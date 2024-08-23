mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 140 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 新评论 Nikolai Semko 2019.07.11 05:23 #1391 Konstantin: 那么，既然已经有了一个有效的功能，为什么还要重新发明自己的记事本呢？ ArrayFill将一个数组只填入一个值。而在这里，我们正在讨论用数据填充一个数组。 如果 "填充一个静态数组，然后用ArrayCopy将其复制到一个动态数组 "的连词比 "填充一个动态数组 "更快，那么发明这样一个数组是有意义的。比 "填充一个动态数组"更快，那么发明这样一个 "lisapedo "是有意义的。 Konstantin 2019.07.11 05:57 #1392 Nikolai Semko: ArrayFill将一个数组只填入一个值。而我们在这里讨论的是用数据填充一个数组。 如果连词--"填充一个静态数组，然后通过ArrayCopy复制到动态数组中"--比 "用数据填充数组 "更快。比 "填充一个动态数组"更快，那么发明这样一个 "lisapedo "是有意义的。 那么，你需要要求开发人员在标准库的CCanvas类中实现这一机制。 fxsaber 2019.07.18 15:37 #1393 按照这个顺序设置自定义符号的 体积属性 SYMBOL_VOLUME_STEP SYMBOL_VOLUME_MAX SYMBOL_VOLUME_MIN fxsaber 2019.07.28 12:23 #1394 在这两个平台上，EX文件可以作为指标容器。 这些指标可以在第三方的iCustom和模板中调用。EX-container本身不需要为此目的而启动。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 13:37 #1395 fxsaber: 在这两个平台上，EX文件可以作为指标容器。 这些指标可以在第三方的iCustom和模板中调用。没有必要为此启动EX-container。 我不知道你是否可以展示这种发射的例子？ Vladislav Andruschenko 2019.07.28 14:00 #1396 Aleksey Vyazmikin: 我想知道你是否能给我看一个这样的发射的例子？ 可能是这样的。 使用自己的和第三方的资源 例如，如果SampleIndicator.ex5指标作为资源包含在SampleEA.ex5专家顾问中，那么在自定义指标的初始化函数中调用iCustom()时，指定的自身路径将看起来像这样"`Experts\\\\\SampleEA.ex5::Indicators\SampleIndicator.ex5"。如果明确指定了这个路径，自定义指标SampleIndicator.ex5将被紧紧地绑定在SampleEA.ex5上，失去了独立工作的能力。 fxsaber 2019.07.28 14:15 #1397 Aleksey Vyazmikin: 我想知道你是否能给我看一个这样的发射的例子？ 当我准备好了，我会把它写下来。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:21 #1398 Vladislav Andruschenko: 可能是这样。 使用你自己的和第三方的资源 例如，如果SampleIndicator.ex5指标作为资源包含在SampleEA.ex5专家顾问中，那么在自定义指标的初始化函数中调用iCustom()时，指定的自身路径将看起来像这样"`Experts\\\\\SampleEA.ex5::Indicators\SampleIndicator.ex5"。如果明确指定了这个路径，自定义指标SampleIndicator.ex5将被紧紧地绑定在SampleEA.ex5上，失去了独立工作的能力。 我只是理解为可以在其他EA中使用这种ex5的指标，而不是在它作为资源的那个EA中使用。 Aleksey Vyazmikin 2019.07.28 14:22 #1399 fxsaber: 我准备好了就会写。 好的，我期待着它。 fxsaber 2019.07.30 10:04 #1400 这是MT5测试器的一个功能，但我决定将其发布在这个主题中，因为它与这个主题间接相关。 要进入无形的优化选项卡，你必须选择完全的蛮力，没有要优化的参数。 no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values 1...133134135136137138139140141142143144145146147...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
ArrayFill将一个数组只填入一个值。而在这里，我们正在讨论用数据填充一个数组。
如果 "填充一个静态数组，然后用ArrayCopy将其复制到一个动态数组 "的连词比 "填充一个动态数组 "更快，那么发明这样一个数组是有意义的。比 "填充一个动态数组"更快，那么发明这样一个 "lisapedo "是有意义的。
那么，你需要要求开发人员在标准库的CCanvas类中实现这一机制。
在这两个平台上，EX文件可以作为指标容器。
这些指标可以在第三方的iCustom和模板中调用。EX-container本身不需要为此目的而启动。
我不知道你是否可以展示这种发射的例子？
使用自己的和第三方的资源
例如，如果SampleIndicator.ex5指标作为资源包含在SampleEA.ex5专家顾问中，那么在自定义指标的初始化函数中调用iCustom()时，指定的自身路径将看起来像这样"`Experts\\\\\SampleEA.ex5::Indicators\SampleIndicator.ex5"。如果明确指定了这个路径，自定义指标SampleIndicator.ex5将被紧紧地绑定在SampleEA.ex5上，失去了独立工作的能力。
当我准备好了，我会把它写下来。
我只是理解为可以在其他EA中使用这种ex5的指标，而不是在它作为资源的那个EA中使用。
好的，我期待着它。
这是MT5测试器的一个功能，但我决定将其发布在这个主题中，因为它与这个主题间接相关。
要进入无形的优化选项卡，你必须选择完全的蛮力，没有要优化的参数。
no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values