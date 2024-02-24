交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 986 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:29 #9851 尤里-阿索连科。好吧，我们在这里看到了维纳过程，或类似维纳的过程。有什么可预测的？最好的预测器是价值本身。 但我们可以预测正态分布（或接近正态分布）。当然不是字面意义上的，像蜡烛的痕迹。上述专家顾问。证明一下吧。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:36 #9852 桑桑尼茨-弗门科。上面的议员。证明一下吧。我对mrket不感兴趣，即使是免费的，也不打算这样做）。我也不在MT中做模型，我也不用测试器。 我可以使用我的模型吗？然后看--很多非常小的交易。这些交易不是随机的，而是在市场是随机的假设下进行的。当然，听起来很糟糕））。 3个月的测试。 在X上 - 交易号码，在Y上 - 以点为单位的利润。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:40 #9853 尤里-阿索连科。我对mrket不感兴趣，即使它是免费的，我也不打算这样做）。我在MT也不做模型。 我可以使用我的模型吗？然后看--很多非常小的交易。这些交易不是随机的，而是在市场是随机的假设下进行的。当然，听起来很糟糕））。 3个月的测试。 通过x是交易号码，通过y是图表的利润（pps）。一切都很好，除了一件事：哪里有证据表明它在未来会很美？ Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:45 #9854 桑桑尼茨-弗门科。一切都很好，除了一件小事：哪里有证据表明它在未来也会同样美丽？这就是未来。当然，是在一个模型上。而且对未来没有证据，也不可能有。你打算如何得到它？ 我已经做了一年多了，我认为这种模式足以应付六个月或一年的需要。正如O.Bender曾经说过的那样--我不想要一个永恒的骁将针。我不希望永远活着。 顺便说一下，这个模式还没有实施。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:50 #9855 尤里-阿索连科。这就是未来。当然，是在一个模型上。而对于未来，没有证据，也不可能有。你打算如何以这种方式得到它？ 你错了，人们甚至因为这样的证明而获得贵族身份。 我已经多次写过关于这个问题的文章。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 20:54 #9856 桑桑尼茨-弗门科。你错了，人们甚至因为这样的证据而获得贵族身份。 我已经多次写过关于这个问题的文章。我不假装）。但是，如果模型测试正确，在现实生活中通常会有大致相似的结果。 СанСаныч Фоменко 2018.06.11 20:57 #9857 尤里-阿索连科。我不假思索）。但是，如果模型测试正确，在现实世界中通常会有大致相似的结果。好运。 对我来说，结果是专家顾问未来行为的证明，而不是专家顾问的利润。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:03 #9858 桑桑尼茨-弗门科。好运。 对我来说，结果将是未来EA行为的证明，而不是EA的利润。无聊，SanSanych。当TS被实施并发挥作用时，就没有什么可讨论的了--没有主题了。开发过程要有趣得多。 有什么可证明的呢？如果这个方法是你可以接受的，那就试试吧。如果不能接受，那就坚持你的立场。当你们交换意见时，你们就会离开，这就是论坛，不是吗？ СанСаныч Фоменко 2018.06.11 21:17 #9859 作为开胃菜。 运行同一专家顾问，其设置与上述相同，但时间间隔更长。 这就是所有这些漂亮照片的全部价值。 图片应该证明这个想法，其意义仅仅是关于EA的未来行为。 Yuriy Asaulenko 2018.06.11 21:26 #9860 SanSanych Fomenko: 这张照片应该证明一个想法，其要点只是关于顾问的未来行为。事实上，这就是每个人都在做的事情。在一个区间设置，在另一个区间测试。如果测试是正确的，未来的行为几乎是可以保证的。 这就是为什么我使用我的测试器而不是MT的测试器--出于某种原因，它包含了太多的圣杯。在你自己的测试器中，至少你肯定知道它做什么以及如何做。是的，从测试中得到的信息可以得到更多和任何，而且更容易。 1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
好吧，我们在这里看到了维纳过程，或类似维纳的过程。有什么可预测的？最好的预测器是价值本身。
但我们可以预测正态分布（或接近正态分布）。当然不是字面意义上的，像蜡烛的痕迹。
上述专家顾问。证明一下吧。
我对mrket不感兴趣，即使是免费的，也不打算这样做）。我也不在MT中做模型，我也不用测试器。
我可以使用我的模型吗？然后看--很多非常小的交易。这些交易不是随机的，而是在市场是随机的假设下进行的。当然，听起来很糟糕））。
3个月的测试。
在X上 - 交易号码，在Y上 - 以点为单位的利润。
一切都很好，除了一件事：哪里有证据表明它在未来会很美？
这就是未来。当然，是在一个模型上。而且对未来没有证据，也不可能有。你打算如何得到它？
我已经做了一年多了，我认为这种模式足以应付六个月或一年的需要。正如O.Bender曾经说过的那样--我不想要一个永恒的骁将针。我不希望永远活着。
顺便说一下，这个模式还没有实施。
你错了，人们甚至因为这样的证明而获得贵族身份。
我已经多次写过关于这个问题的文章。
我不假装）。但是，如果模型测试正确，在现实生活中通常会有大致相似的结果。
好运。
对我来说，结果是专家顾问未来行为的证明，而不是专家顾问的利润。
无聊，SanSanych。当TS被实施并发挥作用时，就没有什么可讨论的了--没有主题了。开发过程要有趣得多。
有什么可证明的呢？如果这个方法是你可以接受的，那就试试吧。如果不能接受，那就坚持你的立场。当你们交换意见时，你们就会离开，这就是论坛，不是吗？
作为开胃菜。
运行同一专家顾问，其设置与上述相同，但时间间隔更长。
这就是所有这些漂亮照片的全部价值。
图片应该证明这个想法，其意义仅仅是关于EA的未来行为。
事实上，这就是每个人都在做的事情。在一个区间设置，在另一个区间测试。如果测试是正确的，未来的行为几乎是可以保证的。
这就是为什么我使用我的测试器而不是MT的测试器--出于某种原因，它包含了太多的圣杯。在你自己的测试器中，至少你肯定知道它做什么以及如何做。是的，从测试中得到的信息可以得到更多和任何，而且更容易。