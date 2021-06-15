1200个用户！！！ - 页 143

新评论
[删除]  
Renat Akhtyamov:
我想知道是哪一个？
Rci
 
Vladimir Baskakov:

一些服务对信号进行优先排序，其主要标准是获得的点数。这是好还是坏，目前还不清楚

至于ECN账户，大部分都是在ECN上交易。

可能是交易员按点数显示利润，但在佣金上他花的钱比赚的多。
[删除]  
multiplicator:
我不知道，我有ECN账户，佣金就在那里。

可能交易员在点数上显示盈利，但在佣金上的花费甚至超过了他在点数上的收入，并且会在点数上显示盈利，而账户却处于亏损状态。

我不知道，我也有ECN和佣金。平仓 后全部扣除，剩下的是净收入。对其他人来说可能也是如此

 
Vladimir Baskakov:

我不知道，我也有ECN和佣金。平仓 后全部扣除，剩下的是净收入。对其他人来说可能也是如此

但佣金是以美元计算 的!

如果你以点数计算利润，只计算从开盘价到收盘价的点数。

你的终端以美元计算。利润以点为单位*点值-交易的佣金以美元为单位。
 
第二个印度人继续下跌。最有经验的交易员已经超过了20%（余额为22000）。
 
Yevhenii Levchenko:
第二个印度人继续下跌。我有一个非常有经验的交易员，他已经超过了20%（有22k余额）。
我不同意大量增加是一种风险的说法。我理解，当他们在整个库房里倒卖2个点的时候......这只是一种耻辱。
 
你应该对你的敌人了如指掌，我支持服务的政策，不追赶他们，尽管他们和你一样让我生气。例如巴什科夫采夫同志，如果他现在关闭信号，3个月后他将推出第12个超级完美和超级有利可图的信号，事后他的备用信号已经有了，只是我们还不知道。他为什么要发布这么好的无马太效应信号。
[删除]  
Yury Lemeshev:
你应该对你的敌人了如指掌，我支持服务的政策，不追赶他们，尽管他们和你一样让我生气。例如巴什科夫采夫同志，如果他现在关闭信号，3个月后他将推出12个超级完美和超级有利可图的信号，他在事后有备用的信号，只是我们还不知道。他为什么要发布这么好的信号而不发布马丁格尔。
因此，也许最好是研究好的信号，他们的策略和毫米，有一些在顶部的
 
第二个印度人，伟大的贸易大师的信号消失了......一定是大面积缩水。或者他失去了它。正如骗子们在这种情况下所说的那样。
 
哦，马什科说话了。通常，这些类型的人静静地坐在草地下面。他们保持沉默，就像把水倒在键盘上一样。所有的人!我指的是那些在监测开始之前就有漫长而完美的历史的人。通常情况下，每个人都在喋喋不休地谈论他们的信号（这很正常），以某种方式宣传他们。这些人坐在后面，保持沉默。有点像地鼠装死，以便不被注意。
1...136137138139140141142143144145146147148149150...230
新评论