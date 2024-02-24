交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 968 1...961962963964965966967968969970971972973974975...3399 新评论 Aleksey Vyazmikin 2018.06.01 10:23 #9671 桑桑尼茨-弗门科。 在编程中，人们很多时候会选择更方便的东西，而不是有用的、功能性的东西，但水到渠成地做出一个极有问题的选择就不是了。有什么方便之处，在这里Rattle--再次拒绝读取测试模型的文件，而有趣的是，读取的是建立模型的文件（如果你单独加载它），类似的不读取--你无法理解他有什么问题。 嗯，我在多线程方面遇到了困难--内存不足。我在那里找到一篇关于如何转换东西的文章，但我不明白如何使用它....。 СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:30 #9672 Maxim Dmitrievsky: SanSanych，那里唯一的发行源是python网站 :)对于统计和机器学习，IPython扩展和Anaconda。进入opendatascience俄罗斯社区或观看Yandex的视频。他们根本就没有听说过R。那么，什么才算得上是一个标准？试着用python来形成你自己的观点和比较。另外，如你所说，了解Python将使你能够做更多的事情，而不仅仅是统计，并在需要时做其他事情。对于语言使用的统计数据，还有其他更权威的来源。我经常引用这些来源的信息。 我有几个关于统计的新闻提要--没有任何地方有python，所以也没有动力去研究它。另一方面，R文本是有规律的。 在网站上有一种误解，认为我是R的粉丝。我不是任何编程语言的粉丝，尤其是R，对我来说，编程语言是一种工具。但我非常有兴趣在这个网站上组织一个专门的、交易员的统计学聚会，而R作为一个 "图表和统计学系统 "也是源于这个兴趣。而我在这个网站上花时间做统计，R是我在这个领域的想法的绝对准确的表达，没有别的。 [删除] 2018.06.01 10:45 #9673 桑桑尼茨-弗门科。还有其他更权威的来源来确定语言使用的统计数据。我经常引用这些来源的信息。 我有几个关于统计的新闻提要--没有任何地方有python，所以没有动力去研究它。另一方面，R文本是有规律的。 在网站上有一种误解，认为我是R的粉丝。我不是任何编程语言的粉丝，尤其是R，对我来说，编程语言是一种工具。但我非常有兴趣在这个网站上组织一个专门的、交易员的统计活动，而R作为一个 "图表和统计系统 "就是源于这种兴趣。而我在这个网站上花时间做统计，而R是这方面思想的绝对准确表达，仅此而已。不，我没有意见。 我只是凭自己的感觉写我最喜欢的东西，因为我根本不是一个程序员，只是为自己搞笑。这就是为什么我说我喜欢它。 我喜欢你的这个连接器，如果我将继续下去，我也要订购它。我现在并不关心，因为非平稳性不能被统计方法杀死，我们都发现了，只能用上帝的旨意和高度专业化的策略，如套利或夜间交易。 СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:45 #9674 阿列克谢-维亚兹米 金。有什么方便之处，在这里Rattle--再次拒绝读取模型测试的文件，而有趣的是，它读取的是建立模型的文件（如果你单独加载它），而不读取类似的文件--你无法理解他有什么问题。 嗯，我在多线程方面遇到了困难--内存不足。我在那里找到一篇关于如何转换东西的文章，但我仍然不明白如何使用它....。就在过去的几个月里，我一直在使用rattle--它检查我的想法非常方便，而且一点问题都没有。用R语言编写预测器的初始准备脚本，将其保存为.RData，然后将此文件加载到rattle中，这样更方便。 多线程是来自这里。你也可以加载所有核心和邻近的计算机。 PS。 关于学习英语的建议。它简单得令人发指，基于自律和基本的语法知识。 0.准备好约4*5厘米的纸片 1.从任何文本中抽取一段，进行翻译。每一个新词你都写在一张单独的纸上：一面是英语，另一面是俄语。 2.每天数次从两边翻看这些纸片：一次从英国方面，另一次从俄罗斯方面。 3.这必须定期进行。 4.几周后，你将每天背诵多达50个单词。 5.你只需要几千个单词就能流利地阅读英语。 几个月后，你的英语就不会有任何问题了，而俄语和英语的词义问题就会凸显出来。 CRAN Task View: High-Performance and Parallel Computing with R cran.r-project.org This CRAN task view contains a list of packages, grouped by topic, that are useful for high-performance computing (HPC) with R. In this context, we are defining 'high-performance computing' rather loosely as just about anything related to pushing R a little further: using compiled code, parallel computing (in both explicit and implicit modes... СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:48 #9675 马克西姆-德米特里耶夫斯基。正如我们都发现的那样，非平稳性并不能被统计学方法所扼杀，而只能通过神的旨意和高度专业化的策略，如套利或夜间交易。如果是关于非平稳性，大量的出版物，主流是GARCH。从高频交易到日间交易，无处不在。 [删除] 2018.06.01 10:50 #9676 桑桑尼茨-弗门科。如果是关于不稳定的，大量的出版物，主流是GARCH。从高频到日间，无处不在。我已经看到了这些文章，我还没有看到来自真实的图表:) СанСаныч Фоменко 2018.06.01 10:54 #9677 马克西姆-德米特里耶夫斯基。看过文章，没看过现实世界的图表 :)那么，你是怎么....？我曾经看到过一篇关于S&P500所有股票的GARCH变量的文章。 我认为，理想的TS是GARCH+MO。GARCH特别有趣--该模型涵盖了差距。 Vladimir Perervenko 2018.06.01 13:30 #9678 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我再次确信R不是我的菜:) 语法几乎没有突出显示，代码无法阅读，错误几乎没有突出显示。代码本身和语言不具有美感 这里可以作为你的反驳理由 是的，在python中，你可以用3行而不是5行来训练一个算法，就是这样。在python中的可读性会更好。我看不出MO套餐有什么优势，都是一样的。给我看一个例子。我在Rstudio中是这样安排的/一切都根据用户的喜好进行调整和定制 #--function------------------------- evalq({ import_fun("InformationValue", optimalCutoff, CutOff) import_fun("InformationValue", youdensIndex, th_youdens) GetThreshold <- function(X, Y, type){ switch(type, half = 0.5, med = median(X), mce = CutOff(Y, X, "misclasserror"), both = CutOff(Y, X,"Both"), ones = CutOff(Y, X, "Ones"), zeros = CutOff(Y, X, "Zeros") ) } }, env) 而且，错误会立即显示出来。 我已经不止一次问过了，谦虚地写，不要评价你不知道如何使用的东西。 学习基本知识。 祝好运 [删除] 2018.06.01 13:37 #9679 弗拉基米尔-佩雷文科。给我看一个例子。我在Rstudio中这样做了/一切都根据用户的喜好进行了调整和调节 而且，错误会立即显示出来。 我一再要求你谦虚，不要评价你不知道如何使用的东西。 学习基本知识。 祝好运争论是没有用的，对我来说，这个编辑器在任何颜色方案中都看起来很丑，语言也是如此。 我想你已经看到了python、IDE vscode和jupiter notebook中的代码。 Vladimir Perervenko 2018.06.01 14:00 #9680 马克西姆-德米特里耶夫斯基。SanSanych，那里唯一的发行源是python网站 :) 对于统计和机器学习，IPython扩展和Anaconda。进入opendatascience的俄罗斯社区或观看Yandex的视频。他们根本就没有听说过R。那么，什么算作是标准呢？试着用python来形成你自己的观点和比较。另外，如你所说，了解python将使你不仅可以做统计，而且在必要时还可以做其他事情。 它也是一种解释型语言，但完美地突出显示，并在运行中检查语法，而不是在启动脚本之后，+代码折叠，记事本和一堆其他的好东西。愚蠢加愚蠢。 1.Python中的包/模块可以使用pip install / conda install加载，相同名称的包在内容上可能完全不匹配。而这个perl " 唯一的发行源是python网站:) "应该放在anals里。 2.IPython和Anaconda都不是MO的扩展。前者是一个简单的编辑器，具有行/块代码执行功能，而Anaconda是一个软件包管理系统（像一个存储库），不仅有Python，还有R。 如果你想炫耀你的知识，那就拥有它。否则你就会显示出你的业余性。 要谦虚。 1...961962963964965966967968969970971972973974975...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在编程中，人们很多时候会选择更方便的东西，而不是有用的、功能性的东西，但水到渠成地做出一个极有问题的选择就不是了。
有什么方便之处，在这里Rattle--再次拒绝读取测试模型的文件，而有趣的是，读取的是建立模型的文件（如果你单独加载它），类似的不读取--你无法理解他有什么问题。
嗯，我在多线程方面遇到了困难--内存不足。我在那里找到一篇关于如何转换东西的文章，但我不明白如何使用它....。
SanSanych，那里唯一的发行源是python网站 :)
对于统计和机器学习，IPython扩展和Anaconda。进入opendatascience俄罗斯社区或观看Yandex的视频。他们根本就没有听说过R。那么，什么才算得上是一个标准？试着用python来形成你自己的观点和比较。另外，如你所说，了解Python将使你能够做更多的事情，而不仅仅是统计，并在需要时做其他事情。
对于语言使用的统计数据，还有其他更权威的来源。我经常引用这些来源的信息。
我有几个关于统计的新闻提要--没有任何地方有python，所以也没有动力去研究它。另一方面，R文本是有规律的。
在网站上有一种误解，认为我是R的粉丝。我不是任何编程语言的粉丝，尤其是R，对我来说，编程语言是一种工具。但我非常有兴趣在这个网站上组织一个专门的、交易员的统计学聚会，而R作为一个 "图表和统计学系统 "也是源于这个兴趣。而我在这个网站上花时间做统计，R是我在这个领域的想法的绝对准确的表达，没有别的。
不，我没有意见。
我只是凭自己的感觉写我最喜欢的东西，因为我根本不是一个程序员，只是为自己搞笑。这就是为什么我说我喜欢它。
我喜欢你的这个连接器，如果我将继续下去，我也要订购它。我现在并不关心，因为非平稳性不能被统计方法杀死，我们都发现了，只能用上帝的旨意和高度专业化的策略，如套利或夜间交易。
就在过去的几个月里，我一直在使用rattle--它检查我的想法非常方便，而且一点问题都没有。用R语言编写预测器的初始准备脚本，将其保存为.RData，然后将此文件加载到rattle中，这样更方便。
多线程是来自这里。你也可以加载所有核心和邻近的计算机。
PS。
关于学习英语的建议。它简单得令人发指，基于自律和基本的语法知识。
0.准备好约4*5厘米的纸片
1.从任何文本中抽取一段，进行翻译。每一个新词你都写在一张单独的纸上：一面是英语，另一面是俄语。
2.每天数次从两边翻看这些纸片：一次从英国方面，另一次从俄罗斯方面。
3.这必须定期进行。
4.几周后，你将每天背诵多达50个单词。
5.你只需要几千个单词就能流利地阅读英语。
几个月后，你的英语就不会有任何问题了，而俄语和英语的词义问题就会凸显出来。
正如我们都发现的那样，非平稳性并不能被统计学方法所扼杀，而只能通过神的旨意和高度专业化的策略，如套利或夜间交易。
如果是关于非平稳性，大量的出版物，主流是GARCH。从高频交易到日间交易，无处不在。
我已经看到了这些文章，我还没有看到来自真实的图表:)
那么，你是怎么....？我曾经看到过一篇关于S&P500所有股票的GARCH变量的文章。
我认为，理想的TS是GARCH+MO。GARCH特别有趣--该模型涵盖了差距。
我再次确信R不是我的菜:) 语法几乎没有突出显示，代码无法阅读，错误几乎没有突出显示。代码本身和语言不具有美感
这里可以作为你的反驳理由
是的，在python中，你可以用3行而不是5行来训练一个算法，就是这样。在python中的可读性会更好。我看不出MO套餐有什么优势，都是一样的。
给我看一个例子。我在Rstudio中是这样安排的/一切都根据用户的喜好进行调整和定制
而且，错误会立即显示出来。
我已经不止一次问过了，谦虚地写，不要评价你不知道如何使用的东西。
学习基本知识。
祝好运
争论是没有用的，对我来说，这个编辑器在任何颜色方案中都看起来很丑，语言也是如此。
我想你已经看到了python、IDE vscode和jupiter notebook中的代码。
对于统计和机器学习，IPython扩展和Anaconda。进入opendatascience的俄罗斯社区或观看Yandex的视频。他们根本就没有听说过R。那么，什么算作是标准呢？试着用python来形成你自己的观点和比较。另外，如你所说，了解python将使你不仅可以做统计，而且在必要时还可以做其他事情。
它也是一种解释型语言，但完美地突出显示，并在运行中检查语法，而不是在启动脚本之后，+代码折叠，记事本和一堆其他的好东西。
愚蠢加愚蠢。
1.Python中的包/模块可以使用pip install / conda install加载，相同名称的包在内容上可能完全不匹配。而这个perl " 唯一的发行源是python网站:) "应该放在anals里。
2.IPython和Anaconda都不是MO的扩展。前者是一个简单的编辑器，具有行/块代码执行功能，而Anaconda是一个软件包管理系统（像一个存储库），不仅有Python，还有R。
如果你想炫耀你的知识，那就拥有它。否则你就会显示出你的业余性。
要谦虚。