我认为，这是一种变态的做法--从Python或Java到R，再从R到MT。
那是因为你没有提出正确的建议。实际上，我们在R中执行Python、Java和其他，而R和MT已经是很长时间的好朋友了（没有变态的意思！）。
我很早就离开了外汇市场，我建议你也这样做。
我目前正在测试一个在比特币期货上成交量最小的策略。
我回到了numerai -https://numer.ai/dr_tr
你能用python做0.691616和83.33%吗？
这都是在纯粹的标准R上，甚至是在加密货币交易所的交易。
我只看到了你的演示信号，你把它删除了，但至少你还有一个截图 -https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page924#comment_7487707
请再次公开424027号信号，我真的想看看你的 "有更好的更新，比如上面的截图。下周我将上传一个新的已经"。
我不知道你是否在考虑这个问题，你也不知道你是否准备好与他们交易。我在一天之内赚得更多。
我需要一支稳定的好雪茄
你是不是把股票图和4个交易的表格混淆了？
没有交易，股权也不存在，金额是当天的利润额。
0.0001比特币。
按照目前的汇率，它是以美元计算的。我是按当前汇率的三倍换的nmr，所以要乘以三。并问自己，为什么你还没有参加比赛？这些钱简直是一摞一摞地递出来的，能拿多少就拿多少。
将其公开。否则我知道这样的做派--你用简单的擦边球交易几十个隐藏信号，其中一个会免费获利，把它公开并开始为Python广播。
我们已经看到了，现在让我们严肃起来。
我不知道从java，但直接从Python到MT一个适配器似乎并不困难。然而，这种Python-R-MT的混乱似乎并不是一个好的甚至是合理的解决方案。
哦，那就好，但我要求的是公平（来自每个人）和更多正常的策略，而不是二元论R .1500个比特币，你真有钱。
是的，我现在特意交易mashups，以便我以后可以开始使用python。
Python和Java是美国学校编程教学的标准。
R的语法很糟糕。许多东西都被作为拐杖塞进它。例如，使用data.fram的工作在语法上与标准类型不同。
https://matplotlib.org/ 创建图形要容易得多，而且比它在R中令人困惑的对应功能多得多。
我的问题是：那些还在接受便盆训练的公民是什么编程语言？
R是统计学的语言。不熟悉统计的人不需要这种语言，因此R是统计专业人员的语言。如果我们考虑到统计学在交易中的地位，在真正的、专业的交易中，今天不知道R就会对交易员的专业性产生怀疑。
在我看来，正是这种情况，忽视统计的情况，不愿意/不熟练地在交易中使用统计，一开始让我感到惊讶，并解释了我对R的厌恶。
我决定张贴一些中间材料。
一个基于分级的交易系统。
Guru = 关闭增量。
该系统是一个测试系统：我计算历史上收盘价的增量。 我开始将历史上获得的增量作为信号发送给一个简单的专家顾问，在该顾问中只设置订单，我形成根据增量获得的订单：买入-卖出，即系统是可逆转的。
也就是说，交易系统总是向前看，看向未来。在分类方面，这种方法给出了100%的预测，我检查了它，因为在测试器中的结果完全不同。
以下是测试者的结果
引人注目的是平衡线--不是很光滑。
但绝对惊人的盈利和亏损交易的数值=64.51%乘以35.49%。
而这里是一张亏损的多头头寸和下面的空头头寸的图片。
在这里如此广泛宣传的明显的老师就这么多了!
PS。我应该注意到，所显示的多头的损失不能仅仅用价差来解释。
在我看来，如果NS可能只在条形上进行训练，那么使用所有的ticks是没有意义的。公开价格测试将更快。