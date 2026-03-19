Visual Risk Assistant Panel MT5 (視覺化風險助手面板)

Visual Risk Assistant Panel 是一款專為 MetaTrader 5 開發的交易輔助工具，旨在幫助手動交易者進行精確的倉位管理。該工具透過在圖表上拖放線條來定義風險參數，省去了手動計算手數的繁瑣過程。

功能概述

本工具採用直觀的視覺化界面管理交易執行。透過移動圖表上的圖形線條，程式將根據您的帳戶餘額、品種合約大小以及進場點與止損點之間的距離，自動計算出所需的交易手數。

主要特點

視覺化線條交互： 在圖表上直接調整三條特定線條： 進場線 (藍色)： 定義您的執行價格。 止損線 (紅色)： 定義您的虧損平倉位。 止盈線 (綠色)： 定義您的目標獲利位。

即時數據計算： 當您移動線條時，面板會立即更新手數 (Lots) 以及風險金額（包含貨幣金額與百分比）。

自動訂單邏輯： 程式會根據當前市價與進場線的相對位置，自動識別並設定正確的訂單類型（市價單、限價單或止損單）。

風險回報比管理： 使用者可以預設目標風報比 (R:R)。啟動此功能後，調整止損線會自動同步移動止盈線，以維持預設的策略比例。

高清晰度界面： 配備大型執行按鈕與清晰的參數顯示文字，確保在市場高波動期間操作精確。

操作指南

載入工具： 將本工具掛載至任何 MT5 圖表。 啟動線條： 點擊面板上的「Buy」或「Sell」按鈕，圖表上將顯示交易控制線。 調整位置： 拖動紅色線條至止損位，拖動藍色線條至進場位。 確認數據： 檢查面板上顯示的「手數 (Lots)」與「風險 (Risk)」數值。 執行交易： 點擊明顯的「EXECUTE」按鈕，系統將根據計算好的參數立即發送訂單。

技術參數設定