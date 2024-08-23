mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 133 1...126127128129130131132133134135136137138139140...247 新评论 Nikolai Semko 2019.04.03 23:37 #1321 Alexey Viktorov: 为什么？ 已经试过了 Alexey Viktorov 2019.04.03 23:41 #1322 Nikolai Semko: 已经试过了但在这里 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 mql5的特殊性，技巧和窍门 Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33 是的，谢谢你，阿列克谢。我已经忘记了这个功能。以前见过，但从未使用过。 试过了。有些事情出了问题。它删除了它，但删除后，一切都冻结了。 我只是在计算指标 前的DrawSetup()函数中添加了一行代码，参数如下。 IndicatorRelease(handle); handle=iMA(_Symbol,_Period,per1,0,MaMethod,PriceBase); for(int i=0;i<N;i++) handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle); 指标根本停止工作，我还不明白原因。 我绝对同意你的观点。它只是一个无用的玩具。 完全不是这样的。 Nikolai Semko 2019.04.03 23:43 #1323 Alexey Viktorov:但在这里 根本不是这样的。 我以前也试过，由于不成功，我把自己的代码删除了。 Andrey Khatimlianskii 2019.04.03 23:57 #1324 你也可以尝试从埋得最深的那一个开始，把所有的手牌连起来放出去。 Nikolai Semko 2019.04.04 00:32 #1325 Andrey Khatimlianskii: 你也可以尝试释放一个链条中的所有手柄，从埋得最深的一个开始。好吧，这是不可行的。或者，如果它确实起作用了，就会有一些刹车的作用。 void BuildMaFromMa() { static int h[]; for(int i=0;i<ArraySize(h);i++) IndicatorRelease(h[i]); handle=iMA(_Symbol,_Period,per1,0,MaMethod,PriceBase); ArrayResize(h,N); if (N>0) h[0]=handle; for(int i=0;i<N;i++) { handle=iMA(_Symbol,_Period,per2,0,MaMethod,handle); h[i]=handle; } } 如果你用IndicatorRelease 来记录这一行， 那么一切都能正常工作，但否则就会出现一些刹车，我不明白发生了什么。 附加的文件： MaFromMaVisual3.mq5 8 kb Nikolai Semko 2019.04.04 01:16 #1326 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 指标：MaFromMa Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00 我想比较递归和迭代的性能。 事实证明，递归的速度是原来的两倍多... 可能是因为堆栈的速度比较快... 这是一件了不起的事情。我预期会有相反的效果。)) #define size 1000000 uint sum1=0,sum2=0; int i; int X[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { ArrayResize(X,size); for(i=0;i<size;i++) X[i]=rand(); ulong t=GetMicrosecondCount(); i=0; while(i<size) { sum1+=X[i]; i++;} //Recursion(); ulong t1=GetMicrosecondCount()-t; t=GetMicrosecondCount(); i=0; //while(i<size) { sum1+=X[i]; i++;} Recursion(); ulong t2=GetMicrosecondCount()-t; Print("время выполнения цикла = "+string(t1)+" , контрольная сумма = "+string(sum1)); Print("время выполнения рекурсии = "+string(t2)+" , контрольная сумма = "+string(sum2)); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void Recursion() { sum2+=X[i]; i++; if(i<size) Recursion(); } //+------------------------------------------------------------------+ 2019.04.03 19:06:40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1667 , контрольная сумма = 3510404212 2019.04.03 19:06:40.776 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 697 , контрольная сумма = 3510404212 2019.04.03 19:06:41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1653 , контрольная сумма = 3492310620 2019.04.03 19:06:41.697 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 699 , контрольная сумма = 3492310620 2019.04.03 19:06:42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1529 , контрольная сумма = 3510953577 2019.04.03 19:06:42.549 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 696 , контрольная сумма = 3510953577 2019.04.03 19:06:43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1559 , контрольная сумма = 3512212419 2019.04.03 19:06:43.332 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 698 , контрольная сумма = 3512212419 2019.04.03 19:06:44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1707 , контрольная сумма = 3497178596 2019.04.03 19:06:44.098 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 472 , контрольная сумма = 3497178596 2019.04.03 19:06:44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 2088 , контрольная сумма = 3485051380 2019.04.03 19:06:44.839 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 482 , контрольная сумма = 3485051380 2019.04.03 19:06:45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1612 , контрольная сумма = 3487817581 2019.04.03 19:06:45.538 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 448 , контрольная сумма = 3487817581 2019.04.03 19:06:46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1742 , контрольная сумма = 3475121003 2019.04.03 19:06:46.397 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 497 , контрольная сумма = 3475121003 2019.04.03 19:06:47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения цикла = 1701 , контрольная сумма = 3485556615 2019.04.03 19:06:47.262 TestLoopVsRecursion (EURUSD,M1) время выполнения рекурсии = 701 , контрольная сумма = 3485556615 Vladimir Pastushak 2019.04.05 19:09 #1327 你们有没有一个成熟可靠的MT5的手数计算功能，不设止损？ 分享... fxsaber 2019.04.12 10:24 #1328 在优化过程中，你可能会在测试员日志中遇到以下信息Tester OnTesterInit failed. 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
mql5的特殊性，技巧和窍门
Nikolai Semko, 2019.04.03 22:33
是的，谢谢你，阿列克谢。我已经忘记了这个功能。以前见过，但从未使用过。
试过了。有些事情出了问题。它删除了它，但删除后，一切都冻结了。
我只是在计算指标 前的DrawSetup()函数中添加了一行代码，参数如下。
指标根本停止工作，我还不明白原因。
我绝对同意你的观点。它只是一个无用的玩具。
你也可以尝试释放一个链条中的所有手柄，从埋得最深的一个开始。
好吧，这是不可行的。或者，如果它确实起作用了，就会有一些刹车的作用。
如果你用IndicatorRelease 来记录这一行， 那么一切都能正常工作，但否则就会出现一些刹车，我不明白发生了什么。
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
指标：MaFromMa
Nikolai Semko, 2019.04.04 01:00
我想比较递归和迭代的性能。
事实证明，递归的速度是原来的两倍多...
可能是因为堆栈的速度比较快...
这是一件了不起的事情。我预期会有相反的效果。))
你们有没有一个成熟可靠的MT5的手数计算功能，不设止损？
Tester OnTesterInit failed. Optimization cannot be started.
从这个信息中几乎不可能了解原因，因为根本就没有提到终端日志。这就是你需要寻找原因的地方。
下面是这样一个EA的例子
专家顾问在Range不达到零的范围内进行优化。但与此同时，优化工作也失败了。
原因是专家顾问的框架模式总是以EX5中硬性规定的输入参数启动。在这种情况下，帧模式的结果是除以零。
如果OnTesterDeinit被从源代码中删除，优化程序的运行将不会有任何问题。
如果在这种情况下，TesterJournal能参考TerminalJournal，那就更好了。否则就不可能总是了解（在优化过程中调试是不可用的），发生了什么。
你可能会遇到一种情况，即EA不在图表上启动。
左边是将EA拖动到图表上时常用的光标。右边的是我们的案例。
日志中不会有任何条目。一般来说，条形光标是这类图表的唯一视觉标识。
如果你保存tpl模板，这些图表将以一行字来区分
tester=1
这可能是识别图表类型的唯一程序化选项。这是个框架图。
因此，如果你想保护自己免受自动交易的影响，你可以只用这些图表来工作。
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛

虫子，虫子，问题
虫子，虫子，问题
Nikolai Semko:
如果符号名称以点开始（或包含点），合成工具公式会出现错误 "未知解析错误"。
斯拉瓦, 2019.04.19 06:08如果一个字符名称 包含一个句号、一个破折号或其他你不理解的东西（"RTS-12.19 "怎么样？），那么这个名称必须用撇号包围起来