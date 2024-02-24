交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 988 1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399 新评论 Alexander Ivanov 2018.06.20 13:07 #9871 下午好 😂没有强大的遗传算法，你无法创建一个神经网络。首先创建一个代码基因组。然后将其连接到NS。👍 Grigori.S.B 2018.06.20 14:16 #9872 Aleksey Vyazmikin: 机器学习是基于将突出一个事件的特征（模式/特征）。相应地，你需要指定要看什么，而MO算法将试图在所显示的内容中找到任何模式，并制定出行为规则。以及如何将这些标志和规则正式化？如适用于头部/肩部模式。或者也许有一个不同的例子？我不是在要求一个圣杯，我对形式化的方法论感兴趣。 阿列克谢-维亚兹米 金。因此，在较长的历史时期内，观察越多，规则就越准确。那么训练样本呢？我以为它取代了正式的规则，而这些规则并不总是容易分析描述的。 Aleksey Vyazmikin 2018.06.20 14:30 #9873 Grigori.S.B:而你如何将这些标志和规则正式化？适用于头部/肩部模式。或者也许有其他的例子？我不是在要求一个圣杯，我对形式化的方法论感兴趣。这是一个创造性的过程--解决方案可能是不同的。也许，最简单的解决方案是以结构的形式给网络提供ZZ的信息--段与段之间的关系。 Grigori.S.B.:那么训练样本呢？认为只是它取代了形式上的规则，而这些规则并不总是容易分析描述的。 如果我们谈论NS，有一个搜索描述规则的函数，如果关于决策树或森林，有更多的正式规则，但在那里，当然，它们是在学习期间获得的，所以我说，在我看来，观察越多，越好。 Ivan Negreshniy 2018.06.20 16:08 #9874 Grigori.S.B.: 来自一个新人的问题。请告知如何应用机器学习。例如，一个交易员在市场上发现了一些模式。假设它是一个GP模式（头和肩）。选项。交易过手，有盈利和亏损的交易记录。在图表的历史上发现了这个模式，并可以标记进入/退出点。我可以在变体1和变体2中使用这些历史/统计资料进行机器学习吗？如何才能做到这一点呢？培训大约需要多少个行业（最低/最高）？该算法是否只在它所训练的TF上识别模式？MO算法是否会 "理解 "交易者的交易是在GP模式上进行的，如果它 "理解"，又是如何理解的？MO将分析开仓前 的多少条历史记录？ 你的两种选择都适合机器学习，有一些工具可以根据标记的图表或交易报告自动生成现成的EA或指标。在这种情况下，经过训练的模型究竟 "会理解 "什么，它的性能如何，取决于数据的质量和数量、模型的类型和训练的初始参数，MO将分析你给它的历史深度。要建立你自己的模型，你可以使用许多可用的库、文章中的例子等，如果你想用简单的测试来评估是否值得做，我可以用你的具体例子帮助你。要做到这一点，你需要在图表上绘制你的信号，并在你的MT4终端上将其保存为模板，并指定你识别模式的条数，我可以利用这些数据为你教授并生成一个测试、神经网络或基于随机森林的模型。 Igor Makanu 2018.06.21 15:17 #9875 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 开发者是机械师，他妈的。hmmm, imho the most sensible statement in all the pages of this thread that I've managed to study!)))) 我知道阅读1000页是不现实的，但我想学习机器学习 由于在我研究市场的这个时期，我决定 "摘掉玫瑰色的眼镜"，并试图找到一个机器学习工具，以某种方式发挥作用....。 我已经创建了ind_Weierstrass.mql4指标--它建立了Weierstrass函数--我可以直观地选择必要的图表参数，该指标将获得的数值归一化，并在专家顾问日志中输出归一化结果。 这里是脚本_WeierstrassHST - 它创建了一个历史文件，设置中的符号名称（默认为NZDUSD），图表周期 TimeFrame，历史条数History，符号的数字Digit，tick volume volume = 5。 基本上，创建历史数据就可以了 然后使用一个标准的PeriodConverter（MT提供），我们转换所有的时间段（5,15,30,60,240,1440,10080,43200）。 这里的历史数据已经准备好了 - 在默认设置下，日线和更高的时间段没有成功:(- 我不想选择参数 输入 double Weierstrass_A = 0.33;输入 double Weierstrass_B = 1.5;输入 int Weierstrass_N = 10; 来选择。让我们在终端关闭互联网（注销），你可以像平时一样工作。 因此，就我的建议而言，Weierstrass函数应该有一个机器学习的结果>90？(我是指正向测试) 谁能告诉我这样的机器？- 我对一个具体的例子感兴趣! 提前感谢! Просмотр и настройка графиков - Графики котировок, технический и фундаментальный анализ - MetaTrader 5 www.metatrader5.com Графики в торговой платформе отображают изменение котировок финансовых инструментов во времени. Они необходимы для проведения технического анализа и работы советников. Они позволяют трейдерам наглядно следить за котировками валют и акций в режиме реального времени и моментально реагировать на любое изменение ситуации на финансовых рынках... 附加的文件： ind_Weierstrass.mq4 6 kb script_WeierstrassHST.mq4 7 kb Machine learning in trading: MetaEditor：模板作为支点 DoEasy 函数库中的时间序列（第四十部分）：基于函数库的指标 - 实时刷新数据 [删除] 2018.06.21 17:03 #9876 伊戈尔-马卡努。所以，就我而言，在Weierstrass函数上，机器学习的结果应该是>90？(指正向测试)？ 谁能给我看看这样的机器学习机？- 我对一个具体的例子感兴趣! 提前感谢!是的，周期甚至可以很容易地通过眼睛来预测，但这与市场无关，因为它们是非周期性的。 如果某件事情可以通过眼睛来预测，那么MO也可以做到这一点。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的 我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。 forexman77 2018.06.21 17:16 #9877 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，周期可以很容易地被预测到，甚至通过眼睛，但它与市场没有关系，因为它们是非周期性的。 如果有些东西可以用眼睛来预测，那么国防部也可以。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的 我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。通过相关关系，这可能是可能的。然而，我们应该指定条数，周期往往有不同的条数，所以过去的例子不一定能完全覆盖。 我还不知道如何绕过它。毕竟，相关的应该有相同的阵列大小......？ forexman77 2018.06.21 17:21 #9878 伊戈尔-马卡努。hmmm, imho the most sensible statement in all pages of this thread that I have been able to study!)))) 1.为什么要创建一个HST文件，你可以把指标数据写到一个文件里，然后把它送入网络？或者是为了其他事情。 2.Weierstrass函数，如果不难的话，你能不能 "为傻瓜 "描述一下这个函数的本质作用（我在网上读过，我什么都看不懂，因为描述是用科学语言）。 对代码的理解没有问题，一切都很清楚。 Igor Makanu 2018.06.21 17:57 #9879 forexman77:1.为什么要创建一个HST文件，你可以把指标数据写到一个文件里，然后把它送入网络？或者是为了其他事情。 2.Weierstrass函数，如果不难的话，你能不能 "为傻瓜 "描述一下这个函数的本质作用（我在网上看了，我什么也看不懂，因为有科学语言描述）。 没有关于理解代码的问题，一切似乎都很清楚。1.我特意制作了hst，以便如果有人已经在MT中配置了它，它将立即给出结果 2.维基帮助。 功能是周期性的--这并不重要，重要的是硬件，它可以正常工作。 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，周期甚至可以很容易地通过眼睛来预测，但这与市场无关，因为它们是非周期性的。 如果有些事情可以用眼睛来预测，那么国防部就可以处理它。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的 我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。我现在想从相反的方向--有非随机的数据，这意味着数学工具应该给出一个很好的预测，然后可能会变得更加复杂 也就是说，我建议不要强迫映射器处理数据，而是给出映射器应该处理的数据，并保证100%的数据。 [删除] 2018.06.21 18:03 #9880 forexman77:通过相关关系，这可能是可能的。但是，你需要指定条数，而周期往往会有不同的条数，所以过去的例子不一定能完全覆盖。 我还不知道如何绕过这个问题。毕竟，相关的应该有相同大小的数组......？是的，有可能用一些中间值来填充它们 我所使用的分形的唯一属性是Zechal对称性，有时我在图表上得到了很好的模式，有很好的入口。但要靠手工，不能以任何方式自动化 像上次的这个。 有时多分形也起作用--形态一个接一个地重复，但周期不同，就像B-M分形那样 1...981982983984985986987988989990991992993994995...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
机器学习是基于将突出一个事件的特征（模式/特征）。相应地，你需要指定要看什么，而MO算法将试图在所显示的内容中找到任何模式，并制定出行为规则。
以及如何将这些标志和规则正式化？如适用于头部/肩部模式。或者也许有一个不同的例子？我不是在要求一个圣杯，我对形式化的方法论感兴趣。
因此，在较长的历史时期内，观察越多，规则就越准确。
那么训练样本呢？我以为它取代了正式的规则，而这些规则并不总是容易分析描述的。
这是一个创造性的过程--解决方案可能是不同的。也许，最简单的解决方案是以结构的形式给网络提供ZZ的信息--段与段之间的关系。
如果我们谈论NS，有一个搜索描述规则的函数，如果关于决策树或森林，有更多的正式规则，但在那里，当然，它们是在学习期间获得的，所以我说，在我看来，观察越多，越好。
来自一个新人的问题。请告知如何应用机器学习。例如，一个交易员在市场上发现了一些模式。假设它是一个GP模式（头和肩）。选项。
在这种情况下，经过训练的模型究竟 "会理解 "什么，它的性能如何，取决于数据的质量和数量、模型的类型和训练的初始参数，MO将分析你给它的历史深度。
要建立你自己的模型，你可以使用许多可用的库、文章中的例子等，如果你想用简单的测试来评估是否值得做，我可以用你的具体例子帮助你。
要做到这一点，你需要在图表上绘制你的信号，并在你的MT4终端上将其保存为模板，并指定你识别模式的条数，我可以利用这些数据为你教授并生成一个测试、神经网络或基于随机森林的模型。
开发者是机械师，他妈的。
hmmm, imho the most sensible statement in all the pages of this thread that I've managed to study!))))
我知道阅读1000页是不现实的，但我想学习机器学习
由于在我研究市场的这个时期，我决定 "摘掉玫瑰色的眼镜"，并试图找到一个机器学习工具，以某种方式发挥作用....。
我已经创建了ind_Weierstrass.mql4指标--它建立了Weierstrass函数--我可以直观地选择必要的图表参数，该指标将获得的数值归一化，并在专家顾问日志中输出归一化结果。
这里是脚本_WeierstrassHST - 它创建了一个历史文件，设置中的符号名称（默认为NZDUSD），图表周期 TimeFrame，历史条数History，符号的数字Digit，tick volume volume = 5。
基本上，创建历史数据就可以了
然后使用一个标准的PeriodConverter（MT提供），我们转换所有的时间段（5,15,30,60,240,1440,10080,43200）。
这里的历史数据已经准备好了 - 在默认设置下，日线和更高的时间段没有成功:(- 我不想选择参数 输入 double Weierstrass_A = 0.33;输入 double Weierstrass_B = 1.5;输入 int Weierstrass_N = 10; 来选择。
让我们在终端关闭互联网（注销），你可以像平时一样工作。
因此，就我的建议而言，Weierstrass函数应该有一个机器学习的结果>90？(我是指正向测试)
谁能告诉我这样的机器？- 我对一个具体的例子感兴趣!
提前感谢!
是的，周期甚至可以很容易地通过眼睛来预测，但这与市场无关，因为它们是非周期性的。
如果某件事情可以通过眼睛来预测，那么MO也可以做到这一点。一般来说，市场是无法用眼睛来预测的
我不知道如何将周期与B-M fx和市场进行比较，除了通过相关性，以及通过corr.的废话。
通过相关关系，这可能是可能的。然而，我们应该指定条数，周期往往有不同的条数，所以过去的例子不一定能完全覆盖。
我还不知道如何绕过它。毕竟，相关的应该有相同的阵列大小......？
1.为什么要创建一个HST文件，你可以把指标数据写到一个文件里，然后把它送入网络？或者是为了其他事情。
2.Weierstrass函数，如果不难的话，你能不能 "为傻瓜 "描述一下这个函数的本质作用（我在网上读过，我什么都看不懂，因为描述是用科学语言）。
对代码的理解没有问题，一切都很清楚。
1.我特意制作了hst，以便如果有人已经在MT中配置了它，它将立即给出结果
2.维基帮助。 功能是周期性的--这并不重要，重要的是硬件，它可以正常工作。
我现在想从相反的方向--有非随机的数据，这意味着数学工具应该给出一个很好的预测，然后可能会变得更加复杂
也就是说，我建议不要强迫映射器处理数据，而是给出映射器应该处理的数据，并保证100%的数据。
是的，有可能用一些中间值来填充它们
我所使用的分形的唯一属性是Zechal对称性，有时我在图表上得到了很好的模式，有很好的入口。但要靠手工，不能以任何方式自动化
像上次的这个。
有时多分形也起作用--形态一个接一个地重复，但周期不同，就像B-M分形那样