交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 988

新评论
 
下午好 😂

没有强大的遗传算法，你无法创建一个神经网络。

首先创建一个代码基因组。
然后将其连接到NS。
👍
 
Aleksey Vyazmikin:

机器学习是基于将突出一个事件的特征（模式/特征）。相应地，你需要指定要看什么，而MO算法将试图在所显示的内容中找到任何模式，并制定出行为规则。

以及如何将这些标志和规则正式化？如适用于头部/肩部模式。或者也许有一个不同的例子？我不是在要求一个圣杯，我对形式化的方法论感兴趣。

阿列克谢-维亚兹米 金。

因此，在较长的历史时期内，观察越多，规则就越准确。

那么训练样本呢？我以为它取代了正式的规则，而这些规则并不总是容易分析描述的。

 
Grigori.S.B:

而你如何将这些标志和规则正式化？适用于头部/肩部模式。或者也许有其他的例子？我不是在要求一个圣杯，我对形式化的方法论感兴趣。

这是一个创造性的过程--解决方案可能是不同的。也许，最简单的解决方案是以结构的形式给网络提供ZZ的信息--段与段之间的关系。

Grigori.S.B.:

那么训练样本呢？认为只是它取代了形式上的规则，而这些规则并不总是容易分析描述的。

如果我们谈论NS，有一个搜索描述规则的函数，如果关于决策树或森林，有更多的正式规则，但在那里，当然，它们是在学习期间获得的，所以我说，在我看来，观察越多，越好。

 
Grigori.S.B.:

来自一个新人的问题。请告知如何应用机器学习。例如，一个交易员在市场上发现了一些模式。假设它是一个GP模式（头和肩）。选项。

  1. 交易过手，有盈利和亏损的交易记录。
  2. 在图表的历史上发现了这个模式，并可以标记进入/退出点。
我可以在变体1和变体2中使用这些历史/统计资料进行机器学习吗？如何才能做到这一点呢？培训大约需要多少个行业（最低/最高）？该算法是否只在它所训练的TF上识别模式？MO算法是否会 "理解 "交易者的交易是在GP模式上进行的，如果它 "理解"，又是如何理解的？MO将分析开仓前 的多少条历史记录？

你的两种选择都适合机器学习，有一些工具可以根据标记的图表或交易报告自动生成现成的EA或指标。

在这种情况下，经过训练的模型究竟 "会理解 "什么，它的性能如何，取决于数据的质量和数量、模型的类型和训练的初始参数，MO将分析你给它的历史深度。

要建立你自己的模型，你可以使用许多可用的库、文章中的例子等，如果你想用简单的测试来评估是否值得做，我可以用你的具体例子帮助你。

要做到这一点，你需要在图表上绘制你的信号，并在你的MT4终端上将其保存为模板，并指定你识别模式的条数，我可以利用这些数据为你教授并生成一个测试、神经网络或基于随机森林的模型。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

开发者是机械师，他妈的。

hmmm, imho the most sensible statement in all the pages of this thread that I've managed to study!))))

我知道阅读1000页是不现实的，但我想学习机器学习

由于在我研究市场的这个时期，我决定 "摘掉玫瑰色的眼镜"，并试图找到一个机器学习工具，以某种方式发挥作用....。

我已经创建了ind_Weierstrass.mql4指标--它建立了Weierstrass函数--我可以直观地选择必要的图表参数，该指标将获得的数值归一化，并在专家顾问日志中输出归一化结果。

这里是脚本_WeierstrassHST - 它创建了一个历史文件，设置中的符号名称（默认为NZDUSD），图表周期 TimeFrame，历史条数History，符号的数字Digit，tick volume volume = 5。

基本上，创建历史数据就可以了

然后使用一个标准的PeriodConverter（MT提供），我们转换所有的时间段（5,15,30,60,240,1440,10080,43200）。

这里的历史数据已经准备好了 - 在默认设置下，日线和更高的时间段没有成功:(- 我不想选择参数 输入 double Weierstrass_A = 0.33;输入 double Weierstrass_B = 1.5;输入 int Weierstrass_N = 10; 来选择。图表 NZDUSD, M15, 2018.06.21 13:25 UTC, Alpari International Limited, MetaTrader 4, Real

让我们在终端关闭互联网（注销），你可以像平时一样工作。

因此，就我的建议而言，Weierstrass函数应该有一个机器学习的结果>90？(我是指正向测试)

谁能告诉我这样的机器？- 我对一个具体的例子感兴趣!

提前感谢!

Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5
Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5
  • www.metatrader5.com
Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. Они необходимы для проведения технического анализа и работы советников. Они позволяют трейдерам наглядно следить за котировками валют и акций в режиме реального времени и моментально реагировать на любое изменение ситуации на финансовых рынках...
附加的文件：
ind_Weierstrass.mq4  6 kb
script_WeierstrassHST.mq4  7 kb
[删除]  
伊戈尔-马卡努

所以，就我而言，在Weierstrass函数上，机器学习的结果应该是>90？(指正向测试)？

谁能给我看看这样的机器学习机？- 我对一个具体的例子感兴趣!

提前感谢!

是的，周期甚至可以很容易地通过眼睛来预测，但这与市场无关，因为它们是非周期性的。

如果某件事情可以通过眼睛来预测，那么MO也可以做到这一点。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的

我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的，周期可以很容易地被预测到，甚至通过眼睛，但它与市场没有关系，因为它们是非周期性的。

如果有些东西可以用眼睛来预测，那么国防部也可以。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的

我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。

通过相关关系，这可能是可能的。然而，我们应该指定条数，周期往往有不同的条数，所以过去的例子不一定能完全覆盖。

我还不知道如何绕过它。毕竟，相关的应该有相同的阵列大小......？

 
伊戈尔-马卡努

hmmm, imho the most sensible statement in all pages of this thread that I have been able to study!))))


1.为什么要创建一个HST文件，你可以把指标数据写到一个文件里，然后把它送入网络？或者是为了其他事情。

2.Weierstrass函数，如果不难的话，你能不能 "为傻瓜 "描述一下这个函数的本质作用（我在网上读过，我什么都看不懂，因为描述是用科学语言）

对代码的理解没有问题，一切都很清楚。

 
forexman77:

1.为什么要创建一个HST文件，你可以把指标数据写到一个文件里，然后把它送入网络？或者是为了其他事情。

2.Weierstrass函数，如果不难的话，你能不能 "为傻瓜 "描述一下这个函数的本质作用（我在网上看了，我什么也看不懂，因为有科学语言描述）

没有关于理解代码的问题，一切似乎都很清楚。

1.我特意制作了hst，以便如果有人已经在MT中配置了它，它将立即给出结果

2.维基帮助。 功能是周期性的--这并不重要，重要的是硬件，它可以正常工作。


马克西姆-德米特里耶夫斯基

是的，周期甚至可以很容易地通过眼睛来预测，但这与市场无关，因为它们是非周期性的。

如果有些事情可以用眼睛来预测，那么国防部就可以处理它。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的

我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。

我现在想从相反的方向--有非随机的数据，这意味着数学工具应该给出一个很好的预测，然后可能会变得更加复杂

也就是说，我建议不要强迫映射器处理数据，而是给出映射器应该处理的数据，并保证100%的数据。

[删除]  
forexman77:

通过相关关系，这可能是可能的。但是，你需要指定条数，而周期往往会有不同的条数，所以过去的例子不一定能完全覆盖。

我还不知道如何绕过这个问题。毕竟，相关的应该有相同大小的数组......？

是的，有可能用一些中间值来填充它们

我所使用的分形的唯一属性是Zechal对称性，有时我在图表上得到了很好的模式，有很好的入口。但要靠手工，不能以任何方式自动化

像上次的这个。

有时多分形也起作用--形态一个接一个地重复，但周期不同，就像B-M分形那样


1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399
新评论