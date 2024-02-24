交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 986

新评论
 
尤里-阿索连科

好吧，我们在这里看到了维纳过程，或类似维纳的过程。有什么可预测的？最好的预测器是价值本身。

但我们可以预测正态分布（或接近正态分布）。当然不是字面意义上的，像蜡烛的痕迹。

上述专家顾问。证明一下吧。

 
桑桑尼茨-弗门科

上面的议员。证明一下吧。

我对mrket不感兴趣，即使是免费的，也不打算这样做）。我也不在MT中做模型，我也不用测试器。

我可以使用我的模型吗？然后看--很多非常小的交易。这些交易不是随机的，而是在市场是随机的假设下进行的。当然，听起来很糟糕））。

3个月的测试。

在X上 - 交易号码，在Y上 - 以点为单位的利润。

 
尤里-阿索连科

我对mrket不感兴趣，即使它是免费的，我也不打算这样做）。我在MT也不做模型。

我可以使用我的模型吗？然后看--很多非常小的交易。这些交易不是随机的，而是在市场是随机的假设下进行的。当然，听起来很糟糕））。

3个月的测试。

通过x是交易号码，通过y是图表的利润（pps）。

一切都很好，除了一件事：哪里有证据表明它在未来会很美？

 
桑桑尼茨-弗门科

一切都很好，除了一件小事：哪里有证据表明它在未来也会同样美丽？

这就是未来。当然，是在一个模型上。而且对未来没有证据，也不可能有。你打算如何得到它？

我已经做了一年多了，我认为这种模式足以应付六个月或一年的需要。正如O.Bender曾经说过的那样--我不想要一个永恒的骁将针。我不希望永远活着。

顺便说一下，这个模式还没有实施。

 
尤里-阿索连科

这就是未来。当然，是在一个模型上。而对于未来，没有证据，也不可能有。你打算如何以这种方式得到它？


你错了，人们甚至因为这样的证明而获得贵族身份。

我已经多次写过关于这个问题的文章。

 
桑桑尼茨-弗门科

你错了，人们甚至因为这样的证据而获得贵族身份。

我已经多次写过关于这个问题的文章。

我不假装）。但是，如果模型测试正确，在现实生活中通常会有大致相似的结果。

 
尤里-阿索连科

我不假思索）。但是，如果模型测试正确，在现实世界中通常会有大致相似的结果。

好运。

对我来说，结果是专家顾问未来行为的证明，而不是专家顾问的利润。

 
桑桑尼茨-弗门科

好运。

对我来说，结果将是未来EA行为的证明，而不是EA的利润。

无聊，SanSanych。当TS被实施并发挥作用时，就没有什么可讨论的了--没有主题了。开发过程要有趣得多。

有什么可证明的呢？如果这个方法是你可以接受的，那就试试吧。如果不能接受，那就坚持你的立场。当你们交换意见时，你们就会离开，这就是论坛，不是吗？

 

作为开胃菜。

运行同一专家顾问，其设置与上述相同，但时间间隔更长。


这就是所有这些漂亮照片的全部价值。


图片应该证明这个想法，其意义仅仅是关于EA的未来行为。

 
SanSanych Fomenko:

这张照片应该证明一个想法，其要点只是关于顾问的未来行为。

事实上，这就是每个人都在做的事情。在一个区间设置，在另一个区间测试。如果测试是正确的，未来的行为几乎是可以保证的。

这就是为什么我使用我的测试器而不是MT的测试器--出于某种原因，它包含了太多的圣杯。在你自己的测试器中，至少你肯定知道它做什么以及如何做。是的，从测试中得到的信息可以得到更多和任何，而且更容易。

1...979980981982983984985986987988989990991992993...3399
新评论