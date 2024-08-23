mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 126 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 新评论 Artyom Trishkin 2019.02.14 14:23 #1251 fxsaber: 有些（*.bat，等等）文件没有被 FileIsExists 看到，但 FileFindNext 却能找到它们。也许这是一个错误，而不是一个特点？你是否在适当的分支机构询问过？我没有看到这样的问题。 Aleksey Vyazmikin 2019.02.14 14:26 #1252 fxsaber: 有些（*.bat等）文件没有被FileIsExists看到，但FileFindNext能找到它们。另外，你不能向*.bat文件写入信息，我认为这是一个安全问题，让它寻找所有的文件--这很有用。 fxsaber 2019.02.14 14:44 #1253 Artyom Trishkin:这可能是一个错误而不是一个特点吗？你在相关的主题中问过吗？我没有看到这样的问题。关于可执行文件，我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特之处在于，它们仍然可以通过FileFindNext 看到。 Artyom Trishkin 2019.02.14 14:46 #1254 fxsaber:关于可执行文件，我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特的是，你仍然可以通过FileFindNext看到它们。欢迎 Ilya Malev 2019.02.19 20:09 #1255 这是在测试仪中可以得到的结果，在OHLC模式下，交易者必须得到的结果和测试仪扰乱EA的结果，而不是现实中的每分钟最低点的最大传播。 还有两个简单的业余脚本来解决这个问题。第一种是将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号，每个柱子上的最大点差，而不是可用的点差，第二种是转换在 "市场概览 "中选择的所有符号。它的工作速度相对较快，没有繁琐的库和额外的功能（虽然我不能保证100%正确））。也许其他人会发现它很有用。 附加的文件： MakeTickerForTester.mq5 5 kb MakeAllTickerForTester.mq5 5 kb fxsaber 2019.02.19 20:21 #1256 Ilya Malev:将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号，每个柱子上的点差是最大的，而不是可用的。假设在一个交易栏内，价差通过向下飙升买入价而上升。那么，为什么这样的传播会被写进酒吧？ Ilya Malev 2019.02.19 20:22 #1257 fxsaber:比方说，在条形图内，价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么我们需要在酒吧里进行这样的传播？它只发生在翻转期间，当你的订单接近止损时，它真的会发生，你应该做好准备。如果这样的报价峰值出现在滚存之外，我们更应该考虑改变报价的来源。这是一个用于流动性外汇的工具，只有真正的ticks可能适合于非流动性外汇。 Ilya Malev 2019.02.19 20:26 #1258 fxsaber:比方说，在条形图内，价差以买入价向下飙升为代价而上升。为什么这样的传播会被写到酒吧？一般来说，如果你认为在这种有尖峰的报价中，最好是过滤它们，减少一分钟的最大点差，以便在真实账户交易时获得全部回报，我不完全同意你的观点。 fxsaber 2019.02.19 20:35 #1259 Ilya Malev:一般来说，如果你认为在这种有尖峰的报价中，最好是过滤它们，降低最大的分钟价差，以便在实际交易时得到他妈的提升，那么我从根本上不同意你的观点。你听起来像一个初学者... 穗下可以有任何东西。例如，价差是平均值的两倍。通过设置最大点差，你已经扼杀了许多TS的盈利能力。 问题的提出很简单：在条形中设置点差，使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会，在一个不比实际价格差，但也不比实际价格好的酒吧开业。 因此，测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。而你，用你的最大点差，不允许以现实中的价格开盘。 ZS 整个动物园的人都在吃这个话题。很久以前就会把这些条形图扔掉，因为你可以访问自定义刻度线。 Ilya Malev 2019.02.19 20:39 #1260 fxsaber:像一个新手一样推理... 任何东西都可以在尖峰之下。例如，两倍于平均值的价差。通过设置最大价差，你已经扼杀了许多TS的盈利能力。 问题的提出很简单：在条形中设置点差，使 "在条形中 "的测试最接近于 "在实际点差中"。这意味着我们应该给一个机会，在一个不比实际价格差，但也不比实际价格好的酒吧开业。 因此，测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。然而，你的最大价差不会让你以现实中的价格开盘。作为一个初学者，是你在推理，认为在现实世界中一切都会比在测试器中更糟糕，而测试器是尽可能地接近历史的。这几乎是一种不可避免的情况，是随着经验的积累而学会的。这正是我的方法的工作原理：它的结果比真实ticks上的结果略差，但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法，我相信。 1...119120121122123124125126127128129130131132133...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
有些（*.bat等）文件没有被FileIsExists看到，但FileFindNext能找到它们。
另外，你不能向*.bat文件写入信息，我认为这是一个安全问题，让它寻找所有的文件--这很有用。
关于可执行文件，我想这是众所周知的。这不是一个错误。而奇特之处在于，它们仍然可以通过FileFindNext 看到。
这是在测试仪中可以得到的结果，在OHLC模式下，交易者必须得到的结果和测试仪扰乱EA的结果，而不是现实中的每分钟最低点的最大传播。
还有两个简单的业余脚本来解决这个问题。第一种是将当前的图表符号转换为带有OHLC M1的自定义符号，每个柱子上的最大点差，而不是可用的点差，第二种是转换在 "市场概览 "中选择的所有符号。它的工作速度相对较快，没有繁琐的库和额外的功能（虽然我不能保证100%正确））。也许其他人会发现它很有用。
假设在一个交易栏内，价差通过向下飙升买入价而上升。那么，为什么这样的传播会被写进酒吧？
它只发生在翻转期间，当你的订单接近止损时，它真的会发生，你应该做好准备。如果这样的报价峰值出现在滚存之外，我们更应该考虑改变报价的来源。这是一个用于流动性外汇的工具，只有真正的ticks可能适合于非流动性外汇。
你听起来像一个初学者...
穗下可以有任何东西。例如，价差是平均值的两倍。通过设置最大点差，你已经扼杀了许多TS的盈利能力。
因此，测试器的模型 "在酒吧 "应该使Bid_Tester <= HighBid_Real, Ask_Tester >= LowAsk_Real。而你，用你的最大点差，不允许以现实中的价格开盘。
ZS 整个动物园的人都在吃这个话题。很久以前就会把这些条形图扔掉，因为你可以访问自定义刻度线。
作为一个初学者，是你在推理，认为在现实世界中一切都会比在测试器中更糟糕，而测试器是尽可能地接近历史的。这几乎是一种不可避免的情况，是随着经验的积累而学会的。这正是我的方法的工作原理：它的结果比真实ticks上的结果略差，但没有达到可以被视为独立的系统破坏因素的程度。有经验的交易者会欣赏这种方法，我相信。