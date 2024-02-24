交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 490 1...483484485486487488489490491492493494495496497...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:22 #4891 forexman77: 三层，每层有9个神经元。在图片中，从2004年到2016年，情节非常长。我选择了最长的历史，以检查结果在整个区间是否稳定。一般来说，远期的缩水是最大的，但另一方面，机器人在远期的后半段开始赚钱。一般来说，下半年的利润对远期的影响并不明显。我只训练了3个月（历史上-1分钟TF-期货Sber-3.17）。在3个月时测试 - Sber 6.17期货。 一个更简单的网络--15,15,15,10,1（41个神经元）在训练样本上给出了令人敬畏的结果，但在下一个期货（Sber-6.17）上，结果是在加分，但不是很大。 forexman77 2017.09.30 17:25 #4892 尤里-阿索连科。一般来说，赚取下半场的前锋并不明显。现在判断还为时过早。地平线很宽。我将在半年内看到，一年内肯定会看到，在测试之后) forexman77 2017.09.30 17:29 #4893 四层网，跺脚。 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:29 #4894 forexman77: 现在说这些还为时过早。地平线很长。半年后，一年后，我一定会看到， 在测试后）。不，它必须是在这里和现在。真的吗？- 我现在需要一个工作系统。这就是为什么，顺便说一下，我选择了一个短的训练间隔（3个月）和相同的测试。我认为，再过1分钟，就不需要了。它甚至可能是有害的））。 Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:30 #4895 forexman77:四层的网，踩来踩去。是的，NS的环境是什么？R? Andrey Kisselyov 2017.09.30 17:32 #4896 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 是的，穿过随机的树林，非常快 期待它。 真诚的。 forexman77 2017.09.30 17:34 #4897 尤里-阿索连科。不，它必须是在这里和现在。你不说。- 现在需要一个工作系统。这就是为什么，顺便说一下，我选择了一个短的训练间隔（3个月）和同样的检查。我认为，你不需要超过1分钟。我不知道。几个月的回测是不够的。因此，你可以采取一些跳蚤和良好的配合，只有这样，它将在大多数情况下的前锋。堡垒比货币更可预测。当然，这并不容易，但期货的成功机会更多。 forexman77 2017.09.30 17:35 #4898 尤里-阿索连科。是的，什么是NS环境？R?MQL4) Yuriy Asaulenko 2017.09.30 17:42 #4899 forexman77: 我不知道。几个月的时间是不够的，要有一个后盾。这样，你可以采取一些弹性时间，并得到一个良好的配合，只有这样，在大多数情况下，它将倒在前线。堡垒比货币更可预测。当然对它也不容易，但期货有更好的成功机会。不是倒在前进上，我已经写过了--前进3个月--飞行正常，没有迹象表明表现结束。100个交易+学习方法。如果是这样的预测，那就往前走。但我不这么认为。我从08年开始就在那里了))实际上，每单位投资的回报是一样的--在堡垒上，杠杆率较低~1:10，但动作更大。在外汇市场上，杠杆是巨大的，但运动是小的。 forexman77 2017.09.30 17:45 #4900 尤里-阿索连科。所以，如果是这样的预测，就去找福尔茨吧。但我不这么认为。我从08年开始就在那里了。))事实上，每单位投资的回报是一样的--福特的杠杆率较低，但运动量更大。在外汇市场上，杠杆是巨大的，但运动是小的。我还没有足够的钱用于外汇交易，但是一旦我有了钱，我就会在那里进行交易）。一般来说，最可预测的市场 是股票市场。我纠正一下，我有9个砝码和其他，激活神经元有3个，准确地说。 1...483484485486487488489490491492493494495496497...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
三层，每层有9个神经元。在图片中，从2004年到2016年，情节非常长。我选择了最长的历史，以检查结果在整个区间是否稳定。一般来说，远期的缩水是最大的，但另一方面，机器人在远期的后半段开始赚钱。
一般来说，下半年的利润对远期的影响并不明显。
我只训练了3个月（历史上-1分钟TF-期货Sber-3.17）。在3个月时测试 - Sber 6.17期货。
一个更简单的网络--15,15,15,10,1（41个神经元）在训练样本上给出了令人敬畏的结果，但在下一个期货（Sber-6.17）上，结果是在加分，但不是很大。
现在判断还为时过早。地平线很宽。我将在半年内看到，一年内肯定会看到，在测试之后)
四层网，跺脚。
不，它必须是在这里和现在。真的吗？- 我现在需要一个工作系统。
这就是为什么，顺便说一下，我选择了一个短的训练间隔（3个月）和相同的测试。我认为，再过1分钟，就不需要了。它甚至可能是有害的））。
是的，NS的环境是什么？R?
堡垒比货币更可预测。当然，这并不容易，但期货的成功机会更多。
不是倒在前进上，我已经写过了--前进3个月--飞行正常，没有迹象表明表现结束。100个交易+学习方法。
如果是这样的预测，那就往前走。但我不这么认为。我从08年开始就在那里了))
实际上，每单位投资的回报是一样的--在堡垒上，杠杆率较低~1:10，但动作更大。在外汇市场上，杠杆是巨大的，但运动是小的。
我还没有足够的钱用于外汇交易，但是一旦我有了钱，我就会在那里进行交易）。
一般来说，最可预测的市场 是股票市场。
我纠正一下，我有9个砝码和其他，激活神经元有3个，准确地说。