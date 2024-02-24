交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 957 1...950951952953954955956957958959960961962963964...3399 新评论 forexman77 2018.05.27 14:38 #9561 是的，嗯，这里有一大堆的东西。它是水样的。什么，他们是 "咒语 "还是什么？0.0001%的效率来自于这里。所以，聊天，时间是可怜的闲聊，不在案子上。所以，再见了，伙计们和姑娘们，Arrivederci，Arrivuar，ciao，再见，一般来说，再见....) СанСаныч Фоменко 2018.05.27 14:40 #9562 forexman77: 给你。许多例子显示，当train=>validation。我们需要train=>validation=>test(测试数据，算法根本没有看到，只是通过训练好的模型预测，在train、validation上) 因此，那些显示训练结果，然后验证的例子说明不了什么。我有很多例子，验证的结果是猜中了95%的目标。我的观点是一样的。你需要在训练的外部文件上运行。严格的日期。你引用的图表恰恰显示了这一点。如果模型没有被重新训练，那么所有的东西，包括图表，在任何地方看起来都是差不多的。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.27 15:16 #9563 如果有人感兴趣的话，之前发布的测试是在训练样本之外有这个结果的树上进行的。 显然，如果战略本身有正确的种子，并不总是需要达到99%的性能。 Renat Akhtyamov 2018.05.27 18:09 #9564 forexman77:是的，嗯，这里有一大堆的东西。它是水样的。什么，他们是 "咒语 "还是什么？0.0001%的效率来自于这里。所以，聊天，时间是可怜的闲聊，不在案子上。所以，再见了，伙计们和姑娘们，Arrivederci, Arrivevoir, Ciao, Goodbye, bye....)继续保持。 你有一个演示，还是只有一个测试器？ Yuriy Asaulenko 2018.05.27 18:21 #9565 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。继续。 你有一个演示，还是只有一个测试器？谁在乎他有什么或没有什么呢？没有人强迫你去读这个主题。他认为那是水，那是水。Ciao, ciao. Alexander_K2 2018.05.28 13:05 #9566 问了阿莱莎一个问题--他如何与BP合作。阅读他的回复（当然，已经删除）。嗯，我能说什么呢... 阿廖申科似乎是个天才！他说："我不知道。他应该听他的，也应该听科尔敦的。只是--嘘......，不要告诉任何人这件事。 [删除] 2018.05.28 13:12 #9567 阿莱申卡说有很多关于处理抽搐 的书，但他没有亲自给我寄过任何书。 Alexander_K2 2018.05.28 13:18 #9568 马克西姆-德米特里耶夫斯基。阿莱申卡说有很多关于处理抽搐的书，但他没有亲自给我寄过任何书。 很搞笑......一整本关于处理抽搐的书。是的，这是我读到的答案。不，这里面有东西。我不知道他在读什么，但他看起来知道自己在做什么。我可能是错的。 [删除] 2018.05.28 13:22 #9569 亚历山大_K2。是的，这正是我读到的答案。不，这是有道理的。我不知道他在读什么，但他听起来是个聪明人。我可能是错的。我对他们都没有fxsaber :D Alexander_K2 2018.05.28 13:29 #9570 无论如何，在无处不在的Asaulenko和SanSanych（和我一样，但有自己的角色）的努力下，这个话题又进入了一个死胡同。 是时候用假声哭泣了："阿廖沙，科尔敦，好，可怜可怜我们这些可怜人吧！"。给我们一杯圣杯 的酒！我的灵魂在燃烧。" 1...950951952953954955956957958959960961962963964...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是的，嗯，这里有一大堆的东西。它是水样的。什么，他们是 "咒语 "还是什么？
0.0001%的效率来自于这里。所以，聊天，时间是可怜的闲聊，不在案子上。
所以，再见了，伙计们和姑娘们，Arrivederci，Arrivuar，ciao，再见，一般来说，再见....)
给你。许多例子显示，当train=>validation。我们需要train=>validation=>test(测试数据，算法根本没有看到，只是通过训练好的模型预测，在train、validation上)
因此，那些显示训练结果，然后验证的例子说明不了什么。我有很多例子，验证的结果是猜中了95%的目标。
我的观点是一样的。你需要在训练的外部文件上运行。严格的日期。你引用的图表恰恰显示了这一点。如果模型没有被重新训练，那么所有的东西，包括图表，在任何地方看起来都是差不多的。
如果有人感兴趣的话，之前发布的测试是在训练样本之外有这个结果的树上进行的。
显然，如果战略本身有正确的种子，并不总是需要达到99%的性能。
继续保持。
你有一个演示，还是只有一个测试器？
继续。
谁在乎他有什么或没有什么呢？没有人强迫你去读这个主题。他认为那是水，那是水。Ciao, ciao.
问了阿莱莎一个问题--他如何与BP合作。阅读他的回复（当然，已经删除）。嗯，我能说什么呢...
阿廖申科似乎是个天才！他说："我不知道。他应该听他的，也应该听科尔敦的。只是--嘘......，不要告诉任何人这件事。
阿莱申卡说有很多关于处理抽搐 的书，但他没有亲自给我寄过任何书。
很搞笑......一整本关于处理抽搐的书。
是的，这是我读到的答案。不，这里面有东西。我不知道他在读什么，但他看起来知道自己在做什么。我可能是错的。
我对他们都没有fxsaber :D
无论如何，在无处不在的Asaulenko和SanSanych（和我一样，但有自己的角色）的努力下，这个话题又进入了一个死胡同。
是时候用假声哭泣了："阿廖沙，科尔敦，好，可怜可怜我们这些可怜人吧！"。给我们一杯圣杯 的酒！我的灵魂在燃烧。"