT5 To Interactivebrokers Copier
Shaoping Kuang
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实用工具
Mt5 To InterativeBrokers Copier allows you to copy deals from MT5 account to Interactive Brokers. With this, you can run your EA strategy on a MT5 Demo/Real Account, then copy all the deals to Interactive Brokers account real time. Features: 1. Copy or Invert-Copy deals Realtime from MT5 to IB Account. 2. Synchronizing positions of both accounts periodicaly, in case any missing copying. 3. You can choose only Buy position or Sell position. Symbols Setup: General Format:  {MT Symbol} -> {IB S
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
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LIMITED SUMMER SALE -40% ! ONLY $470 insead of $790!  Maximum real discount! ONLY UNTIL 08/22 The core idea: using the user interface, you configure the parameters the chart must meet before entering a position (or positions), choose which entry models to use, and set the rules for when trading and planning should end. Lazy Trader  handles the rest: it  takes over all the routine chart watching and execution! full description  :: 3 key videos [1] ->  [2]   ->  [3] What can it do? - Understand
MT5 Trading Deck
Manuel Michiels
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实用工具
One button. One trade. MT5 Trading Deck is a hotkey trading panel for MetaTrader 5 that turns the platform into a keyboard-driven execution cockpit. Stop loss, take profit and lot size are pre-calculated for every key; the moment you press, a market order is live on the broker. A complete technical user manual is attached in the product Comments section. It documents every input parameter, the full hotkey map, the recommended Stream Deck XL layout, and the advanced workflows for Pre-Limit orders
QCML Assistant
Maxime Turcotte-lafreniere
实用工具
QCML Assistant MT5 Your Trading. Our Assistant. Your Edge. Looking for a tool that completely transforms your experience on MetaTrader 5? QCML Assistant is the all-in-one solution built by traders, for traders. Just one tool installed on your chart, and you get access to an ultra-complete, ultra-fast, and ultra-simple trading platform. No more hours wasted setting up your workspace. No more complicated trade entries. With QCML Assistant, everything becomes simple, smooth, and efficient right fro
Flash Trade MT5
Bai Jiang Zhou
实用工具
# 如果您有任何其他需求或對合作感興趣，請聯繫 zion.quantech.london@gmail.com。 Flash Trade (FT) 最友善的手動交易工具。 使用最直觀的操作來確保您的資金。 FT的特點 點擊任意位置快速交易 FT支持市場訂單和掛單 兩次點擊完成訂單並設置SL和TP 三次點擊完成掛單並設置SL和TP 自動將每個訂單的止損金額設置為您設置的餘額百分比或固定金額 下訂單時實時預估利潤 超簡單的界面和操作 支持拆分訂單 使用方式 市場訂單: 點擊圖表決定止損價位 點擊Buy或是Sell鈕 掛單: 點擊圖表決定入場價位 選擇掛單類型 點擊圖表決定止損價位 暫停FT: 點擊右上方的"On/Off"按鈕來切換開關 當按鈕從綠(On)變為紅(Off)，代表FT已被停止 點擊"Off"按鈕再次開啟FT 如果有任何疑問、改善建議或是bug回報都可以聯繫e50310@gmail.com或留下評論 功能將持續於未來的版本推出
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
实用工具
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
实用工具
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Gamma Edge Pro MT5
Xuan Nam Diep
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实用工具
Gamma Edge Pro MT5 — GexBot Classic API Integration Gamma Edge Pro   brings institutional-grade   Gamma Exposure (GEX) data   directly onto your MetaTrader 5 chart — the same data used by professional options traders to anticipate price magnets, hedging flows, and dealer positioning. Powered by the   GexBot Classic API , this indicator automatically maps options market data from US-listed instruments onto any   MT5 CFD instrument   — Forex pairs, Gold, indices, and more — with intelligent price
Tick Chart Service
Semyon Isakov
实用工具
ENGLISH VERSION tg @eeevleee TICK CHART SERVICE - Professional Tick Ch
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
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实用工具
世界上没有本软件的同等产品，它代表一个覆盖交易信号的通用交易 "控制台"，自动入场，设置止损和止盈，还有在单一窗口里同时进行多交易尾随终止。EA 的 "三次点击" 直观控制，确保在不同计算机上全方位使用所有功能，包括平板电脑。 与附加的信号指标交互来标记图标，给出实际市场的全貌，EA 令您做出正确的选择，以及在大多数情况下成为胜者一方。内置资金管理算法, 还有自动计算手数, 虚拟订单交易, 以及一些其它从崩溃账户里挽救交易者的 "诀窍"。它不是一个 "黑盒子"。而是一个深思熟虑的交易员的不可或缺的助理, 至少要尝试一次它的动作。 注，在面板上形成的 EA 不能在策略测试员中测试。可以在您的模拟账户里以实时模式检查它, 您可以下载本 EA 的免费版 - 混沌交易 EA 演示 。 EA 表现为一个面板，带有内置功能的交易机器人的，自动基于交易者可直观检查的交易信号入场，完全按照比尔·威廉姆斯的策略“混沌交易：第二版”和“新贸易维度”。在单独的窗口里，EA 识别价格走势的导向，用于指定品种和时间帧的全自动交易模式，也可以多品种并发。 它同时分析 MetaTrader 5“市场观察”窗口中显示
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
实用工具
News Trader Pro is a unique robot that allows you to trade the news by your predefined strategy. It loads every piece of news from several popular Forex websites. You can choose any news and preset the strategy to trade it, and then News Trader Pro will trade that news by selected strategy automatically when the news comes. News release gives opportunity to have pips since the price usually has big move at that time. Now, with this tool, trading news becomes easier, more flexible and more exciti
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
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实用工具
Elliott Wave Counter 是一个面板，用于快速和用户友好地手动标记 Elliott 波浪。可以选择一种颜色和一个级别的标记。还有用于删除最后一个标记和工具制作的整个标记的功能。一键制作标记。点击五次 - 有五波！艾略特波浪计数器对于艾略特波浪的初学者和专业分析师来说都是一个很好的工具。 艾略特波浪计数器安装和输入指南 如果你想得到   关于 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT5 终端的 通知 （见截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/14016 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/15081 一般输入： 波形类型按钮： 此按钮允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形类型。可用的选项包括推动波、调整波和其他自定义波模式。 波级按钮： 这个按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波形级别。可用的选项包括初级、中级和次级波级别。 波浪颜色： 这个   按钮   允许用户选择他们想要在图表上突出显示的波浪图
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
实用工具
If you wish to draw Support and Resistance lines, view: daily market opening, classical pivot levels, Fibonacci pivot levels, trend lines, Fibonacci levels, the remaining time to candle closing, and current spread. If you seek to place your orders with the exact lot that meets your desired stop loss risk. If you wish to do all this and more with just one click, then this is the perfect tool to use. This tool will allow you to feel more relaxed when deciding to open orders, as well as predicting
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
实用工具
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feature to add on the base version. There is Demo version of this panel Dashboard Babon Scalping System MT5 Demo in my product list, please try it out to get familiar with all functionalities for free. Free version: LINK MT4 version: LINK This system basically utilizes TDI, Heiken Ashi Trend, Price Trend on H1 time-frame and TMA on H1&H4 time-frame to generate the trend (big picture). Then
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
实用工具
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
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该工具允许绘制不同类型的图表。 秒图从1秒到86400秒 从1滴答开始的滴答图 成交量图 三角洲图 仁科图 范围图 用于体积分析的内置指标。 该工具的演示版 https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond 每日市场概况和所选时间框架的市场概况。 集群搜索。 不平衡。 VWAP。 动态POC、VAH、VAL 价格窗口简介 具有不同表现形式的垂直体积。 δ，有不同的可视化选项。 当前的和高的时间框架极 地下室指标烛台显示 也可以从图表中进行交易。 注意：该工具是为具有真实（交换）量的市场设计的。 它不适合外汇市场。它在VPS上不起作用。它在策略测试器中不起作用。 为了控制该图表，我们使用了 鼠标左键 - 移动图表，在设置中选择不同的模式，调用位于屏幕左下角带螺丝刀的钥匙图标下的主设置窗口。 鼠标右键 - 用于输入位于屏幕左上角图标下的图形结构的设置，以及绘制垂直、水平、趋势线和矩形的单独设置。 在图表区域旋转鼠标滚轮--左右移动图表，按住Ctrl键--上下移动图表，在价格比例区域--按价格比例，在时间轴区域--按时间比例。 H键--在
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
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The script displays info about the share's corporate reports and dividends. The data is downloaded from   investing.com : Report date Profit per share (EPS) Revenue Market capitalization Amount of dividends Date of payment of dividends Dividend income The product cannot be tested in the tester (since it is not possible to receive data from the Internet). Before launching:  Add 2   URL   https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalendarFilteredData  and   https://ru.investing.com/di
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
实用工具
Telegram Publisher Agent 是一个附加组件，允许交易者实时向他们的 Telegram 频道和群组发送信号。通过可定制的消息、图表截图和其他功能，该工具可以帮助交易者与他们的追随者分享他们的交易见解和策略。该工具还具有亮暗主题切换的精美设计，为用户提供美观和功能性的交易体验。 Telegram Publisher Agent 旨在将您的所有交易作为信号发布在您的频道和群组中。您所要做的就是提供交易，然后 Telegram 发布商代理将为您完成所有繁重的工作，只需单击一个按钮即可将交易信号发送到您的交易渠道或群组。 电报发布代理   安装和输入指南 如果您想获得有关 EA 添加 URL (   http://autofxhub.com   ) MT4/MT5 终端的通知（见屏幕截图）。 MT4版本 https://www.mql5.com/en/market/product/18985 MT5版本 https://www.mql5.com/en/market/product/23946 主要特点： 信号发送 - 将信号发送到用户的 Telegram 频道和组，带有可
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
实用工具
Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
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实用工具
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
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The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
实用工具
快捷操作，快速买，卖，清空操作。 提供三个按钮：Buy，Sell,清空。 Buy：点击后快速下多单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 Sell:点击后快速下空单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 清空：快速全部订单清仓，包括买，卖订单。 提供快速操作，默认大小，盈利点和止损点都可以单独找我，定制开发。    图表可以自行设定品种，时间周期。 快捷操作，快速买，卖，清空操作。 提供三个按钮：Buy，Sell,清空。 Buy：点击后快速下多单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 Sell:点击后快速下空单，默认1手，盈利点和止损点都是110点，下单成功后可手动修改。 清空：快速全部订单清仓，包括买，卖订单。 
GoDom Depth of Market EA
Fabio Oliveira Magalhaes
实用工具
Go Depth of Market   This product helps to watch the order book in a easily and friendly way, helping traders to take decisions that are more consistent with the timing of the market. Parameters: Activating EA (robot) mode   if you leave true it will become a robot, if you leave false it will become an indicator. Initial volume  VolumeDynamic   if you leave it enabled will be automatic batch Proportion:   Example: If you put 500 every 500 $ it will open a lot of 1.0 Takeprofit Stoploss Daily pr
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