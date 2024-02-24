交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 956 1...949950951952953954955956957958959960961962963...3399 新评论 Vladimir Perervenko 2018.05.26 13:18 #9551 另一本关于该主题的有用书籍 祝好运 Флах П. - Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных [2015, PDF, RUS] :: RuTracker.org rutracker.org Автор : 2015 : Флах П.: ДМК Пресс : 978-5-97060-273-7 : Русский: PDF : Отсканированные страницы : 402: Перед вами один из самых интересных учебников по машинному обучению - разделу искусственного интеллекта, изучающего методы построения моделей, способных обучаться, и алгоритмов для их построения и обучения. Автор воздал должное невероятному... Renat Akhtyamov 2018.05.26 17:16 #9552 到目前为止，无论是演示还是真实，都没有为任何人带来好处。 底线--这都是玩具、乐趣和游戏...。 Yuriy Asaulenko 2018.05.26 17:20 #9553 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。到目前为止，无论是演示还是真实，都没有为任何人带来好处。 其结果是--都是玩具、娱乐和乐趣。拿破仑的儿子在生日时得到了一个铝制拨浪鼓。铝对其他东西都没有好处）。 forexman77 2018.05.26 19:19 #9554 yoooooooooooo! 两种方式的东西都使用了森林。在训练中，所有的类都被猜中了，在测试数据中则要少一点，在测试数据中，有50%以上的数据落入了所寻求的类中，而负面的类数据也落入了那里（约为所寻求的50%的数量）。 好吧，充其量只有很少的例子，搜索类中的负面类也少一点。 那我怀疑数据是否可以完全分割，至少是以很小的幅度分割，对交易产生有意义的影响。 或者说不是吗？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.27 03:09 #9555 树木实验的中间结果 这份报告是针对2017年的--输入是由TC条件产生的，没有应用过滤器，但有位置支持 都一样，但输入是由在2015年和2016年训练的树产生的 这是带滤波器的ATS信号的输入 这是由Tree用同样的过滤器输入的结果 是的，过滤器是为2016-2017年优化的，所以它几乎是一个prdrong，但为什么树不能把它们排起来是一个谜。另一方面，我们可以看到，在过滤器筛选出输入的地方，树进来了，反之亦然，这同样有趣。而有趣的是，这棵树在决定分支时并不考虑确切的财务结果，而对历史的优化则集中在财务指标上。 СанСаныч Фоменко 2018.05.27 10:44 #9556 forexman77:yoooooooooooo! 两种方式的东西都使用了森林。在训练中，所有的类都被猜中了，在测试数据中则要少一点，在测试数据中，有50%以上的数据落入了所寻求的类中，而负面的类数据也落入了那里（约为所寻求的50%的数量）。 好吧，充其量只有很少的例子，搜索类中的负面类也少一点。 那我怀疑数据是否可以完全分割，至少是以很小的幅度分割，对交易产生有意义的影响。 或者说不是吗？如果森林里到处都是垃圾，那么它就是非洲的一个垃圾场。你已经提供了最具体的证据，说明你根本没有与目标变量相关的预测因素。 [删除] 2018.05.27 13:26 #9557 桑桑尼茨-弗门科。如果你用垃圾填满森林，森林就是一个垃圾场。你已经提供了最具体的证据，证明你根本没有与目标变量相关的预测因子。是不是他们必须除以目标？:DDDDD 给我看一个测试和跟踪图，其中存在着这种关系 我不知道他为什么不给我看......就像最近fxsaber禁止我一样......至少他知道自己在说什么......他肯定没有写过通过森林和其他软件包搜索预测器，因为用这种方法无法在市场上找到比率 forexman77 2018.05.27 13:44 #9558 桑桑尼茨-弗门科。如果你用垃圾填满森林，森林就是一个垃圾场，而你已经提供了最具体的证据，证明你根本没有与目标变量相关的预测因子。 给你。很多例子显示，当train=>validation。你需要train=>validation=>test(测试数据，算法根本没有看到，只是通过训练好的模型预测，在train，validation上) 因此，那些显示训练结果，然后验证的例子说明不了什么。我有很多例子，验证能让你猜到95%的目标。 而且他们用交叉检查的方式对K-10进行检查。同样，我也得到了过度训练。 Igor Makanu 2018.05.27 14:06 #9559 forexman77: 我有很多例子，我可以猜到95%的目标。找到了，找到了我写的地方。 M. Gunter.股票投机者的公理。辅助公理#5。谨防历史上的相似之处的陷阱。 辅助公理#6。谨防重复数字的错觉。 第7条辅助公理。谨防存在相关和因果关系的错觉。 嗯，与冈特不相上下？)))) forexman77 2018.05.27 14:30 #9560 伊戈尔-马卡努。找到了，找到了我写的地方。 hmmm，与冈特不相上下？))))我知道这一点已经很久了。我想我是在'三年级'时经历的。不惊讶)))) 1...949950951952953954955956957958959960961962963...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
另一本关于该主题的有用书籍
祝好运
到目前为止，无论是演示还是真实，都没有为任何人带来好处。
底线--这都是玩具、乐趣和游戏...。
两种方式的东西都使用了森林。在训练中，所有的类都被猜中了，在测试数据中则要少一点，在测试数据中，有50%以上的数据落入了所寻求的类中，而负面的类数据也落入了那里（约为所寻求的50%的数量）。
树木实验的中间结果
这份报告是针对2017年的--输入是由TC条件产生的，没有应用过滤器，但有位置支持
都一样，但输入是由在2015年和2016年训练的树产生的
这是带滤波器的ATS信号的输入
这是由Tree用同样的过滤器输入的结果
是的，过滤器是为2016-2017年优化的，所以它几乎是一个prdrong，但为什么树不能把它们排起来是一个谜。另一方面，我们可以看到，在过滤器筛选出输入的地方，树进来了，反之亦然，这同样有趣。而有趣的是，这棵树在决定分支时并不考虑确切的财务结果，而对历史的优化则集中在财务指标上。
如果森林里到处都是垃圾，那么它就是非洲的一个垃圾场。你已经提供了最具体的证据，说明你根本没有与目标变量相关的预测因素。
给我看一个测试和跟踪图，其中存在着这种关系
我不知道他为什么不给我看......就像最近fxsaber禁止我一样......至少他知道自己在说什么......他肯定没有写过通过森林和其他软件包搜索预测器，因为用这种方法无法在市场上找到比率
给你。很多例子显示，当train=>validation。你需要train=>validation=>test(测试数据，算法根本没有看到，只是通过训练好的模型预测，在train，validation上)
因此，那些显示训练结果，然后验证的例子说明不了什么。我有很多例子，验证能让你猜到95%的目标。
而且他们用交叉检查的方式对K-10进行检查。同样，我也得到了过度训练。
M. Gunter.股票投机者的公理。
辅助公理#5。谨防历史上的相似之处的陷阱。
辅助公理#6。谨防重复数字的错觉。
第7条辅助公理。谨防存在相关和因果关系的错觉。
