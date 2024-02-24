交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 956

另一本关于该主题的有用书籍

祝好运

Флах П. - Машинное обучение. Наука и искусство построения алгоритмов, которые извлекают знания из данных [2015, PDF, RUS] :: RuTracker.org
Автор : 2015 : Флах П.: ДМК Пресс : 978-5-97060-273-7 : Русский: PDF : Отсканированные страницы : 402: Перед вами один из самых интересных учебников по машинному обучению - разделу искусственного интеллекта, изучающего методы построения моделей, способных обучаться, и алгоритмов для их построения и обучения. Автор воздал должное невероятному...
 

到目前为止，无论是演示还是真实，都没有为任何人带来好处。

底线--这都是玩具、乐趣和游戏...。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

拿破仑的儿子在生日时得到了一个铝制拨浪鼓。铝对其他东西都没有好处）。

 

yoooooooooooo!

两种方式的东西都使用了森林。在训练中，所有的类都被猜中了，在测试数据中则要少一点，在测试数据中，有50%以上的数据落入了所寻求的类中，而负面的类数据也落入了那里（约为所寻求的50%的数量）。

好吧，充其量只有很少的例子，搜索类中的负面类也少一点。

那我怀疑数据是否可以完全分割，至少是以很小的幅度分割，对交易产生有意义的影响。

或者说不是吗？

 

树木实验的中间结果

这份报告是针对2017年的--输入是由TC条件产生的，没有应用过滤器，但有位置支持

都一样，但输入是由在2015年和2016年训练的树产生的

这是带滤波器的ATS信号的输入


这是由Tree用同样的过滤器输入的结果


是的，过滤器是为2016-2017年优化的，所以它几乎是一个prdrong，但为什么树不能把它们排起来是一个谜。另一方面，我们可以看到，在过滤器筛选出输入的地方，树进来了，反之亦然，这同样有趣。而有趣的是，这棵树在决定分支时并不考虑确切的财务结果，而对历史的优化则集中在财务指标上。

 
forexman77:

如果森林里到处都是垃圾，那么它就是非洲的一个垃圾场。你已经提供了最具体的证据，说明你根本没有与目标变量相关的预测因素。

桑桑尼茨-弗门科

如果你用垃圾填满森林，森林就是一个垃圾场。你已经提供了最具体的证据，证明你根本没有与目标变量相关的预测因子。

是不是他们必须除以目标？:DDDDD

给我看一个测试和跟踪图，其中存在着这种关系

我不知道他为什么不给我看......就像最近fxsaber禁止我一样......至少他知道自己在说什么......他肯定没有写过通过森林和其他软件包搜索预测器，因为用这种方法无法在市场上找到比率

 
给你。很多例子显示，当train=>validation。你需要train=>validation=>test(测试数据，算法根本没有看到，只是通过训练好的模型预测，在train，validation上)

因此，那些显示训练结果，然后验证的例子说明不了什么。我有很多例子，验证能让你猜到95%的目标。

而且他们用交叉检查的方式对K-10进行检查。同样，我也得到了过度训练。

 
我有很多例子，我可以猜到95%的目标。

找到了，找到了我写的地方。

M. Gunter.股票投机者的公理。

辅助公理#5。谨防历史上的相似之处的陷阱。
辅助公理#6。谨防重复数字的错觉。
第7条辅助公理。谨防存在相关和因果关系的错觉。

嗯，与冈特不相上下？))))

 
我知道这一点已经很久了。我想我是在'三年级'时经历的。不惊讶))))

