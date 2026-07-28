Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5

Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5, сокращенно VTSC, — это инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для дискреционной торговли.

Он объединяет детальный анализ движения цены на секундных и тиковых графиках, торговое планирование на графике, ручное размещение ордеров и управление рисками.

Несколько графиков, индикаторы, инструменты рисования, Trade Panel, функция PLAN, Account Guard, анализ производительности и другие функции доступны в едином рабочем пространстве графика.

Этот продукт не является советником с автоматической торговой логикой, нацеленной на получение прибыли. Это chart trader и аналитическая среда, помогающая трейдеру принимать собственные торговые решения.

VTSC предназначен для того, чтобы перед входом в сделку можно было проверить Entry / SL / TP, планируемый лот, предполагаемый риск, R, требуемую маржу и другие параметры, а затем вести дискреционную торговлю в более структурированном виде.

Он подходит трейдерам, которые хотят более детально отслеживать движение цены, анализировать рынок с помощью секундных и тиковых графиков, визуально проверять торговый план перед размещением ордера,

а также управлять ручной торговлей и рисками на одном экране.



Основная концепция

VTSC не является «черным ящиком» с автоматической торговой логикой.
Это chart trader и аналитическая среда для дискреционной торговли.

Цель продукта — помогать трейдеру анализировать рынок на графике, планировать Entry / SL / TP, проверять лот, риск, прибыль/убыток, требуемую маржу и другие параметры при ручной торговле.


Функции графика

・Стандартные таймфреймы: помимо стандартных TF MetaTrader 5, можно отображать M9, M18, M24, M36, M45, H1.2, H1.5, H2.4, H4.8, D2, D3, W2, W3, MN2, MN3, MN4, MN6, Y1.

・Секундные графики: от 1s до 10s с шагом 1, а также 12s, 15s, 18s, 20s, 24s, 25s, 30s, 36s, 40s, 45s, 48s, 50s, 60s, 72s, 90s, 120s, 144s, 180s, 240s, 300s.

・Тиковые графики: 1T, 2T, 5T, 10T, 15T, 20T, 25T, 30T, 40T, 50T, 62T, 75T, 100T, 125T, 150T, 200T, 250T, 300T, 400T, 500T, 750T, 1000T, 1500T, 2000T. В настройках также доступны значения на основе чисел Фибоначчи.

・График поддерживает отображение в виде свечей, Heikin Ashi, баров, линии, цветовой индикации свечей по MA, Rate%, Log Rate%, свечей с отображением объема и других режимов.

・В окне выбора таймфрейма режимы Std / Sec / Tick можно управлять отдельно. Поддерживаются отделение окна, изменение размера и настройка,

что позволяет быстро переключаться между несколькими вариантами отображения графика.

・Функция синхронизации графиков синхронизирует символы и положение прокрутки между несколькими графиками.

・Функция кэширования помогает повторно использовать исторические данные и ускоряет повторное отображение графика.


Trade Panel

・Кнопки торговых операций включают:

SELL / BUY,

разделенные ордера（1/X SELL / BUY）,

CloseAll,

частичное закрытие（1/X Close）,

закрытие по направлению,

операции с ценами TP / SL и другие функции.

Расчет лота на основе риска выполняется по фактическому потенциальному убытку от Entry до SL.

Перед размещением ордера учитываются ограничения брокера, включая минимальный лот, шаг лота и StopLevel.

・Функция PLAN позволяет визуально создавать торговый план прямо на графике.

Перетаскивая линии Entry, SL и TP, можно проверять тип ордера, R:R, планируемый лот, предполагаемый риск, предполагаемую прибыль, требуемую маржу и другие параметры.

PLAN можно использовать как визуальный планировщик дискреционных сделок для проверки структуры сделки до размещения ордера.

・Поддерживаются торговые операции с помощью горячих клавиш.

Функцию можно полностью включать/выключать, а также переназначать клавиши по своему выбору.


Управление рисками и защитные функции

・VTSC включает функции управления рисками и защиты, предназначенные для поддержки ручной торговли.

Расчет лота на основе Risk%

Расчет совокупного риска в одном направлении с помощью TotalSL

TotalSL Auto Reduce 

Spread Guard для входа и закрытия 

Кнопки Even SL / Half SL 

Фильтр Magic / Comment

Функция мониторинга Account Guard 


Account Guard можно использовать как дополнительный уровень управления рисками, который отслеживает условия состояния счета.

Если дневной убыток %, дневная Equity DD %, OpenRisk % или максимальное количество позиций превышает заданное значение, в зависимости от настроек можно остановить новые ордера или закрыть целевые позиции.


・SL Manager / Exit Rules

Область управления включает SL Manager и Exit Rules. Эти функции позволяют упорядочивать правила автоматического управления стопами и автоматического закрытия, используя условия триггера, целевые фильтры, частичное закрытие, закрытие фиксированным лотом,

трейлинг, значения индикаторов и другие параметры. 

 Правила управления позициями можно вести отдельно от основного Trade Panel.


Индикаторы и аналитические функции

VTSC включает несколько аналитических инструментов, которые можно использовать на основном графике и в подокнах.


SMA, EMA, LWMA, PWMA, DEMA, TEMA, LSMA

ATR Trend

StdDev Bands / Multi-StdDev Bands

ATR Band

Donchian Channel

Linear Regression Channel

VWAP / Anchored VWAP

Session Range / Opening Range

Отображение линий Open / High / Low / Close / Median / Pivot для Daily / Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly

Grid


Volume

Multi-Symbol Sigma（список σ-значений отклонения от скользящей средней для нескольких заданных символов）

ATR%, ATR,

ADX/DMI


Следующие осцилляторы поддерживают отображение линий дивергенции и скрытой дивергенции.

Linear Regression Slope

MACD

RSI

Stochastic

RCI

CCI

Williams %R


Оверлей других символов

Мини-график


Настройки индикаторов спроектированы с акцентом на немедленное применение, чтобы изменения было легко проверять прямо на графике.


Инструменты рисования

VTSC включает функции рисования для технического анализа.

Доступны горизонтальные линии, вертикальные линии, трендовые линии, инструменты Фибоначчи, Bezier, Spline, Rectangle, Triangle, Pitchfork, StdDev Channel,

текстовые объекты и другие графические объекты. Можно редактировать цвет, толщину линии, тип линии, расположение и другие параметры,

а также управлять объектами через Object Manager: просматривать список, выбирать, изменять цвет, удалять и перемещать объекты. Для операций рисования поддерживаются Undo / Redo.


Информация о счете, история и производительность

В окне Account можно просматривать торговую информацию, историю счета, историю сообщений, алерты, функции управления автоматическим закрытием позиций и Account Guard.

Функция производительности позволяет анализировать прибыль/убыток, винрейт, просадку, R-множители, издержки, проскальзывание, время удержания, показатели риска и показатели управления капиталом.

Основные метрики включают Profit Factor, Expectancy, CAGR, Calmar, Sharpe, Sortino, максимальную просадку, SQN, Optimal f, Kelly, VaR, CVaR и другие показатели.


Настройка

VTSC включает функции настройки темы и UI.

Можно настраивать фон графика, цвета панелей, цвета индикаторов, цвета объектов рисования, размер шрифта, сетку, правый отступ, толщину линий,

степень выделения свечей с объемом, базовую позицию Rate%, отображение/скрытие Trade Panel и кнопок объектов, а также другие параметры.

Несколько UI-окон поддерживают перемещение и изменение размера. Макеты и настройки сохраняются в зависимости от назначения.


Многоязычный интерфейс

VTSC поддерживает несколько языков интерфейса.
Английский, китайский（упрощенный）, испанский, португальский（Бразилия）, русский, индонезийский, немецкий, японский, вьетнамский, корейский, тайский, китайский（традиционный）

Некоторые торговые и управляющие термины унифицированы на английском языке для сохранения единообразия операций.


Рекомендуемый способ использования

При первом использовании рекомендуется проверить работу на демо-счете или на символе с небольшой частотой тиковых обновлений:

отображение графика, переключение таймфреймов, Trade Panel, функцию PLAN, отображение риска, Exit Rules, Account Guard и другие функции.

Чтобы использовать торговые функции, откройте Trade Panel с помощью кнопки «T» в левом верхнем углу.

Перед размещением ордера проверьте Entry / SL / TP, планируемый лот, Risk%, спред, требуемую маржу, минимальный лот брокера, шаг лота, StopLevel и другие условия.

С помощью функции PLAN можно заранее разместить Entry, SL и TP на графике и проверить тип ордера, R, предполагаемую прибыль/убыток, планируемый лот и другие параметры.

Перед использованием на реальном счете тщательно проверьте работу всех кнопок, горячих клавиш, операций закрытия и настроек управления рисками на демо-счете.


Важная информация

Этот продукт не гарантирует получение прибыли.
Он также не может полностью предотвратить убытки.
Все торговые решения пользователь принимает на собственную ответственность.
Из-за условий исполнения брокера, спреда, проскальзывания, требуемой маржи, спецификаций символа и других факторов фактические результаты могут отличаться от отображаемых и расчетных значений.

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# If you have any other requirements or are interested in collaboration, please contact  dev.quantech.london@gmail.com . Flash Trade (FT) Most friendly manual trading tool. Easy operation to secure your funds. Features of FT Click the chart to trade fast FT supports market orders and pending orders Click twice to complete the order and set SL and TP Click trice to complete the pending order and set SL and TP Automatically set the stop-loss amount of each order to a fixed percentage of the bala
Hedge Trimmer EA
Michael Sipho Bhiya
Утилиты
Hedge Trimmer & Roll-Over EA Managing a hedged position means carrying two opposing trades simultaneously. Over time, the losing side grows while the profitable side offsets it. The standard problem is that closing the loser costs money you may not have sitting in cash — it has to come from somewhere. Hedge Trimmer EA solves this by using the floating profit on your winning trades as the funding source to progressively close down the losing side. It identifies which trades are in profit, uses a
EA Performance Logger Telegram
Abdulqudus Tomiwa Akande-owoo
Утилиты
The Performance Logger is a utility for MetaTrader 5 designed to track and report account metrics. It identifies trades based on specific criteria and provides summaries of account activity. Main Functions Automated Reporting : Generates summaries of account performance and sends them to specified communication channels (Telegram or Discord) on a weekly, monthly, or yearly basis. Strategy Analysis : Organizes performance data based on the specific Expert Advisor or strategy used for each trade.
Tick Chart Service
Semyon Isakov
Утилиты
TICK CHART SERVICE - Профессиональный сервис тиковых графиков для MT5 tg @eeevleee КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Tick Chart Service - это инновационный сервис для MetaTrader 5, который создает полноценные тиковые графики из любого инструмента в режиме реального времени. Система преобразует поток тиков в кастомный символ, позволяя торговать и ана
MT5 To Interactivebrokers Trader
Shaoping Kuang
3.67 (3)
Утилиты
Features   With MT5 to Interactive Brokers(IB) Trader, you can: 1. Load chart data from IB to MT5, and Analyze with all standard or customer Indicators. 2. Place Orders to IB Account Directly in MT5. 3. Make your Own EAs upon IB Securities by only making minus changes of the trading function. Usage 1) Installation Copy the "Mt5ToIBTraderEn.ex4" and sample files to [MT5 Data Folder]->MQL5->Experts.  2)  MT5 Settings Add the IP Address to the MT5 Allowed URLs in 'Tools->Options->Expert Adviso
Trading Chaos Expert
Gennadiy Stanilevych
5 (11)
Утилиты
Этот программный продукт не имеет аналогов в мире, поскольку он является универсальным "пультом управления" торговых операций, начиная от получения торговых сигналов, автоматизации входа в позиции, установки стоп-лоссов и тейк-профитов, а также трейлинга прибыли одновременно по множеству сделок в одном открытом окне. Интуитивно понятное управление экспертом в "три клика" на экране монитора позволяет полноценно использовать все его функции на разного рода компьютерах, включая планшетные. Взаимоде
News Trader Pro MT5
Vu Trung Kien
Утилиты
News Trader Pro - уникальный робот, позволяющий торговать на новостях по вашей стратегии. Он загружает все новости с нескольких популярных Forex-сайтов. Вы можете выбрать любую новость и настроить стратегию на торговлю по ней, а затем советник News Trader Pro будет торговать автоматически по выбранной стратегии на этой новости. Выход новости позволяет выиграть пипсы, так как в это время, как правило, происходит большое значение цены. Благодаря этому инструменту торговля на новостях стала проще,
Elliott Wave Counter MT5
Omar Alkassar
3 (1)
Утилиты
Elliott Wave Counter — это панель для быстрой и удобной ручной разметки волн Эллиотта. Можно выбрать цвет и уровень оценок. Также есть функции для удаления последней разметки и всей разметки, сделанной инструментом. Разметка производится в один клик. Нажмите пять раз - будет пять волн! Счетчик волн Эллиотта станет отличным инструментом как для начинающих, так и для профессиональных аналитиков волн Эллиотта. Руководство по установке и вводу волнового счетчика Эллиотта если ты хочешь получить    
Personal Assistant Tool MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Если вы хотите рисовать линии Поддержки и Сопротивления, просматривать: дневные уровни открытия рынка, классические уровни разворота, уровни разворота Фибоначчи, трендовые линии, уровни Фибоначчи, время до закрытия свечи, а также текущий спред. Если вы хотите выставлять ваши ордера с точным лотом, который отвечает вашему желаемому риску стоп-лосса. Если вы хотите делать все это и много другое всего одним кликом, тогда это идеальный инструмент для вас. Этот инструмент позволит вам чувствовать себ
Dashboard Babon Scalping System MT5
Wang Yu
Утилиты
提供专业的EA编程服务，推出特色仪表盘EA编程，将您的交易策略自动化，可视化，一个图表管理多个交易货币对，详情查看: http://www.ex4gzs.com   Providing quick Developments and Conversion of MT4/MT5 EAs, Indicators, Scripts, and Tools. If you are looking for an Dashboard EA to turn your trading strategy into auto trading algo and to manage multi trades in one chart with visualizing tool, come and visit http://www.ex4gzs.com/en for more details. 如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Contact/message me if you encounter any issue using the product or need extra feat
Mirror EA for MT5
Eugenio Bravetti
Утилиты
The new version of  MirrorSoftware 2021  has been completely rewriten and optimized.  This version requires to be loaded only on a single chart because  it can detect all actions on every symbol and not only the actions of symbol where it is loaded. Even the  graphics and the configuration mode  have been completely redesigned. The MirrorSoftware is composed of two components (all components are required to work):  MirrorController  (free indicator): This component must be loaded into the MASTER
ClusterSecond
Rafil Nurmukhametov
4.78 (32)
Утилиты
Утилита позволяет строить различные виды графиков: Секундный график от 1 секунды до 86400 секунд Тиковый график от 1 тика и выше Объемный график Дельтовый график Ренко график Рендж график Демоверсия утилиты https://www.mql5.com/ru/channels/clustersecond Встроенные индикаторы для объемного анализа:  дневной профиль рынка и профиль рынка выбираемого таймфрейма, Cluster Search, Imbalance, VWAP, Dynamic POC, VAH, VAL профиль стакана цен вертикальный объем с различными вариантами отображения, дельта
Corporate Report MT5
Pavel Verveyko
5 (1)
Утилиты
Программа (скрипт) выводит на монитор информацию о корпоративных отчетах и дивидендах акций; информация скачивается с сайта   investing.com: Дата отчета Прибыль на акцию (EPS) Доход (Revenue) Рыночная капитализация Размер дивидендов Дата выплаты дивидендов Дивидендный доход Продукт нельзя протестировать в тестере   (так как там нет возможности получать информацию из интернета). Перед использованием :   н еобходимо добавить   2   URL  https://ru.investing.com/earnings-calendar/Service/getCalend
Telegram Publisher Agent MT5
Omar Alkassar
Утилиты
Telegram Publisher Agent   — это надстройка, которая позволяет трейдерам отправлять сигналы в свои каналы и группы Telegram в режиме реального времени. С помощью настраиваемых сообщений, снимков экрана и других функций этот инструмент помогает трейдерам делиться своими торговыми идеями и стратегиями со своими подписчиками. Инструмент также имеет красивый дизайн с переключением светлой и темной темы, предоставляя пользователям эстетичный и функциональный торговый опыт. Telegram Publisher Agent б
Telegram Notify MT5
Kin Hang Tan
Утилиты
Telegram Notify MT5 Telegram Notify MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/channel. It is useful for monitoring your MetaTrader 5 account by sending a notification to your particular Telegram chat/channel when someone/EA is placing trades, modifying order's TP/SL, closing trades and etc. This EA does not place any trade for your account. This EA also could be a convenient tool for monitoring other's EA trading activities or a tool for publishing your
Telegram ChartSnap MT5
Kin Hang Tan
5 (1)
Утилиты
Telegram ChartSnap MT5 is an utility tool to bridge your MetaTrader 5 activities to your Telegram chat/group/channel. It will screen shot your MetaTrader 5 chart and send it to your dedicated Telegram chat/group/channel through a Telegram bot. The whole process will keep repeating based on a time cycle that predetermined by the user. It is a convenient tool for those who like to get access to their favorite system/dashboard that only available at MetaTrader Desktop. Beside that, trader can easi
Easy Strategy Builder 5
Gheis Mohammadi
5 (4)
Утилиты
The  Easy Strategy Builder (ESB)  is a " Do It Yourself " solution that allows you to create a wide range of the automated trading strategies without any line of codes. This is the world’s easiest method to automate your strategies that can be used in STP, ECN and FIFO brokers. No drag and drop is needed. Just by set conditions of your trading strategy and change settings on desired values and let it work in your account. ESB has hundreds of modules to define unlimited possibilities of strategi
Fast operation
Yong Tan
Утилиты
Quick operation, quick purchase, sale, empty operation. Provide three buttons: Buy, Sell, empty. Buy: Quickly place more orders after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, after successful order can be manually modified. Sell: Quickly place an empty order after clicking, default 1 hand, profit point and stop-loss point are 110 points, can be manually modified after the order is successful. Empty: Quickly clear all orders, including purchase and s
GoDom Depth of Market EA
Fabio Oliveira Magalhaes
Утилиты
Go Depth of Market   This product helps to watch the order book in a easily and friendly way, helping traders to take decisions that are more consistent with the timing of the market. Parameters: Activating EA (robot) mode   if you leave true it will become a robot, if you leave false it will become an indicator. Initial volume  VolumeDynamic   if you leave it enabled will be automatic batch Proportion:   Example: If you put 500 every 500 $ it will open a lot of 1.0 Takeprofit Stoploss Daily pr
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