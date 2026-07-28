Velocity Tick Seconds ChartTrader MT5, сокращенно VTSC, — это инструмент для MetaTrader 5, предназначенный для дискреционной торговли.

Он объединяет детальный анализ движения цены на секундных и тиковых графиках, торговое планирование на графике, ручное размещение ордеров и управление рисками.

Несколько графиков, индикаторы, инструменты рисования, Trade Panel, функция PLAN, Account Guard, анализ производительности и другие функции доступны в едином рабочем пространстве графика.

Этот продукт не является советником с автоматической торговой логикой, нацеленной на получение прибыли. Это chart trader и аналитическая среда, помогающая трейдеру принимать собственные торговые решения.

VTSC предназначен для того, чтобы перед входом в сделку можно было проверить Entry / SL / TP, планируемый лот, предполагаемый риск, R, требуемую маржу и другие параметры, а затем вести дискреционную торговлю в более структурированном виде.

Он подходит трейдерам, которые хотят более детально отслеживать движение цены, анализировать рынок с помощью секундных и тиковых графиков, визуально проверять торговый план перед размещением ордера,

а также управлять ручной торговлей и рисками на одном экране.









Основная концепция



VTSC не является «черным ящиком» с автоматической торговой логикой.

Это chart trader и аналитическая среда для дискреционной торговли.

Цель продукта — помогать трейдеру анализировать рынок на графике, планировать Entry / SL / TP, проверять лот, риск, прибыль/убыток, требуемую маржу и другие параметры при ручной торговле.





Функции графика



・Стандартные таймфреймы: помимо стандартных TF MetaTrader 5, можно отображать M9, M18, M24, M36, M45, H1.2, H1.5, H2.4, H4.8, D2, D3, W2, W3, MN2, MN3, MN4, MN6, Y1.

・Секундные графики: от 1s до 10s с шагом 1, а также 12s, 15s, 18s, 20s, 24s, 25s, 30s, 36s, 40s, 45s, 48s, 50s, 60s, 72s, 90s, 120s, 144s, 180s, 240s, 300s.

・Тиковые графики: 1T, 2T, 5T, 10T, 15T, 20T, 25T, 30T, 40T, 50T, 62T, 75T, 100T, 125T, 150T, 200T, 250T, 300T, 400T, 500T, 750T, 1000T, 1500T, 2000T. В настройках также доступны значения на основе чисел Фибоначчи.

・График поддерживает отображение в виде свечей, Heikin Ashi, баров, линии, цветовой индикации свечей по MA, Rate%, Log Rate%, свечей с отображением объема и других режимов.

・В окне выбора таймфрейма режимы Std / Sec / Tick можно управлять отдельно. Поддерживаются отделение окна, изменение размера и настройка,

что позволяет быстро переключаться между несколькими вариантами отображения графика.

・Функция синхронизации графиков синхронизирует символы и положение прокрутки между несколькими графиками.

・Функция кэширования помогает повторно использовать исторические данные и ускоряет повторное отображение графика.







Trade Panel



・Кнопки торговых операций включают:



SELL / BUY, разделенные ордера（1/X SELL / BUY）, CloseAll, частичное закрытие（1/X Close）, закрытие по направлению, операции с ценами TP / SL и другие функции.

Расчет лота на основе риска выполняется по фактическому потенциальному убытку от Entry до SL. Перед размещением ордера учитываются ограничения брокера, включая минимальный лот, шаг лота и StopLevel.

・Функция PLAN позволяет визуально создавать торговый план прямо на графике.

Перетаскивая линии Entry, SL и TP, можно проверять тип ордера, R:R, планируемый лот, предполагаемый риск, предполагаемую прибыль, требуемую маржу и другие параметры. PLAN можно использовать как визуальный планировщик дискреционных сделок для проверки структуры сделки до размещения ордера.

・Поддерживаются торговые операции с помощью горячих клавиш.



Функцию можно полностью включать/выключать, а также переназначать клавиши по своему выбору.



Управление рисками и защитные функции



・VTSC включает функции управления рисками и защиты, предназначенные для поддержки ручной торговли.

Расчет лота на основе Risk% Расчет совокупного риска в одном направлении с помощью TotalSL TotalSL Auto Reduce Spread Guard для входа и закрытия Кнопки Even SL / Half SL Фильтр Magic / Comment Функция мониторинга Account Guard

Account Guard можно использовать как дополнительный уровень управления рисками, который отслеживает условия состояния счета. Если дневной убыток %, дневная Equity DD %, OpenRisk % или максимальное количество позиций превышает заданное значение, в зависимости от настроек можно остановить новые ордера или закрыть целевые позиции.





・SL Manager / Exit Rules

Область управления включает SL Manager и Exit Rules. Эти функции позволяют упорядочивать правила автоматического управления стопами и автоматического закрытия, используя условия триггера, целевые фильтры, частичное закрытие, закрытие фиксированным лотом, трейлинг, значения индикаторов и другие параметры. Правила управления позициями можно вести отдельно от основного Trade Panel.





Индикаторы и аналитические функции



VTSC включает несколько аналитических инструментов, которые можно использовать на основном графике и в подокнах.





SMA, EMA, LWMA, PWMA, DEMA, TEMA, LSMA ATR Trend StdDev Bands / Multi-StdDev Bands ATR Band Donchian Channel Linear Regression Channel VWAP / Anchored VWAP Session Range / Opening Range Отображение линий Open / High / Low / Close / Median / Pivot для Daily / Weekly / Monthly / Quarterly / Yearly Grid

Volume Multi-Symbol Sigma（список σ-значений отклонения от скользящей средней для нескольких заданных символов） ATR%, ATR, ADX/DMI

Следующие осцилляторы поддерживают отображение линий дивергенции и скрытой дивергенции. Linear Regression Slope MACD RSI Stochastic RCI CCI Williams %R

Оверлей других символов Мини-график



Настройки индикаторов спроектированы с акцентом на немедленное применение, чтобы изменения было легко проверять прямо на графике.





Инструменты рисования



VTSC включает функции рисования для технического анализа.

Доступны горизонтальные линии, вертикальные линии, трендовые линии, инструменты Фибоначчи, Bezier, Spline, Rectangle, Triangle, Pitchfork, StdDev Channel,

текстовые объекты и другие графические объекты. Можно редактировать цвет, толщину линии, тип линии, расположение и другие параметры,

а также управлять объектами через Object Manager: просматривать список, выбирать, изменять цвет, удалять и перемещать объекты. Для операций рисования поддерживаются Undo / Redo.





Информация о счете, история и производительность



В окне Account можно просматривать торговую информацию, историю счета, историю сообщений, алерты, функции управления автоматическим закрытием позиций и Account Guard.

Функция производительности позволяет анализировать прибыль/убыток, винрейт, просадку, R-множители, издержки, проскальзывание, время удержания, показатели риска и показатели управления капиталом.

Основные метрики включают Profit Factor, Expectancy, CAGR, Calmar, Sharpe, Sortino, максимальную просадку, SQN, Optimal f, Kelly, VaR, CVaR и другие показатели.





Настройка



VTSC включает функции настройки темы и UI.

Можно настраивать фон графика, цвета панелей, цвета индикаторов, цвета объектов рисования, размер шрифта, сетку, правый отступ, толщину линий,

степень выделения свечей с объемом, базовую позицию Rate%, отображение/скрытие Trade Panel и кнопок объектов, а также другие параметры.

Несколько UI-окон поддерживают перемещение и изменение размера. Макеты и настройки сохраняются в зависимости от назначения.





Многоязычный интерфейс



VTSC поддерживает несколько языков интерфейса.

Английский, китайский（упрощенный）, испанский, португальский（Бразилия）, русский, индонезийский, немецкий, японский, вьетнамский, корейский, тайский, китайский（традиционный）

Некоторые торговые и управляющие термины унифицированы на английском языке для сохранения единообразия операций.





Рекомендуемый способ использования



При первом использовании рекомендуется проверить работу на демо-счете или на символе с небольшой частотой тиковых обновлений:

отображение графика, переключение таймфреймов, Trade Panel, функцию PLAN, отображение риска, Exit Rules, Account Guard и другие функции.

Чтобы использовать торговые функции, откройте Trade Panel с помощью кнопки «T» в левом верхнем углу.

Перед размещением ордера проверьте Entry / SL / TP, планируемый лот, Risk%, спред, требуемую маржу, минимальный лот брокера, шаг лота, StopLevel и другие условия.

С помощью функции PLAN можно заранее разместить Entry, SL и TP на графике и проверить тип ордера, R, предполагаемую прибыль/убыток, планируемый лот и другие параметры.

Перед использованием на реальном счете тщательно проверьте работу всех кнопок, горячих клавиш, операций закрытия и настроек управления рисками на демо-счете.





Важная информация



Этот продукт не гарантирует получение прибыли.

Он также не может полностью предотвратить убытки.

Все торговые решения пользователь принимает на собственную ответственность.

Из-за условий исполнения брокера, спреда, проскальзывания, требуемой маржи, спецификаций символа и других факторов фактические результаты могут отличаться от отображаемых и расчетных значений.