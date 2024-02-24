交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 981 1...974975976977978979980981982983984985986987988...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.06.10 10:50 #9801 elibrarius。 我想知道，在解释器处自行编写的代码是否不能被编译成字节码。例如，通过将其包裹在一个批次中。这是有可能的，不一定是一揽子计划。这些功能是最有趣的。似乎可以写一些代码块，然后由eval来执行。 cmpfun(f, options = NULL) compile(e, env = .GlobalEnv, options = NULL) cmpfile(infile, outfile, ascii = FALSE, env = .GlobalEnv, verbose = FALSE, options = NULL) loadcmp(file, envir = .GlobalEnv, chdir = FALSE) disassemble(code) enableJIT(level) compilePKGS(enable) getCompilerOption(name, options) setCompilerOptions(...) [删除] 2018.06.10 13:35 #9802 难道没有人有任何照片吗？ 有人会用这样的东西进行交易吗？ Dr. Trader 2018.06.10 16:13 #9803 存款的流失将是迅速和猖獗的。2018年1月1日，清楚地显示了膝盖。这可不好。 从表面上看，从3月中旬到最后一天用超拟合训练，并选择最佳的OOS模型（2018年1月至3月中旬）。 这是给你的照片，我也能做到。但是，尽管美中不足的是--新的数据不会有任何利润，盈利的模型被制造出来，看起来很不一样。 [删除] 2018.06.10 16:32 #9804 交易员博士。存款的流失将是迅速和猖獗的。2018年1月1日，清楚地显示了膝盖。这可不好。 从表面上看，从3月中旬到最后一天用超拟合训练，并选择最佳的OOS模型（2018年1月至3月中旬）。 这是给你的照片，我也能做到。但是，尽管美中不足的是--新的数据不会有任何利润，盈利的模型被制造出来，看起来很不一样。 所以你没有测试。 如果你几乎一直在重新训练，这值得吗？ forexman77 2018.06.10 16:40 #9805 交易员博士。但是，尽管美丽--在新的数据上不会有任何利润，可盈利的模型被制造出来，看起来非常不同。 如果这不是一个秘密，那么盈利的模型是如何制作和看起来像的？ Alexander Ivanov 2018.06.10 17:06 #9806 是不是要像这样坐着堵一年？ 嗯......这是一个学习经验吗？ [删除] 2018.06.10 17:10 #9807 亚历山大-伊万诺夫。是不是要像这样坐着堵一年？ 嗯...是学习吗？它正在向红线的右边学习，然后它在过去的一段时间里工作，然后它已经在摇摆了。 我没有一个好的基本策略。 Alexander Ivanov 2018.06.10 17:18 #9808 马克西姆-德米特里耶夫斯基。学习到红线的右边，然后在过去工作了一段时间，然后开始摇摆不定。 我没有好的基本策略，所以我没有一个。我没有一个好的基本策略。有可能加快学习曲线吗？ [删除] 2018.06.10 17:20 #9809 亚历山大-伊万诺夫。有什么方法可以加快训练速度吗？连日来 你无法通过MOE找到一个真正的模式，你只能教一些不会改变的东西。而这是你应该单独寻找的东西。 Aleksey Vyazmikin 2018.06.10 17:21 #9810 Maxim Dmitrievsky: 学习到红线的右边，然后在过去的一段时间内工作，然后开始摇摆不定。这基本上是一个纯粹的模型，只有价格被输入，输出被自动选择。 因为我没有一个好的基本策略为什么在比训练更早的数据上进行测试是一种时尚呢？ 我建议与我的基本趋势跟踪策略一起工作--寻找预定的进入和退出--使用唐氏通道 进行拖曳。 1...974975976977978979980981982983984985986987988...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我想知道，在解释器处自行编写的代码是否不能被编译成字节码。例如，通过将其包裹在一个批次中。
这是有可能的，不一定是一揽子计划。这些功能是最有趣的。似乎可以写一些代码块，然后由eval来执行。
难道没有人有任何照片吗？
有人会用这样的东西进行交易吗？
存款的流失将是迅速和猖獗的。2018年1月1日，清楚地显示了膝盖。这可不好。
从表面上看，从3月中旬到最后一天用超拟合训练，并选择最佳的OOS模型（2018年1月至3月中旬）。
这是给你的照片，我也能做到。但是，尽管美中不足的是--新的数据不会有任何利润，盈利的模型被制造出来，看起来很不一样。
所以你没有测试。
如果你几乎一直在重新训练，这值得吗？
但是，尽管美丽--在新的数据上不会有任何利润，可盈利的模型被制造出来，看起来非常不同。
如果这不是一个秘密，那么盈利的模型是如何制作和看起来像的？
是不是要像这样坐着堵一年？
嗯......这是一个学习经验吗？
它正在向红线的右边学习，然后它在过去的一段时间里工作，然后它已经在摇摆了。
我没有一个好的基本策略。
有什么方法可以加快训练速度吗？
连日来
你无法通过MOE找到一个真正的模式，你只能教一些不会改变的东西。而这是你应该单独寻找的东西。
学习到红线的右边，然后在过去的一段时间内工作，然后开始摇摆不定。
这基本上是一个纯粹的模型，只有价格被输入，输出被自动选择。 因为我没有一个好的基本策略
为什么在比训练更早的数据上进行测试是一种时尚呢？
我建议与我的基本趋势跟踪策略一起工作--寻找预定的进入和退出--使用唐氏通道 进行拖曳。