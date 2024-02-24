交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 951

阿列克谢-维亚兹米 金。

我再加几个预测器，然后转到合集....。然后手鼓和舞蹈将开始。

最好不要开始））它很糟糕

当你的头脑中没有任何战略，也没有从根本上确认它是否可行时，这一切都只是Kurvafitting。

剔除预测因素不剔除，剔除模型不剔除......。这可能需要很长时间。

由于充分意识到这一现象，我刚刚做了一个curvafitter和一个regulariser。它吃了输入的所有东西，在反馈中吐出随机的东西，但在正则化之后，它在一段时间内是有效的。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

最好不要开始））它很糟糕

当你的头脑中没有任何战略，也没有从根本上确认它能够发挥作用时，就只能是曲线救国了。

剔除预测因素不剔除，剔除模型不剔除......。

你不需要，如果EA在这个数据上工作得很好，有一些规律性的东西在里面描述，是不是拟合也无所谓，至少让我们在上面使用MO模型吧!

阿列克谢-维亚兹米 金。

这里没有必要，如果EA在这个数据上工作得很好，那么其中就有描述的模式，不管它是否适合，至少让MO模型出来吧!

意识是一个复杂的东西，它来自于痛苦。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

意识是一个复杂的东西，通过痛苦而来

意识到MO无法复制算法的清晰逻辑？

阿列克谢-维亚兹米 金。

意识到MO无法复制算法的清晰逻辑？

这根本没有意义。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

而这根本没有任何意义。

那么是的，我很失望。

对于最后一个文件，我与树的关系是这样的。

2016年，培训


y_pred

y_true-101
-113392388444472
010803767146029
17413376787415


2015年，测试。


y_pred

y_true-101
-19552392625429
011495721317509
18581403776835

当预测-1时：-1实际上会比1出现的频率略高。但0将是最频繁的，而且可能都会以损失告终。对 "1 "类也是如此。


麻烦的事已经和树一起出来了。遗传学选择了树的参数cp=0，这给了树一堆分支的权限。这是不幸的，我们应该把这个参数限制在某个小的非零值上。

 

我认为数据中没有足够的预测因素来归类为 "0"。例如，我们需要一些平整度的指标。

一般来说，这对树来说是很糟糕的。SanSanych的木材要冷得多。


阿列克谢-维亚兹米 金。

这种再培训、错误的设置、大相径庭的市场是什么？

不好的模型设置，以及因此而造成的过度训练。

 
交易员博士

SanSanych的木材要冷得多。

有什么酷的--再培训，没有别的，他没有一个预测器会与他的目标变量有关--全是噪音。而他坐在拨浪鼓里，把垃圾文件放在这里，而不是检查噪音。

