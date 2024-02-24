交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 973

马克西姆-德米特里耶夫斯基

你应该把它变成julia.mqh而不是julia.h :)

直接不太可能，我认为。更有可能的是，必须创建一个DLL包装器。MQL与C++不同，它们是不能互换的。

尤里-阿索连科

我不这么认为，我不这么认为。更有可能的是，必须制作一个DLL包装器。MQL与C++不同，它们是不能互换的。

我现在要走了，因为我没有能力做到这一点 :)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这就是我说再见和进入阴影的地方，因为我不知道如何 :)

我还不能保证我会做朱莉娅，但我肯定会注意她的情况）。

Yuriy Asaulenko:

我不保证我还会进入朱莉娅，但我肯定会看一看）。

最好的方法是完全用Python或Julia来写，终端会直接交易

我将使用Python或Julia，但终端将简单地进行交易，当然，测试器不会很好，但如果不是hft，这并不关键。 但这样一来，连接到其他交易所将更容易，当所有mt5经纪商将购买我的圣杯 时。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

最好的方法是完全用Python或Julia来写，终端会直接交易

当然，我不会有一个好的测试器，但如果它不是hft，那么它就不是关键。但是，当所有的MT5经纪商都购买我的圣杯时，连接到其他交易所就会更容易。

是的，每个人都要管好自己的事。终端应该进行交易，而交易者应该制定方案，使用他想要的东西，而不是给他的东西。

似乎大约半年前我们已经在讨论这个问题了。）看来我们已经做出了这个决定。

自2008年以来，我一直坚持这一思想观念。而且我已经很久没有关心过哪个终端了。没有优先权）。例如，如果我想与亚洲交易员进行外币对的交易，我会购买大量的斐波那契形态，但我不会购买。

至于测试器，它只是一个循环。它对系统的加成非常小，虱子可能会被去除)。如果有必要的话。

尤里-阿索连科

顺便说一下，Python的测试器有可视化和内置的例子策略。

对朱莉娅来说，显然不是。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

顺便说一下，有Python的测试器，具有可视化和内置的例子策略。

好吧，我还没有真正用Python工作过。我的意思是，与模块 - 我还没有一个任务。到目前为止，一切都通过久经考验的手段 来解决。

SJ Julia 的软件包，嗯，大部分都是未经测试的，甚至是坏的。（顺便说一下，XGBoost Julia 的软件包是坏的，而那个软件包已经有两年历史了。一般来说，从日期上看，没有人系统地从事这个工作，朱利亚。

 
同意。

完全同意，这就是为什么我半年前就不参加那个比赛了 :(

但现在他们终于做到了2017年时的承诺--基于声誉的赔付。在过去20场比赛的滑动窗口中，每场直播<0.693，他们就给一个点。点的数量是声誉，最大=20。在我看来，目前的记录=9。声望最高的参赛者将获得奖金，即使没有叠加。

简而言之--那些知道如何做外汇的人--他们已经以某种方式学会了如何制作稳定的模型，其中强调的不是100%的准确性，而是在未来模型的运作不比交易员差的事实。而这些知识现在可以在那里实现货币化。

 

有人想要蟒蛇，所以他用任何手段来推动他的欲望，把它当作某种真理。

有几种编程语言的评级，我已经在我的博客上两次给出这样的评级。

这里是 另一个，最权威的TIOBE之一

与R级不同，Python的排名有一些微妙之处。

  • 这个语言有很多版本，两个主要的版本是不兼容 的，在搜索stackoverflow.com时，你需要把一个版本和另一个版本分开，此外，这个语言还有其他版本，在搜索时也要分开Jython、Pypy、Iron-python等。
  • 在使用排名时，应该了解排名所显示的内容：谷歌查询、教育、工作搜索、......。最主要的是主题领域。Python的功能比R更多，以牺牲统计学的局外人为代价，它的排名高于R。
  • 在统计学和相应的可视化领域，R的竞争对手是SAS，而SAS则远远落后于它。

Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года
  • 2018.01.04
  • Светлана Хачатурян
  • tproger.ru
Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за...
 

我补充说不是为了讨论

https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html

Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis
  • Gregory Piatetsky
  • www.kdnuggets.com
The 19th annual KDnuggets Software Poll had over 2,300 voters, somewhat less than in 2017, perhaps because only one vendor - RapidMiner - had a very active campaign to vote in KDnuggets poll. On average, a participant selected about 7 different tools used, so votes with just one tool selected stood out. We removed about 260 such "lone" votes...
