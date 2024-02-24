交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 980

马克西姆-德米特里耶夫斯基

它是由数字分析库alglib编写的，移植到MT5。我已经上下使用过了，总体上没有问题，库是好的。但没有可视化和较新的模型。似乎图书馆已经不发展了，他们的网站没有任何动静。

是的，错过了。你不觉得浪费在死胡同图书馆的时间很可惜吗？

弗拉基米尔-佩雷文科

亚历山大-伊万诺夫

下午好））。


当你在这里搜索时，我们已经创造了REE--俄罗斯的突破性元素。

这就是 "第五元素"--圣杯、哲学家的石头、朱砂、气功系统，我们的科学专家在算法方面的成就。

现在，任何经济-金融项目都将通过RPE的深度神经元分析进行优化。

也就是说，在未来，1卢布将等同于1美元--通过经济突破。


我们正在共同迈向一个更光明的未来！)

你住在哪里，我怎么去那里？我想试试这样的蘑菇!

 
 

当我试图教我的机器人.....，机器人教我:)))

你不会知道的））。

 
亚历山大-伊万诺夫

嗯，是的。你做了ATC，你就会训练自己。这是很正常的。

 
问题就在这里。一个知道喂什么和教什么的人，不需要神经元网。我知道要教什么，需要哪些预测因素才能使其发挥作用。但我不需要教他们三百年，因为没有它，一切都很顺利。一个经过适当磨练的大脑是最好的神经网。我的艺术家朋友用他的眼睛在两个晚上喝白兰地的时候找到了所有的图案:)而这里有980页，没有一个好的模型。胡说八道就是胡说八道。
 
Wizard2018
这并不重要。你有自己的大脑--这就够了。最主要的是要有一些想法。

除了我自己的经验，我没有其他经验）。我从这里得到了这个想法，我花了3个月的时间想出了喂养NS的方法。想通了，没有预测因素，没有矫枉过正--NS自己就能做到这一切。

 

在R-3.5.0中，当软件包被更新时，它们被编译成字节码。这在以前是不可能的。

那些没有被升级的软件包怎么办？

我希望所有的包都是字节码的。看到一篇文章，其中显示字节码的速度要快很多倍。

 
桑桑尼茨-弗门科

也许卸载和重新安装？然后它们会被编译成字节码？

我想知道，是否不可能将在解释器中独立编写的代码编译成字节代码？例如，你可以把它组成一个包。

