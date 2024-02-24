交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 969 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 新评论 Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:09 #9681 马克西姆-德米特里耶夫斯基。争论是没有用的，对我来说，这个编辑器在任何颜色方案中都显得很丑，语言也是如此。 我想你自己已经看过python、vscode IDE和jupiter notebook中的代码。不需要争论，不需要做贬义的评价。 每个人都使用他所习惯的、有用的、简单的等等。 我尊重不同的方法，但我不喜欢有人在没有深入了解的情况下就开始批评什么。 没有必要将讨论引向死胡同，比如R与Python与Java或Windows与Linux哪个更好。他们毫无用处，只有神经质。 祝好运 [删除] 2018.06.01 14:23 #9682 弗拉基米尔-佩雷文科。愚蠢上的愚蠢。 1.Python中的包/模块可以用pip install / conda install加载，同名的包可能完全没有相同的内容。而这个perl " 唯一的发行源是python网站:) "应该放在anals里。 2.IPython和Anaconda都不是MO的扩展。前者是一个简单的编辑器，具有行/块代码执行功能，而Anaconda是一个软件包管理系统（像一个存储库），不仅有Python，还有R。 如果你想炫耀你的知识，那就拥有它。否则你就会显示出你的业余性。 要谦虚。我不明白你一般的抱怨有什么意义，你写的一些话和垃圾。 如果你想要图片--我在3分钟内就在新电脑上下载了xgb并创建了一个测试实例。你没有其他人可以为R争论吗？:))) [删除] 2018.06.01 14:25 #9683 弗拉基米尔-佩雷文科。没有必要争论，没有必要做贬义的评价。 每个人都使用更熟悉、更有用、更简单的东西，等等。 我尊重不同的方法，但我不喜欢他们在没有深入了解的情况下就开始赞美什么。 没有必要将讨论引向一条死胡同，如R与Python与Java或Windows与Linux。他们毫无用处，只有神经质。 祝好运我恭恭敬敬地写道，R和R studio是一种丑陋的语言和IDE，但我对那些设法用它工作而不流泪的人非常尊重 Dr. Trader 2018.06.01 14:32 #9684 这只猴子到了晚年变得目光呆滞。 她也从男人那里听说过。 这邪恶还不是那么大的手笔。 "这只是一个戴眼镜的问题。 她为自己准备了半打杯子。 她把她的眼镜转来转去。 她把它们压在她的皮肤上，她把它们放在她的尾巴上。 然后她闻到它们，然后她舔着它们。 眼镜没有任何影响。 "呼！"。- 她说，--而他是个傻瓜。 听从人民的谎言的人。 他们只告诉我关于眼镜的所有情况。 他们对我没有用处。" 还有那只狨猴，在她的愤怒和悲伤中。 她把它们狠狠地砸在一块石头上。 而且还溅起了水花，溅起了水花。 不幸的是，这就是男人的方式。 不管一个东西多么有用，它都是没有价值的。 无知的人对它的了解都是徒劳的。 但如果无知的人更有学问。 他也讨厌它。 [删除] 2018.06.01 14:33 #9685 给我看看股权图，猴子）) Dr. Trader 2018.06.01 14:35 #9686 寓言中的猴子和眼镜--分析 克雷洛夫的寓言《猴子和眼镜》之所以引人注目，首先是因为其中的主要思想不仅表现在道德方面，主要的讽刺也在文本中。细心的读者会很容易理解，猴子扮演的是无知者的角色，而眼镜则直接与科学相关。对科学一无所知的人--马蒂斯卡，远视眼和锐利的眼镜，往往只能用他们的无知让周围的人发笑。无知，尤其是高级官员的无知，会影响到他们周围的每一个人。讽刺的是，他们无法掩饰自己的简单和无能。 [删除] 2018.06.01 14:40 #9687 给我看看股权图，猴子）)- 分析 "给我看股权图，狨猴）"这句话首先引人注目的是，它的关键思想不仅在道德上得到了表达，主要的讽刺在于行文之间。细心的读者会很容易理解，狨猴扮演的是一个无知者的角色，而 "给我看股票图 "则直接与交易相关。对交易一无所知的人狨猴，常常以其无知让周围的人发笑。无知，尤其是高级的R族信徒的无知，会影响到他们周围的每个人。讽刺的是，他们无法掩饰自己的简单和无知。 Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:57 #9688 好消息。包jsr223：R与编程语言Groovy、JavaScript、JRuby（Ruby）、Jython（Python）和Kotlin 的Java平台集成。 对于那些使用这些语言的人来说，在MT上附加脚本是比较容易的。 好运。 Yuriy Asaulenko 2018.06.01 15:03 #9689 弗拉基米尔-佩雷文科。好消息。包jsr223：R与编程语言Groovy、JavaScript、JRuby（Ruby）、Jython（Python）和Kotlin 的Java平台集成。 对于那些使用这些语言的人来说，在MT上附加脚本更容易。 好运。我认为，这是一种变态的做法--从Python或Java到R，再从R到MT。 Dr. Trader 2018.06.01 15:03 #9690 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 我很久以前就戒掉了外汇，我建议你也这样做。 现在我正在测试一个在比特币期货上的最小成交量的策略。 我又开始参加numerai的活动了 -https://numer.ai/dr_tr 你能用python做0.691616和83.33%吗？ 所有这些都是在纯粹的标准R上，甚至是在加密货币交易所交易。 我只看到了你的演示信号，你把它删除了，但至少你还有一个截图 -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707 请再次公开424027号信号，我真的想看看你的 "有更好的更新，比如上面的截图。下周我将上传一个新的已经"。 1...962963964965966967968969970971972973974975976...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
争论是没有用的，对我来说，这个编辑器在任何颜色方案中都显得很丑，语言也是如此。
我想你自己已经看过python、vscode IDE和jupiter notebook中的代码。
不需要争论，不需要做贬义的评价。
每个人都使用他所习惯的、有用的、简单的等等。
我尊重不同的方法，但我不喜欢有人在没有深入了解的情况下就开始批评什么。
没有必要将讨论引向死胡同，比如R与Python与Java或Windows与Linux哪个更好。他们毫无用处，只有神经质。
祝好运
愚蠢上的愚蠢。
1.Python中的包/模块可以用pip install / conda install加载，同名的包可能完全没有相同的内容。而这个perl " 唯一的发行源是python网站:) "应该放在anals里。
2.IPython和Anaconda都不是MO的扩展。前者是一个简单的编辑器，具有行/块代码执行功能，而Anaconda是一个软件包管理系统（像一个存储库），不仅有Python，还有R。
如果你想炫耀你的知识，那就拥有它。否则你就会显示出你的业余性。
要谦虚。
我不明白你一般的抱怨有什么意义，你写的一些话和垃圾。
如果你想要图片--我在3分钟内就在新电脑上下载了xgb并创建了一个测试实例。你没有其他人可以为R争论吗？:)))
我恭恭敬敬地写道，R和R studio是一种丑陋的语言和IDE，但我对那些设法用它工作而不流泪的人非常尊重
她也从男人那里听说过。
这邪恶还不是那么大的手笔。
"这只是一个戴眼镜的问题。
她为自己准备了半打杯子。
她把她的眼镜转来转去。
她把它们压在她的皮肤上，她把它们放在她的尾巴上。
然后她闻到它们，然后她舔着它们。
眼镜没有任何影响。
"呼！"。- 她说，--而他是个傻瓜。
听从人民的谎言的人。
他们只告诉我关于眼镜的所有情况。
他们对我没有用处。"
还有那只狨猴，在她的愤怒和悲伤中。
她把它们狠狠地砸在一块石头上。
而且还溅起了水花，溅起了水花。
不幸的是，这就是男人的方式。
不管一个东西多么有用，它都是没有价值的。
无知的人对它的了解都是徒劳的。
但如果无知的人更有学问。
他也讨厌它。
克雷洛夫的寓言《猴子和眼镜》之所以引人注目，首先是因为其中的主要思想不仅表现在道德方面，主要的讽刺也在文本中。细心的读者会很容易理解，猴子扮演的是无知者的角色，而眼镜则直接与科学相关。对科学一无所知的人--马蒂斯卡，远视眼和锐利的眼镜，往往只能用他们的无知让周围的人发笑。无知，尤其是高级官员的无知，会影响到他们周围的每一个人。讽刺的是，他们无法掩饰自己的简单和无能。
给我看看股权图，猴子）)- 分析
"给我看股权图，狨猴）"这句话首先引人注目的是，它的关键思想不仅在道德上得到了表达，主要的讽刺在于行文之间。细心的读者会很容易理解，狨猴扮演的是一个无知者的角色，而 "给我看股票图 "则直接与交易相关。对交易一无所知的人狨猴，常常以其无知让周围的人发笑。无知，尤其是高级的R族信徒的无知，会影响到他们周围的每个人。讽刺的是，他们无法掩饰自己的简单和无知。
好消息。包jsr223：R与编程语言Groovy、JavaScript、JRuby（Ruby）、Jython（Python）和Kotlin 的Java平台集成。
对于那些使用这些语言的人来说，在MT上附加脚本是比较容易的。
好运。
我认为，这是一种变态的做法--从Python或Java到R，再从R到MT。
我很久以前就戒掉了外汇，我建议你也这样做。
现在我正在测试一个在比特币期货上的最小成交量的策略。
我又开始参加numerai的活动了 -https://numer.ai/dr_tr
你能用python做0.691616和83.33%吗？
所有这些都是在纯粹的标准R上，甚至是在加密货币交易所交易。
我只看到了你的演示信号，你把它删除了，但至少你还有一个截图 -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
请再次公开424027号信号，我真的想看看你的 "有更好的更新，比如上面的截图。下周我将上传一个新的已经"。