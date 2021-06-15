1200个用户！！！ - 页 143 1...136137138139140141142143144145146147148149150...230 新评论 [删除] 2019.05.14 19:44 #1421 Renat Akhtyamov: 我想知道是哪一个？ Rci multiplicator 2019.05.15 14:46 #1422 Vladimir Baskakov:一些服务对信号进行优先排序，其主要标准是获得的点数。这是好还是坏，目前还不清楚 至于ECN账户，大部分都是在ECN上交易。 可能是交易员按点数显示利润，但在佣金上他花的钱比赚的多。 [删除] 2019.05.15 14:58 #1423 multiplicator: 我不知道，我有ECN账户，佣金就在那里。 可能交易员在点数上显示盈利，但在佣金上的花费甚至超过了他在点数上的收入，并且会在点数上显示盈利，而账户却处于亏损状态。我不知道，我也有ECN和佣金。平仓 后全部扣除，剩下的是净收入。对其他人来说可能也是如此 multiplicator 2019.05.15 15:14 #1424 Vladimir Baskakov:我不知道，我也有ECN和佣金。平仓 后全部扣除，剩下的是净收入。对其他人来说可能也是如此 但佣金是以美元计算 的! 如果你以点数计算利润，只计算从开盘价到收盘价的点数。 你的终端以美元计算。利润以点为单位*点值-交易的佣金以美元为单位。 Yevhenii Levchenko 2019.05.16 10:35 #1425 第二个印度人继续下跌。最有经验的交易员已经超过了20%（余额为22000）。 Anatolii Zainchkovskii 2019.05.16 11:23 #1426 Yevhenii Levchenko: 第二个印度人继续下跌。我有一个非常有经验的交易员，他已经超过了20%（有22k余额）。 我不同意大量增加是一种风险的说法。我理解，当他们在整个库房里倒卖2个点的时候......这只是一种耻辱。 Yury Lemeshev 2019.05.16 14:33 #1427 你应该对你的敌人了如指掌，我支持服务的政策，不追赶他们，尽管他们和你一样让我生气。例如巴什科夫采夫同志，如果他现在关闭信号，3个月后他将推出第12个超级完美和超级有利可图的信号，事后他的备用信号已经有了，只是我们还不知道。他为什么要发布这么好的无马太效应信号。 [删除] 2019.05.16 15:20 #1428 Yury Lemeshev: 你应该对你的敌人了如指掌，我支持服务的政策，不追赶他们，尽管他们和你一样让我生气。例如巴什科夫采夫同志，如果他现在关闭信号，3个月后他将推出12个超级完美和超级有利可图的信号，他在事后有备用的信号，只是我们还不知道。他为什么要发布这么好的信号而不发布马丁格尔。 因此，也许最好是研究好的信号，他们的策略和毫米，有一些在顶部的 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 09:33 #1429 第二个印度人，伟大的贸易大师的信号消失了......一定是大面积缩水。或者他失去了它。正如骗子们在这种情况下所说的那样。 Yevhenii Levchenko 2019.05.24 09:51 #1430 哦，马什科说话了。通常，这些类型的人静静地坐在草地下面。他们保持沉默，就像把水倒在键盘上一样。所有的人!我指的是那些在监测开始之前就有漫长而完美的历史的人。通常情况下，每个人都在喋喋不休地谈论他们的信号（这很正常），以某种方式宣传他们。这些人坐在后面，保持沉默。有点像地鼠装死，以便不被注意。 1...136137138139140141142143144145146147148149150...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想知道是哪一个？
一些服务对信号进行优先排序，其主要标准是获得的点数。这是好还是坏，目前还不清楚
可能是交易员按点数显示利润，但在佣金上他花的钱比赚的多。
我不知道，我有ECN账户，佣金就在那里。
可能交易员在点数上显示盈利，但在佣金上的花费甚至超过了他在点数上的收入，并且会在点数上显示盈利，而账户却处于亏损状态。
我不知道，我也有ECN和佣金。平仓 后全部扣除，剩下的是净收入。对其他人来说可能也是如此
如果你以点数计算利润，只计算从开盘价到收盘价的点数。
你的终端以美元计算。利润以点为单位*点值-交易的佣金以美元为单位。
第二个印度人继续下跌。我有一个非常有经验的交易员，他已经超过了20%（有22k余额）。
你应该对你的敌人了如指掌，我支持服务的政策，不追赶他们，尽管他们和你一样让我生气。例如巴什科夫采夫同志，如果他现在关闭信号，3个月后他将推出12个超级完美和超级有利可图的信号，他在事后有备用的信号，只是我们还不知道。他为什么要发布这么好的信号而不发布马丁格尔。