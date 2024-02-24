交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 973 1...966967968969970971972973974975976977978979980...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:22 #9721 马克西姆-德米特里耶夫斯基。你应该把它变成julia.mqh而不是julia.h :)直接不太可能，我认为。更有可能的是，必须创建一个DLL包装器。MQL与C++不同，它们是不能互换的。 [删除] 2018.06.03 00:23 #9722 尤里-阿索连科。我不这么认为，我不这么认为。更有可能的是，必须制作一个DLL包装器。MQL与C++不同，它们是不能互换的。我现在要走了，因为我没有能力做到这一点 :) Yuriy Asaulenko 2018.06.03 00:26 #9723 马克西姆-德米特里耶夫斯基。这就是我说再见和进入阴影的地方，因为我不知道如何 :)我还不能保证我会做朱莉娅，但我肯定会注意她的情况）。 [删除] 2018.06.03 01:04 #9724 Yuriy Asaulenko: 我不保证我还会进入朱莉娅，但我肯定会看一看）。最好的方法是完全用Python或Julia来写，终端会直接交易 我将使用Python或Julia，但终端将简单地进行交易，当然，测试器不会很好，但如果不是hft，这并不关键。 但这样一来，连接到其他交易所将更容易，当所有mt5经纪商将购买我的圣杯 时。 Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:20 #9725 马克西姆-德米特里耶夫斯基。最好的方法是完全用Python或Julia来写，终端会直接交易 当然，我不会有一个好的测试器，但如果它不是hft，那么它就不是关键。但是，当所有的MT5经纪商都购买我的圣杯时，连接到其他交易所就会更容易。是的，每个人都要管好自己的事。终端应该进行交易，而交易者应该制定方案，使用他想要的东西，而不是给他的东西。 似乎大约半年前我们已经在讨论这个问题了。）看来我们已经做出了这个决定。 自2008年以来，我一直坚持这一思想观念。而且我已经很久没有关心过哪个终端了。没有优先权）。例如，如果我想与亚洲交易员进行外币对的交易，我会购买大量的斐波那契形态，但我不会购买。 至于测试器，它只是一个循环。它对系统的加成非常小，虱子可能会被去除)。如果有必要的话。 [删除] 2018.06.03 01:26 #9726 尤里-阿索连科。顺便说一下，Python的测试器有可视化和内置的例子策略。 对朱莉娅来说，显然不是。 Yuriy Asaulenko 2018.06.03 01:30 #9727 马克西姆-德米特里耶夫斯基。顺便说一下，有Python的测试器，具有可视化和内置的例子策略。好吧，我还没有真正用Python工作过。我的意思是，与模块 - 我还没有一个任务。到目前为止，一切都通过久经考验的 老手段 来解决。 SJ Julia 的软件包，嗯，大部分都是未经测试的，甚至是坏的。（顺便说一下，XGBoost Julia 的软件包是坏的，而那个软件包已经有两年历史了。一般来说，从日期上看，没有人系统地从事这个工作，朱利亚。 Dr. Trader 2018.06.03 03:52 #9728 我 同意。完全同意，这就是为什么我半年前就不参加那个比赛了 :( 但现在他们终于做到了2017年时的承诺--基于声誉的赔付。在过去20场比赛的滑动窗口中，每场直播<0.693，他们就给一个点。点的数量是声誉，最大=20。在我看来，目前的记录=9。声望最高的参赛者将获得奖金，即使没有叠加。 简而言之--那些知道如何做外汇的人--他们已经以某种方式学会了如何制作稳定的模型，其中强调的不是100%的准确性，而是在未来模型的运作不比交易员差的事实。而这些知识现在可以在那里实现货币化。 СанСаныч Фоменко 2018.06.03 11:52 #9729 有人想要蟒蛇，所以他用任何手段来推动他的欲望，把它当作某种真理。 有几种编程语言的评级，我已经在我的博客上两次给出这样的评级。 这里是 另一个，最权威的TIOBE之一 与R级不同，Python的排名有一些微妙之处。 这个语言有很多版本，两个主要的版本是不兼容 的，在搜索stackoverflow.com时，你需要把一个版本和另一个版本分开，此外，这个语言还有其他版本，在搜索时也要分开（Jython、Pypy、Iron-python等。在使用排名时，应该了解排名所显示的内容：谷歌查询、教育、工作搜索、......。最主要的是主题领域。Python的功能比R更多，以牺牲统计学的局外人为代价，它的排名高于R。在统计学和相应的可视化领域，R的竞争对手是SAS，而SAS则远远落后于它。 Январский рейтинг языков программирования TIOBE: Си объявлен языком 2017 года 2018.01.04Светлана Хачатурянtproger.ru Старичок Си за прошедшие 12 месяцев успешнее всех пробился к вершинам рейтинга, именно поэтому ему присвоено почетное звание «Язык 2017 года» по версии TIOBE. + 1,69 % за год — не такая уж внушительная цифра для языка года, так что, по мнению аналитиков TIOBE, языку Си удалось победить только за счет отсутствия выдающихся конкурентов. Следом за... Vladimir Perervenko 2018.06.03 13:22 #9730 我补充说不是为了讨论 https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html Python eats away at R: Top Software for Analytics, Data Science, Machine Learning in 2018: Trends and Analysis Gregory Piatetskywww.kdnuggets.com The 19th annual KDnuggets Software Poll had over 2,300 voters, somewhat less than in 2017, perhaps because only one vendor - RapidMiner - had a very active campaign to vote in KDnuggets poll. On average, a participant selected about 7 different tools used, so votes with just one tool selected stood out. We removed about 260 such "lone" votes... 1...966967968969970971972973974975976977978979980...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
你应该把它变成julia.mqh而不是julia.h :)
直接不太可能，我认为。更有可能的是，必须创建一个DLL包装器。MQL与C++不同，它们是不能互换的。
我现在要走了，因为我没有能力做到这一点 :)
这就是我说再见和进入阴影的地方，因为我不知道如何 :)
我还不能保证我会做朱莉娅，但我肯定会注意她的情况）。
最好的方法是完全用Python或Julia来写，终端会直接交易
我将使用Python或Julia，但终端将简单地进行交易，当然，测试器不会很好，但如果不是hft，这并不关键。 但这样一来，连接到其他交易所将更容易，当所有mt5经纪商将购买我的圣杯 时。
当然，我不会有一个好的测试器，但如果它不是hft，那么它就不是关键。但是，当所有的MT5经纪商都购买我的圣杯时，连接到其他交易所就会更容易。
是的，每个人都要管好自己的事。终端应该进行交易，而交易者应该制定方案，使用他想要的东西，而不是给他的东西。
似乎大约半年前我们已经在讨论这个问题了。）看来我们已经做出了这个决定。
自2008年以来，我一直坚持这一思想观念。而且我已经很久没有关心过哪个终端了。没有优先权）。例如，如果我想与亚洲交易员进行外币对的交易，我会购买大量的斐波那契形态，但我不会购买。
至于测试器，它只是一个循环。它对系统的加成非常小，虱子可能会被去除)。如果有必要的话。
顺便说一下，Python的测试器有可视化和内置的例子策略。
对朱莉娅来说，显然不是。
好吧，我还没有真正用Python工作过。我的意思是，与模块 - 我还没有一个任务。到目前为止，一切都通过久经考验的 老手段 来解决。
SJ Julia 的软件包，嗯，大部分都是未经测试的，甚至是坏的。（顺便说一下，XGBoost Julia 的软件包是坏的，而那个软件包已经有两年历史了。一般来说，从日期上看，没有人系统地从事这个工作，朱利亚。
完全同意，这就是为什么我半年前就不参加那个比赛了 :(
但现在他们终于做到了2017年时的承诺--基于声誉的赔付。在过去20场比赛的滑动窗口中，每场直播<0.693，他们就给一个点。点的数量是声誉，最大=20。在我看来，目前的记录=9。声望最高的参赛者将获得奖金，即使没有叠加。
简而言之--那些知道如何做外汇的人--他们已经以某种方式学会了如何制作稳定的模型，其中强调的不是100%的准确性，而是在未来模型的运作不比交易员差的事实。而这些知识现在可以在那里实现货币化。
有人想要蟒蛇，所以他用任何手段来推动他的欲望，把它当作某种真理。
有几种编程语言的评级，我已经在我的博客上两次给出这样的评级。
这里是 另一个，最权威的TIOBE之一
与R级不同，Python的排名有一些微妙之处。
我补充说不是为了讨论
https://www.kdnuggets.com/2018/05/poll-tools-analytics-data-science-machine-learning-results.html