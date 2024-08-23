mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 137 1...130131132133134135136137138139140141142143144...247 新评论 Nikolai Semko 2019.06.09 16:16 #1361 Alexey Navoykov: 这似乎与算术运算 无关，因为没有算术运算，所有的值都是在编译阶段计算出来的。 原因是存在一个迭代次数未知的循环（尽管这些迭代平均不到两次）。 所以你的代码在某种程度上是通过已知的rand()调用次数来优化的https://www.mql5.com/ru/forum/308881/page3#comment_11222192 Nikolai Semko 2019.06.09 16:49 #1362 Vict: 处理器开发人员与此有什么关系？该发生器是由软件实现的。 不，不是的。这个发生器是用硬件实现的。这种速度不可能通过软件来实现--这很明显。 [删除] 2019.06.09 17:06 #1363 Nikolai Semko: 不，当然不是。这个发生器是用硬件实现的。这种速度无法通过软件来实现--这是显而易见的。 实际上，硬件实现的是一个RAND()发生器，而rand()是一个伪随机的。 数学符号(MathRand) 返回一个范围在0到32767的伪随机 整数。 我对硬件不是很熟悉，但你可能会感到失望--它似乎工作得并不快，它只适合作为伪随机的种子。 Nikolai Semko 2019.06.09 17:22 #1364 Vict: 嗯，实际上，硬件实现了一个RAND()发生器，而rand()是一个伪随机的，它写在手册中 我对硬件的那个不是很熟悉，但你可能会感到失望--它似乎运行得不是很快，它只适合作为伪随机的种子。 显然--假的。 随机的速度要慢得多（https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand） [删除] 2019.06.09 17:42 #1365 Nikolai Semko: 显然是假的。 随机运行速度更慢(https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand)嗯，是的，伪装也被塞进去了。但我确信--rand()是通过程序实现的。也许有一位路过的 "老 "同志会证实这一点。 Nikolai Semko 2019.06.09 20:32 #1366 Vict:嗯，是的，他们也放了一个伪装者。但我确信--rand()是通过程序实现的。也许有一位路过的 "老 "同志会证实这一点。 我不排除你可能是对的。如果我有空闲时间，我将尝试实现类似的东西。虽然我怀疑我是否能在一纳秒内完成，但如果我能摆脱周期，我想我可以在5分钟内完成。 Nikolai Semko 2019.06.10 05:55 #1367 Vict: 但我确信--rand()是通过程序实现的。也许有一位路过的 "老 "同志会证实这一点。 是的，也许你是对的。 这个生成预随机数的rand16()函数的变体，其工作速度不到原函数的一半，生成的随机数从0到65535。 ushort rand16() { return(((ushort)rand8()<<8)|(ushort)rand8());} uchar rand8() { staticushort s[10] = { 0x52, 0x8e, 0xdc, 0x61, 0x35, 0xbc, 0x5c, 0xb6 }; staticushort c = 0xa6; staticint i = 0; ushort t; uchar x; x = (uchar)s[i]; t = (ushort)x + c; c = t >> 8; c += x; x = (uchar)t & 255; s[i] = x; i++; i=i&7; return x; } 即小于2纳秒。 2019.06.09 23:52:15.855 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 9068 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand() 2019.06.09 23:52:17.892 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 16562 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел rand16() 2019.06.09 23:52:19.940 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 22299 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел get_rand() 2019.06.09 23:52:21.986 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20094 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUlong() 2019.06.09 23:52:24.020 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 14660 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randUint() 2019.06.09 23:52:26.053 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 12543 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел randShort() 2019.06.09 23:52:28.095 TestSpeedRand (US30Index,H1) Время формирования случайных массивов = 20883 микросекунд. Всего сгенерировано 4655770 случайных чисел RandomLong() 附加的文件： TestSpeedRand.mq5 16 kb fxsaber 2019.07.07 13:09 #1368 // Некоторые возможности структур, которых нет у классов. // #define struct class // Смотрим ошибки, которые возникают при замене структур на классы. struct A { public: int i; uint Save( const int handle) { return(FileWriteStruct(handle, this)); } // Запись себя uint Load( const int handle) { return(FileReadStruct(handle, this)); } // Чтение себя }; // Использование в объединениях union UNION { uchar b1[sizeof(A)]; A b2; }; // Выравнивание struct pack(sizeof(A)) B : public A { short j; }; // Структура со скрытым полем struct C : private A { public: void Set( const int Num ) { this.i = Num; } int Get( void ) const { return(this.i); } }; // Структура с неизменяемым полем. struct D { public: const A a; }; template <typename T1, typename T2> void FromTo( const T1 &ValueFrom, T2 &ValueTo ) { uchar Bytes[]; StructToCharArray(ValueFrom, Bytes); // В массив байтов CharArrayToStruct(ValueTo, Bytes); // Из массива байтов } void OnStart() { A a[1] = {0}; FileReadArray(0, a); // Чтение массива FileWriteArray(0, a); // Запись массива ArrayCopy(a, a); // Копирование массивов ZeroMemory(a); // Обнуление массивов C c; // Структура со скрытым полем c.Set(7); FromTo(c, a[0]); Print(a[0].i); // Достали значение приватного поля из C. D d; // Структура с неизменяемым полем.
  a[0].i = 5;
  FromTo(a[0], d);
  Print(d.a.i); // Изменили const-поле.
  FromTo(a[0], c);
  Print(c.Get()); // Изменили private-поле.
}

此外，该类对象 比类似POD结构的对象大16个字节。因此，阵列式结构甚至更经济。

Nikolai Semko 2019.07.07 14:15 #1369

fxsaber:

此外，该类对象 比类似POD结构的对象大16个字节。因此，阵列式结构甚至更经济。

课堂上!

fxsaber 2019.07.07 14:52 #1370

引用的主题标题中的问题的答案之一是

关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛

Symbol()和_Symbol之间有什么不同？

fxsaber, 2019.07.07 14:47

void Func( const string& ) {}

void OnStart()
{
  Func(Symbol()); // ERROR: 'Symbol' - parameter passed as reference, variable expected
  Func(_Symbol); // OK
}

如果Symbol()在一个没有::的类/结构中被调用，它可能比预定义变量更方便，因为你可以通过声明一个同名的方法来进行快速替换。
这似乎与算术运算 无关，因为没有算术运算，所有的值都是在编译阶段计算出来的。 原因是存在一个迭代次数未知的循环（尽管这些迭代平均不到两次）。 所以你的代码在某种程度上是通过已知的rand()调用次数来优化的
处理器开发人员与此有什么关系？该发生器是由软件实现的。
不，不是的。这个发生器是用硬件实现的。这种速度不可能通过软件来实现--这很明显。
实际上，硬件实现的是一个RAND()发生器，而rand()是一个伪随机的。
返回一个范围在0到32767的伪随机 整数。
嗯，实际上，硬件实现了一个RAND()发生器，而rand()是一个伪随机的，它写在手册中我对硬件的那个不是很熟悉，但你可能会感到失望--它似乎运行得不是很快，它只适合作为伪随机的种子。
随机的速度要慢得多（https://en.wikipedia.org/wiki/RdRand）
嗯，是的，伪装也被塞进去了。但我确信--rand()是通过程序实现的。也许有一位路过的 "老 "同志会证实这一点。
这个生成预随机数的rand16()函数的变体，其工作速度不到原函数的一半，生成的随机数从0到65535。
此外，该类对象 比类似POD结构的对象大16个字节。因此，阵列式结构甚至更经济。
