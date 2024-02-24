交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 961 1...954955956957958959960961962963964965966967968...3399 新评论 [删除] 2018.05.28 21:15 #9601 阿列克谢-维亚兹米 金。那么它应该只在历史价格重复的情况下工作...也许这就是问题所在）我会重做，然后看看。 [删除] 2018.05.28 21:16 #9602 亚历山大_K2。正是如此。 某位阿索连科就是这样做的。虽然他试图像兔子一样扭动身体，但他仍然是一个物理学家，我对他的模型有信心。 它是这样的--它看价格是否在信心水平之外，另外NS还允许/不允许进入交易。我也有同样的情况，只是我用皮尔逊的不对称系数代替了NS。但是，这更好--我也想这样做。是的，我明白他有一个细分的范围，但像往常一样，恶魔被埋没在细微之处。 Ilya Antipin 2018.05.28 21:26 #9603 建议选择哪种货币对（EURUSD-H1或XAUUSD-H1），以及将哪些时段设置为训练和测试时段？10000/1000?30000/1500?我也可以按照自己的意愿设置森林参数。该软件包是randomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf）。我希望我的作品尽可能地对社会有用 :) [删除] 2018.05.28 22:00 #9604 伊利亚-安提平。 建议，选择哪种货币对（EURUSD-H1或XAUUSD-H1），并设定哪些时段作为训练和测试？10000/1000?30000/1500?我也可以按照自己的意愿设置森林参数。该软件包是randomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf）。我希望我的作品尽可能地对社会有用 :)任何，最好是有研究的文章 :) Ilya Antipin 2018.05.28 22:31 #9605 马克西姆，谢谢你的想法。如果我设法在这个主题的实验中遇到什么，就会有一篇文章。 Ilya Antipin 2018.05.28 22:39 #9606 历史/未来=10000/1000 在图表上，你可以清楚地看到OOS期的开始））。输入 - RSI指标（100个成分）。 第j个输入的计算公式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI周期为2+j，其中j为0至99。 [删除] 2018.05.28 23:02 #9607 伊利亚-安提平。是的，我们也可以这样做））通过联盟传播 Ilya Antipin 2018.05.28 23:08 #9608 马克西姆-德米特里耶夫斯基。是的，我们也知道如何做这样的回帖））。是的，第一个煎饼，但现在我正在做一个新的运行。现在的输入是烛台体--输出也只作为一个信号（0.1）。这个策略没有过滤。 下面这个是一个测试。我得到了一个非常令人失望的结果，2点的点差，-398点。我将尝试过滤它。我认为训练期不应该在森林中进行描述。 forexman77 2018.05.28 23:14 #9609 伊利亚-安提平。 历史/未来=10000/1000 在图表上，你可以清楚地看到OOS期的开始））。输入 - RSI指标（100个成分）。 计算第j个输入的公式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI周期为2+j，其中j为0至99。只有一部分人有反馈（没有学习和验证）。 Ilya Antipin 2018.05.28 23:38 #9610 LevelOpen > 0.1(< -0.1) 盈利73点 LevelOpen > 0.15(< -0.15) 盈利21点 一个微小的利润，但仍然是一个利润。在低于0.1的水平上，这是一种损失。现在，我们必须努力超越这些结果) 1...954955956957958959960961962963964965966967968...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
那么它应该只在历史价格重复的情况下工作...
也许这就是问题所在）我会重做，然后看看。
正是如此。
某位阿索连科就是这样做的。虽然他试图像兔子一样扭动身体，但他仍然是一个物理学家，我对他的模型有信心。
它是这样的--它看价格是否在信心水平之外，另外NS还允许/不允许进入交易。我也有同样的情况，只是我用皮尔逊的不对称系数代替了NS。但是，这更好--我也想这样做。
是的，我明白他有一个细分的范围，但像往常一样，恶魔被埋没在细微之处。
建议，选择哪种货币对（EURUSD-H1或XAUUSD-H1），并设定哪些时段作为训练和测试？10000/1000?30000/1500?我也可以按照自己的意愿设置森林参数。该软件包是randomForest（https://cran.r-project.org/web/packages/randomForest/randomForest.pdf）。我希望我的作品尽可能地对社会有用 :)
任何，最好是有研究的文章 :)
历史/未来=10000/1000
在图表上，你可以清楚地看到OOS期的开始））。输入 - RSI指标（100个成分）。
第j个输入的计算公式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI周期为2+j，其中j为0至99。
是的，我们也可以这样做））通过联盟传播
是的，我们也知道如何做这样的回帖））。
是的，第一个煎饼，但现在我正在做一个新的运行。现在的输入是烛台体--输出也只作为一个信号（0.1）。这个策略没有过滤。
下面这个是一个测试。我得到了一个非常令人失望的结果，2点的点差，-398点。我将尝试过滤它。我认为训练期不应该在森林中进行描述。
历史/未来=10000/1000
在图表上，你可以清楚地看到OOS期的开始））。输入 - RSI指标（100个成分）。
计算第j个输入的公式 iRSI(NULL, 0, 2+j, 4, i+1+Shift) - 50) / 50, RSI周期为2+j，其中j为0至99。
只有一部分人有反馈（没有学习和验证）。
LevelOpen > 0.1(< -0.1) 盈利73点
LevelOpen > 0.15(< -0.15) 盈利21点
一个微小的利润，但仍然是一个利润。在低于0.1的水平上，这是一种损失。现在，我们必须努力超越这些结果)