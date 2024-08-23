mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 新评论 Gudgeon 2020.11.05 14:34 #1931 你好，请专家帮忙来自文件 全球变量 "全局变量的初始化是在程序加载到客户终端的内存后，在处理第一个Init 事件前进行一次。对于全局变量，也就是类的对象，在初始化过程中，会调用相应的构造函数。" 但事实上，当我改变图表的周期时，指标中全局对象类的构造函数被调用。如何使构造函数在指标启动后被调用一次？ fxsaber 2020.11.05 14:36 #1932 Gudgeon:但事实上，当我改变图表周期时，指标中对象类的构造函数被调用。如何使构造函数在指标启动后被调用一次？ 改变指标的TF - 开始一个新的程序副本。 Gudgeon 2020.11.05 14:55 #1933 fxsaber:改变指标的TF--运行一个新的程序副本。 谢谢你! 意外的是，我从文件中无法理解。 在专家顾问系统中，一切都很好。 fxsaber 2020.11.14 08:08 #1934 你可以按以下方法找出编译程序所需的时间。 LastModifyEX5() - __DATETIME__ Alexey Viktorov 2020.11.14 08:11 #1935 fxsaber: 你可以按以下方法找出编译你的程序所需的时间。 什么是LastModifyEX5()？我在网站上找不到它。 fxsaber 2020.11.14 08:55 #1936 Alexey Viktorov: 而这个LastModifyEX5()是什么？我在网站上找不到它。 你必须自己通过WinAPI来写这个。在这里，实施是次要的。 Yuriy Zaytsev 2020.11.27 04:20 #1937 我的朋友们，业余爱好者们! 我怎样才能以编程方式为特定TF上的特定指标设置可见性。 考虑到其他TFs可能还有5个指标。 我在描述中搜索，非常简单，在帮助中搜索，但描述中的搜索没有给出解决机制的结果。 我知道如何设置对象的可见性。 fxsaber 2020.11.28 00:40 #1938 限制器可以改变它的ORDER_TIME_SETUP_MSC--在部分执行的情况下，这个属性变成等于第一个（可能是倒数第二个）部分执行的时间。 fxsaber 2020.12.05 17:12 #1939 在测试器中，这个条件将始终被触发。 int OnInit() { MqlTick Tick; return(SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (TimeCurrent() != Tick.time)); } 很难说这是测试器的一个错误，还是一个功能。 fxsaber 2020.12.11 12:01 #1940 曾经 有人提出 一种确定服务器时间的GMT偏移的方法。它并不总是准确地发挥作用。 以下似乎是一个准确的版本。 // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmtoffset int TimeServerGMTOffset( void ) { MqlCalendarValue Value[1]; CalendarValueHistoryByEvent(840030016, Value, D'2020.12.03', D'2020.12.06'); return((13 - ((Value[0].time / 3600) % 24)) * 3600); } // Аналог по серверному времени - https://www.mql5.com/ru/docs/dateandtime/timegmt datetime TimeServerGMT( void ) { return(TimeTradeServer() + TimeServerGMTOffset()); } 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 mql4语言的特点，错综复杂的问题和技巧 fxsaber, 2018.03.29 14:32 应用 #define PRINT(A) Print(#A + " = " + (string)(A)) void OnStart() { PRINT(TimeGMT()); PRINT(TimeServerGMT()); } 1...187188189190191192193194195196197198199200201...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你好，请专家帮忙
来自文件全球变量
"全局变量的初始化是在程序加载到客户终端的内存后，在处理第一个Init 事件前进行一次。对于全局变量，也就是类的对象，在初始化过程中，会调用相应的构造函数。"
但事实上，当我改变图表的周期时，指标中全局对象类的构造函数被调用。
如何使构造函数在指标启动后被调用一次？
改变指标的TF - 开始一个新的程序副本。
谢谢你!
意外的是，我从文件中无法理解。
在专家顾问系统中，一切都很好。
LastModifyEX5() - __DATETIME__
你可以按以下方法找出编译你的程序所需的时间。
而这个LastModifyEX5()是什么？我在网站上找不到它。
你必须自己通过WinAPI来写这个。在这里，实施是次要的。
我的朋友们，业余爱好者们!
我怎样才能以编程方式为特定TF上的特定指标设置可见性。
考虑到其他TFs可能还有5个指标。
我在描述中搜索，非常简单，在帮助中搜索，但描述中的搜索没有给出解决机制的结果。
我知道如何设置对象的可见性。
曾经 有人提出 一种确定服务器时间的GMT偏移的方法。它并不总是准确地发挥作用。
以下似乎是一个准确的版本。
