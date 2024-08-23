mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 136

新评论
[删除]  
Nikolai Semko:
所以你愿意点燃一张100美元的钞票来寻找滚落在床下的一角钱？

可能是也可能不是一枚硬币 

   srand(GetTickCount());
   uint v10 = 0, v19900 = 0;
   for (uint i = 0;  i < UINT_MAX;  ++ i) {
      int cur = rand();
      if (cur % 20000  == 10)
         ++ v10;
      else if (cur % 20000  == 19900)
         ++ v19900;   
   }
   Alert("10 probability = ", (double)v10/UINT_MAX*100, "%;  1990 probability = ", (double)v19900/UINT_MAX*100, "%");
   // Alert: 10 probability = 0.006103515626421085%;  19900 probability = 0.003051757813210543%
        

10的概率是两倍。而最重要的是，get_rand()的成本性要求被吸走了，所以当你可以拥有一个正态分布时，为什么要通过后门获得 概率偏移的随机数（同时期待一个均匀分布）？你保存的不是一张100美元的纸币，你保存的是火柴。

 
Vict:

可能是也可能不是一枚硬币

10的概率是两倍。而最重要的是，get_rand()的成本性要求被吸走了，所以当你可以拥有一个正态分布时，为什么要通过后门获得 概率偏移的随机数（同时期待一个均匀分布）？你保存的不是一张100美元的纸币，你保存的是火柴。

是的，我错了，你的功能太慢了。我误解了这个算法。对不起。
但我的算法仍然是所有提议的算法中最快的，尽管它更普遍，不像你的算法那样只限于32767。
代码来证明这一点。

这个脚本随机地生成一个具有随机颜色和随机坐标的点阵列。数组的大小等于图表图上的像素数。它重复了5次

  1. 用常规的rand()函数
  2. 用你的get_rand()函数
  3. 使用我的函数 ulong randUlong()
  4. 用我的函数uint randUint()
  5. 使用@AlexeyNavoykov的 ulongRandomLong() 函数
2019.06.0903:42:25.958 TestSpeedRand (EURGBP,H4)       Время формирования случайных массивов = 9894 микросекунд.  Всего сгенерировано 5203975 случайных чисел rand()
2019.06.0903:42:28.010 TestSpeedRand (EURGBP,H4)       Время формирования случайных массивов = 24899 микросекунд. Всего сгенерировано 5203975 случайных чисел get_rand()
2019.06.0903:42:30.057 TestSpeedRand (EURGBP,H4)       Время формирования случайных массивов = 22172 микросекунд. Всего сгенерировано 5203975 случайных чисел randUlong()
2019.06.0903:42:32.098 TestSpeedRand (EURGBP,H4)       Время формирования случайных массивов = 16013 микросекунд. Всего сгенерировано 5203975 случайных чисел randUint()
2019.06.0903:42:34.145 TestSpeedRand (EURGBP,H4)       Время формирования случайных массивов = 25524 микросекунд. Всего сгенерировано 5203975 случайных чисел RandomLong()

我以这样的方式挑选数字来显示问题的本质，当我们应用rand()%20000时


因为它应该是。


//+------------------------------------------------------------------+
uint get_rand(uint max)
  {
   staticbool f=false;
   if(!f) 
     {
      f=true;
      srand(GetTickCount());
     }
   uint limit=(max+1) *((32767+1)/(max+1));
   uint val;
   while((val=rand())>=limit);
   return val % (max+1);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
ulong randUlong(ulong max=ULONG_MAX){return(((ulong)rand()<<60)|((ulong)rand()<<45)|((ulong)rand()<<30)|((ulong)rand()<<15)|(ulong)rand())%max;}
//+------------------------------------------------------------------+
uint randUint(uint max=UINT_MAX) {return(((uint)rand()<<30)|((uint)rand()<<15)|(uint)rand())%max;}
//+------------------------------------------------------------------+
ulong RandomLong(ulong range)
  {
#define _MAXRND(rang,rnd_range) ((rnd_range) -((rnd_range)-rang)%rang-1)
#define _RND ulong(rand())
   ulong rnd,max,const bit=1;
   if(range <= bit<<15) { if(!range) return0;  max=_MAXRND(range, 1<<15);  while((rnd=_RND) > max);  return rnd%range; }
   if(range <= bit<<30) { max=_MAXRND(range, bit<<30);  while((rnd=(_RND | _RND<<15)) > max);  return rnd%range; }
   if(range <= bit<<45) { max=_MAXRND(range, bit<<45);  while((rnd=(_RND | _RND<<15 | _RND<<30)) > max);  return rnd%range;  }
   if(range <= bit<<60) { max=_MAXRND(range, bit<<60);  while((rnd=(_RND | _RND<<15 | _RND<<30 | _RND<<45)) > max);  return rnd%range; }
   else  { max=_MAXRND(range,bit<<64);  while((rnd=(_RND|_RND<<15|_RND<<30|_RND<<45|_RND<<60))>max);  return rnd%range; }
#undef _RND
#undef _MAXRND
  }
//+------------------------------------------------------------------+
但99.9%的情况下，这个功能也会起作用。
uint randUint(uint max) {return(((uint)rand()<<15)|(uint)rand())%max;}
它将工作得更快。
这个函数将生成一个从0到1073741824的随机数。 这个数字甚至大于任何工具在整个历史上的点击数。对于99.9%的任务来说，这种功能的 "不公平 "将是微不足道的。
附加的文件：
TestSpeedRand.mq5  12 kb
 
Nikolai Semko:

但我的算法仍然是所有提议的算法中最快的，尽管它更具有普遍性，不像你的算法那样只限于32767。
作为证明的代码。

谢谢你的工作，真的很有趣的结果。 事实证明，rand()函数是如此之快，以至于它的工作速度比算术运算 快。

 
Alexey Navoykov:

谢谢你的努力，真的很有趣的结果。 事实证明，rand()的速度非常快，比算术运算 还快。

不，不是的。大约一纳秒，就像从一个双数中提取平方根一样。+-*/操作是以纳秒的几分之一进行的。
但就像平方根一样，rand()在现代处理器中是在硬件层面上执行的，而不是以编程方式。

 
Nikolai Semko:

不，不是更快。大约一纳秒，就像从一个双数中提取平方根一样。+-*/操作是以纳秒的几分之一进行的。
但就像平方根一样，rand()在现代处理器中是在硬件层面上执行的，而不是以编程方式。

你的版本与我的不同之处在于，rand()总是被调用5次，而我的版本在20000范围内平均被调用1.64次，在256范围内被调用1次。 在你的代码中，每次迭代rand()被调用25次，而我的是1.64*2+3=5.3次。当然，情况很奇怪，我们必须找出具体的原因。 你那里有很多位操作被执行，此外...

[删除]  
Nikolai Semko:

1.我们确实意识到，在你的功能中，问题并没有得到解决，只是被掩盖了，我不会减肥，我只是把腰带勒得更紧。

2.在我们和Alexey的版本中，这是最坏的情况，而在许多其他情况下，速度几乎会达到rand()的水平，而你有恒定的时间。

你有没有想过，为什么rand()生成的数字范围如此狭窄？这是一个伪随机发生器，所以它是周期性的，所以在不需要它的地方生成一堆随机数，随后丢弃这些随机数，它的质量就会越来越差（它将重复先前的内容）。

4.有些人以更复杂的方式挖掘随机数据。比如说我，从网上扯下来，有人可能还会买。我为什么要浪费来之不易的数据，以便然后直截了当地抛弃它（生成乌龙，写一个适当的算法毕竟不是我们的方式）？

 
Alexey Navoykov:

你的版本与我的不同之处在于，它总是调用5次rand()，而我的版本在20000范围内平均调用1.64次，在256范围内调用1次。 你的rand()每次迭代都要调用25次，而我的是1.64*2+3 = 5.3次。当然，这种情况很奇怪，我们必须找出具体的原因。 因为你那里有很多位操作被执行，此外...

位是最便宜的操作。几乎是免费的。

但总体而言，我同意。我也不明白为什么...也许这就是优化的奇迹。虽然那里可以优化的东西...

 
Nikolai Semko:

位是最便宜的操作。几乎是免费的。

但总体而言，我同意。我也不明白为什么...也许这就是优化的奇迹。虽然有什么可以优化...

这似乎与算术运算 无关，因为没有算术运算，所有的值都是在编译阶段计算出来的。 原因是存在一个迭代次数未知的循环（尽管这些迭代平均不到两次）。 所以你的代码由于已知的rand()调用次数而在某种程度上被优化。
 
Vict:

1.我们确实意识到，在你的功能中，问题并没有得到解决，只是被掩盖了，我不会减肥，我只是把腰带勒得更紧。

2.在我们和Alexey的版本中，这是最坏的情况，而在许多其他情况下，速度几乎会达到rand()的水平，而你有恒定的时间。

你有没有想过，为什么rand()生成的数字范围如此狭窄？这是一个伪随机发生器，所以它是周期性的，所以在不需要它的地方生成一堆随机数，随后被丢弃，它的质量就会变差（会提前重复）。

4.有些人以更复杂的方式挖掘随机数据。比如说我，从网上扯下来，有人可能还会买。这就是为什么我应该浪费来之不易的数据，以便然后愚蠢地抛弃它（生成ulong，写一个适当的算法，毕竟不是我们的方式）？

好吧，那是书呆子。
为了重现这种情况，当这个问题至少会被注意到0.1%的时候，你需要在以下数值以上的范围内操作。

  • (ULONG_MAX)/1000= 18446744073709551，用于函数randUlong()
  • (UINT_MAX)/1000= 4294967，用于函数randUint()。

你曾经使用过这样的范围吗？ 那你为什么要加入这些检查和循环？
最好的东西是好东西的敌人。

就个人而言，我在实践中的随机生成 范围最多限制在2000、4000。rand()可以很好地实现这一目的。
在我的代码中插入这样一个选项。

ulong t=GetMicrosecondCount();
   for(int i=0;i<size;i++)
     {
      X[i]=ushort(rand()%W.Width);
      Y[i]=ushort(rand()%W.Width);
      clr[i]=XRGB(rand()%256,rand()%256,rand()%256);
     }
   t=GetMicrosecondCount()-t;
   Print("Время формирования случайных массивов = "+string(t)+" микросекунд. Всего сгенерировано "+string(size*5)+" случайных чисел rand()%W.Width");
   Canvas.Erase();
   for(int i=0;i<size;i++) Canvas.PixelSet(X[i],Y[i],clr[i]);
   Canvas.Update();
   Sleep(2000);

所以你不会注意到rand()函数的 "不公平"（就像rand()%20000那样），而且点会在视觉上均匀分布，所以它是最快和最有效的函数。

处理器开发人员将rand()限制在2^15=32768，这不是没有道理的。他们不是愚蠢的人。这涵盖了99%的实际问题。
而对于 "极端 "想法的爱好者来说，有足够多的选择。

ulong randUlong(ulong max=ULONG_MAX){return(((ulong)rand()<<60)|((ulong)rand()<<45)|((ulong)rand()<<30)|((ulong)rand()<<15)|(ulong)rand())%max;}
附加的文件：
TestSpeedRand.mq5  15 kb
[删除]  
Nikolai Semko:

就个人而言，我在实践中的随机数生成 范围被限制在2000，最多4000。对于这一点，rand()工作得相当好。
在我的代码中插入这样一个变体。

你不会注意到rand()函数的 "不公平"（就像rand()%20000那样），而且点数在视觉上是统一的，所以它是相当有效的，而且是最快的。

欢迎你使用它，我不介意。当%的右边是RAND_MAX+1（256或1024）的倍数时，更是如此。

处理器开发人员将rand()限制在2^15=32768，这不是没有道理的。他们不是愚蠢的人。它涵盖了99%的实际任务。
而对于那些喜欢 "越界 "想法的人来说，有足够多的变体。

处理器开发人员与此有什么关系？该发生器是由软件实现的。唯一的要求是RAND_MAX >= 32767和至少2^32的周期。所以μl在 "最小值 "时有一个非常稀疏的振荡器。

而最有远见的人会为自己做一个公平的rand()（如果没有倍数的话），这甚至在参考书中被推荐。

1...129130131132133134135136137138139140141142143...247
新评论