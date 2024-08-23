mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 129 1...122123124125126127128129130131132133134135136...247 新评论 Fast235 2019.03.08 08:42 #1281 fxsaber:ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。 粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。例如，如果你通过缓冲区粘贴一个账户密码，它会进入ME的历史。我复制了很多东西到这个巨型缓冲区，我必须重新启动ME来清除这个缓冲区，但当ME启动时，它仍然从缓冲区中获取当前的数据，这很烦人，我建议在底部添加一个清除缓冲区的按钮，并对位置进行编号，当粘贴时，通过位置编号而不是内容来导航更容易。 fxsaber 2019.03.08 08:42 #1282 Vitaly Muzichenko:哇，我在复制加密货币的密码。这对我来说有多大的危害呢？例如，如果你允许从外部访问你的计算机（TeamViewer等），建议在这之前注销所有的ME，并清理缓冲区（复制那里的垃圾）。 Alexey Viktorov 2019.03.08 08:43 #1283 fxsaber:ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。 粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。谢谢。有趣的是。值得补充的是，被保存的不仅仅是被复制到ME的内容，而是所有应用程序中的所有内容。具体来说，你必须检查被保存到什么深度，我现在正在检查，看到三个复制的文本，两个来自ME，一个来自这个论坛上的帖子的文本。 ps;甚至有两个来自论坛的文本 fxsaber 2019.03.08 08:48 #1284 而且为了以防万一，要确保没有任何东西被搜索或替换。在metaeditor.ini中，这个FindWhatX=text ReplaceWithX=text Andrey Khatimlianskii 2019.03.08 13:46 #1285 fxsaber:ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。 粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。例如，如果你通过缓冲区从其他资源粘贴一个账户或个人账户的密码，它将进入当前ME会话的历史。这是一个有趣的特点。好在缓冲区是储存在内存中，而不是文件中。 Alexey Viktorov 2019.03.10 08:43 #1286 这里还有一个微妙之处。 对于输入参数不同的同名函数，即使它们不属于一个类，编译器也不会抱怨。 void OnStart() { f1("28-70 ОГО"); f1(1.01); } void f1(string s) { Print(__FUNCSIG__, " ", s); } void f1(double s) { Print(__FUNCSIG__, " ", s); } 运行时的结果 2019.03.10 10:34:45.566 !00 (EURUSD,H4) void f1(string) 28-70 ОГО 2019.03.10 10:34:45.566 !00 (EURUSD,H4) void f1(double) 1.01 Renat Fatkhullin 2019.03.10 08:55 #1287 多缓冲区对于加快编辑器的速度很有帮助，而且很安全。 它不向磁盘写任何东西，只在内存中保留数据。 Artyom Trishkin 2019.03.10 08:59 #1288 Alexey Viktorov:这里还有一个微妙之处。 对于输入参数不同的同名函数，即使它们不属于一个类，编译器也不会抱怨。 执行结果 这是一个正常的函数重载。一切都是标准的。 Alexey Viktorov 2019.03.10 09:15 #1289 Artyom Trishkin:这是一个正常的功能过载。一切都是标准的。出于某种原因，我以为重载只在类中起作用。我想，我不是唯一的一个。也许这能帮助某人。)))) fxsaber 2019.03.15 10:17 #1290 可以通过以下技术禁用优化器缓存// Способ выключить кеш оптимизатора sinput bool inCache = true; // Выключить кеш оптимизатора input int Range = 0; // 0..10 void OnTesterInit( void ) { if (inCache) { MathSrand((int)TimeLocal()); ParameterSetRange("inCache", false, MathRand(), 0, 0, 0); } } void OnTesterDeinit( void ) {} void OnTesterPass( void ) { static int i = 0; Print(i++); // Признак того, что кеш выключен. } double OnTester( void ) { if (MQLInfoInteger(MQL_OPTIMIZATION)) { uchar Data[]; FrameAdd(NULL, 0, 0, Data); } return(0); } 当然，更好的解决方案是，如果开发者给OptimizationCacheOff()。 注意，bool的输入参数实际上是一个long。所以bool inCache = 1 和bool inCache = 2 是不同的输入参数，尽管它们在两种情况下都是真的。 1...122123124125126127128129130131132133134135136...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。
粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。例如，如果你通过缓冲区粘贴一个账户密码，它会进入ME的历史。
我复制了很多东西到这个巨型缓冲区，我必须重新启动ME来清除这个缓冲区，但当ME启动时，它仍然从缓冲区中获取当前的数据，这很烦人，我建议在底部添加一个清除缓冲区的按钮，并对位置进行编号，当粘贴时，通过位置编号而不是内容来导航更容易。
哇，我在复制加密货币的密码。这对我来说有多大的危害呢？
例如，如果你允许从外部访问你的计算机（TeamViewer等），建议在这之前注销所有的ME，并清理缓冲区（复制那里的垃圾）。
ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。
粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。
谢谢。有趣的是。值得补充的是，被保存的不仅仅是被复制到ME的内容，而是所有应用程序中的所有内容。具体来说，你必须检查被保存到什么深度，我现在正在检查，看到三个复制的文本，两个来自ME，一个来自这个论坛上的帖子的文本。
ps;甚至有两个来自论坛的文本
ME有一个ALT+V的组合，你可以看到系统剪贴板以前的数值。即使你从浏览器中复制了一些东西，而ME在后台工作，ME也会看到它并记住它。
粗略地说，ME能看到你在电脑上做的很多事情。例如，如果你通过缓冲区从其他资源粘贴一个账户或个人账户的密码，它将进入当前ME会话的历史。
这是一个有趣的特点。好在缓冲区是储存在内存中，而不是文件中。
这里还有一个微妙之处。
对于输入参数不同的同名函数，即使它们不属于一个类，编译器也不会抱怨。
运行时的结果
多缓冲区对于加快编辑器的速度很有帮助，而且很安全。
它不向磁盘写任何东西，只在内存中保留数据。
这里还有一个微妙之处。
对于输入参数不同的同名函数，即使它们不属于一个类，编译器也不会抱怨。
执行结果
这是一个正常的函数重载。一切都是标准的。
这是一个正常的功能过载。一切都是标准的。
出于某种原因，我以为重载只在类中起作用。我想，我不是唯一的一个。也许这能帮助某人。))))
当然，更好的解决方案是，如果开发者给OptimizationCacheOff()。
注意，bool的输入参数实际上是一个long。所以bool inCache = 1 和bool inCache = 2 是不同的输入参数，尽管它们在两种情况下都是真的。