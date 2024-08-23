mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 140

Konstantin:

那么，既然已经有了一个有效的功能，为什么还要重新发明自己的记事本呢？

ArrayFill将一个数组只填入一个值。而在这里，我们正在讨论用数据填充一个数组。
如果 "填充一个静态数组，然后用ArrayCopy将其复制到一个动态数组 "的连词比 "填充一个动态数组 "更快，那么发明这样一个数组是有意义的。比 "填充一个动态数组"更快，那么发明这样一个 "lisapedo "是有意义的。

 
Nikolai Semko:

那么，你需要要求开发人员在标准库的CCanvas类中实现这一机制。

 
按照这个顺序设置自定义符号的 体积属性 
SYMBOL_VOLUME_STEP
SYMBOL_VOLUME_MAX
SYMBOL_VOLUME_MIN
 

在这两个平台上，EX文件可以作为指标容器。

这些指标可以在第三方的iCustom和模板中调用。EX-container本身不需要为此目的而启动。

 
fxsaber:

我不知道你是否可以展示这种发射的例子？

 
Aleksey Vyazmikin:

我想知道你是否能给我看一个这样的发射的例子？


可能是这样的。

使用自己的和第三方的资源


例如，如果SampleIndicator.ex5指标作为资源包含在SampleEA.ex5专家顾问中，那么在自定义指标的初始化函数中调用iCustom()时，指定的自身路径将看起来像这样"`Experts\\\\\SampleEA.ex5::Indicators\SampleIndicator.ex5"。如果明确指定了这个路径，自定义指标SampleIndicator.ex5将被紧紧地绑定在SampleEA.ex5上，失去了独立工作的能力。

 
当我准备好了，我会把它写下来。

 
Vladislav Andruschenko:


我只是理解为可以在其他EA中使用这种ex5的指标，而不是在它作为资源的那个EA中使用。

 
fxsaber:

我准备好了就会写。

好的，我期待着它。

 

这是MT5测试器的一个功能，但我决定将其发布在这个主题中，因为它与这个主题间接相关。

要进入无形的优化选项卡，你必须选择完全的蛮力，没有要优化的参数。

no optimized parameter selected, please check input(s) to be optimized and set start, step and stop values


