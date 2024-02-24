交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 985 1...978979980981982983984985986987988989990991992...3399 新评论 [删除] 2018.06.11 19:22 #9841 用50个不切实际的点的止损丢掉你的精进。 这是你在测试员后面的第一天 开发商是机械化的，看在上帝的份上! Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:23 #9842 桑桑尼茨-弗门科。我只是受够了你对结果的要求! 你展示了什么？一些来历不明的曲线，在图形的末端以学习期的形式出现在你的口袋里？甚至连测试器都没有! 而这里是结果，14个月内360%，有一个像样的平衡图，有一堆特征，有源文本。 而对MO来说，有一个直接的结果。 这是从这里 提炼出来的EA 输入是一个均匀分布的随机变量，我们从中得到购买/出售。你看--随机。 但在这个分支的模型练习中，误差一直小于50%，在基本情况下，盈利和不盈利的比例是47/53。 那么你为什么需要MO呢？而你的版本中为什么需要MO呢？毕竟，你没有提供任何证据证明该模型没有被重新训练过！"。如果不是为了处理再培训的问题，这里有Petr Voytenko 为所有来者提供的免费EA。似乎是一个伟大的顾问 (!!!!) 断链 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:29 #9843 桑桑尼茨-弗门科。这是一个经过修订的专家顾问，来自这里 输入是一个均匀分布的随机变量，我们从中得到购买/出售。你知道--随机。我也经历过这种情况，好像是10年前。我在什么地方写过这个问题。我制定了最佳的支持关闭交易，并使我的条目随机化，以避免麻烦。我们的想法是使用跟踪关闭的方法将损失降到最低。令我惊讶的是，我每月的利润大约为10-15%。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:30 #9844 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。看起来像一个很酷的顾问是(!!!!) 链接被破坏。为什么会坏呢？这对我来说很有效。 以下是该文 //+------------------------------------------------------------------+ //| RandomEA.mq4 | //| Pete | //| www.izimoney.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Pete" #property link "https://www.mql5.com/ru/users/m0rg4n" #property version "1.00" #property strict //--- input parameters input double lot_persent=0; //lot in percent of balance, 0=minimal lot input double clot=0; //constant lot, 0=off input int com=5; //your commission on 1 lot input int tp_and_sl=100; //takeprofit and stoploss input double k=2; //martingale multiplier input int maxspread=25; //maximal spread input int friday_stop=12; //friday OFF hour input int monday_start=1; //monday ON hour input int slip=10; //slippage double minlot,maxlot,lot,acc=0,lot2; bool b; int h; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- Comment(""); MathSrand(GetTickCount()); //turn on randomize function //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- Comment(""); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- minlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MINLOT); // maxlot=MarketInfo(Symbol(),MODE_MAXLOT); // lot=NormalizeDouble(lot_persent*AccountBalance()/100000,2); // calculating lots if(lot<minlot){lot=minlot;} // if(lot>maxlot){lot=maxlot;} // lot=NormalizeDouble(lot,2); // if (clot!=0){lot=clot;} //if there are no orders open trade according signal if(OrdersTotal()==0) { if (MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)>maxspread){Comment("Spread too big");return;} if ( ((DayOfWeek()==5)&&(Hour()>friday_stop)) || (DayOfWeek()==6) || (DayOfWeek()==0) || ((DayOfWeek()==1)&&(Hour()<monday_start)) ){Comment("Not trading time");return;} //hollydays off if(signal()==1){if(AccountBalance()<acc){lot=lot2*k;}buy_(lot);return;} if(signal()==-1){if(AccountBalance()<acc){lot=lot2*k;}sell_(lot);return;} } // if there is one order we are turn take profit and stop loss on if(OrdersTotal()==1) { acc=AccountBalance(); b=OrderSelect(0,SELECT_BY_POS); lot2=OrderLots(); if((OrderStopLoss()==0)&&(OrderType()==OP_BUY)) {b=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()-tp_and_sl*Point,OrderOpenPrice()+tp_and_sl*Point+2*com*Point,0,Blue);} if((OrderStopLoss()==0)&&(OrderType()==OP_SELL)) {b=OrderModify(OrderTicket(),OrderOpenPrice(),OrderOpenPrice()+tp_and_sl*Point,OrderOpenPrice()-tp_and_sl*Point-2*com*Point,0,Red);} } // if there are more than one trade is on then close all positions (becouse some error with it) if(OrdersTotal()>1){CloseAll();} } //+------------------------------------------------------------------+ int signal() //return random signal , buy or sell { int r0; double r1; r0=MathRand(); r1=MathMod(r0,2); if(r1!=0){return(-1);} if(r1==0){return(1);} return(0); } //***************************************************************** //+------------------------------------------------------------------+ void buy_(double lot998) // opening buy function { lot=NormalizeDouble(lot998,2); // sl_=NormalizeDouble(Ask-sl*Point,Digits); // tp_=NormalizeDouble(Ask+tp*Point,Digits); b=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot998,Ask,slip,0,0,"",0,0,Blue); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void sell_(double lot999) //opening sell function { lot=NormalizeDouble(lot999,2); // sl_=NormalizeDouble(Bid+sl*Point,Digits); // tp_=NormalizeDouble(Bid-tp*Point,Digits); b=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,lot999,Bid,slip,0,0,"",0,0,Red); } //************************************************************* void CloseAll() // close all trades function { int i,tik; i=OrdersTotal(); while(i!=0)
{
b=OrderSelect(i-1,SELECT_BY_POS);
if(b==true)
{
tik=OrderTicket();
if(OrderType()==OP_BUY) {b=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,slip,clrNONE);}
if(OrderType()==OP_SELL){b=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,slip,clrNONE);}
if((OrderType()==OP_BUYSTOP) || (OrderType()==OP_SELLSTOP) || (OrderType()==OP_BUYLIMIT) || (OrderType()==OP_SELLLIMIT)){b=OrderDelete(tik,clrNONE);}
}
i=i-1;
}
}
//+------------------------------------------------------------------+

СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:34 #9845

尤里-阿索连科。我也经历过这种情况，早在10年的时候。我在什么地方写过这个问题。我制定了最佳的支持关闭交易，并使条目随机化，这样就不会想太多。我们的想法是使用跟踪关闭的方法将损失降到最低。令我惊讶的是，我每个月都获得了大约10-15%的利润。

当我看到它时，我很激动--这是最明确的证明，我们应该处理预测者的预测能力，而且必然是证明这种预测能力不会有太大变化。

这时，测试人员将向我们证明这一事实。

那么测试者为随机顾问证明了什么？它只证明了在进入时有一个随机的订单选择。该EA的测试人员是否证明了该EA的未来行为？它没有，问题不是这样提出的。

Renat Akhtyamov 2018.06.11 19:40 #9846

SanSanych Fomenko: 为什么会坏呢？这对我来说很有效。以下是文本。

酷

这里是手动交易的 自动版本

СанСаныч Фоменко 2018.06.11 19:55 #9847

而这里是另一个选择，因为有其他的采取/停止的措施

长期以来一直在小范围内积累的损失，一下子就到了。

通过改变参数，你可以得到各种不同的外观。

Yuriy Asaulenko 2018.06.11 19:59 #9848

桑桑尼茨-弗门科。当我看到它时，我很高兴--这是最清楚的证明，我们应该处理预测者的预测能力，而且必然要处理这种预测能力不会有太大变化的证明。

这时，测试人员将向我们证明这一事实。

那么测试者为随机顾问证明了什么？它只证明了在进入时有一个随机的订单选择。该EA的测试人员是否证明了该EA的未来行为？它没有，这个问题从来没有以这种方式提出过。

在我看来，这只是市场随机性的一个证明，至少，对观察者来说是随机的。

事实上，我的工作就好像是一个随机的过程。是的，损失了一部分趋势，但它被更多的交易数量所补偿，因为噪音更高频。

嗯。最后，大部分的利润是由贸易支持来实现的。嗯，可能还有MM，我一直不明白）。

СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:15 #9849

Yuriy Asaulenko: 我认为这只是证明了市场的随机性，至少对观察者来说是如此。

事实上，我的工作是一个随机过程。是的，损失了一部分趋势，但它被更多的交易所补偿，因为噪音更多是高频的。

是的，它有一个地方。

博弈论从以下问题开始。

在一个完全黑暗的房间里，国王戴着眼罩，试图抓住他的助手，后者也戴着眼罩。

问题一：国王应该采取什么策略，以最少的步骤抓住躲在角落里的男孩？

问题2：为了避开躲在角落里的国王，小喽啰应该采取什么策略，以达到最少的步数？

答案是一样的：一个均匀分布 的随机变量。

在一个非常积极的平衡图的背后，正是这一立场，即报价增量是一个均匀分布的值

Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:26 #9850

桑桑尼茨-弗门科。是的，确实如此。

在非常积极的资产负债表图的背后，正是这种增量报价是一个均匀分布的数量的立场

好吧，我们在这里看到了维纳过程，或类似维纳的过程。有什么可预测的？最好的预测器是价值本身。

但我们可以预测正态分布（或接近正态分布）。当然不是字面意义上的，像蜡烛的痕迹。
