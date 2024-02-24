交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 954

尤里-阿索连科

是的，这些话都已经说过了。没有水）。

可以给我一张流程图吗？ 我喜欢流程图，视觉效果。

我更喜欢有钱袋的关卡，以及战略到达那里的路径。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

其实我不是在说策略，我是在说渠道。问，答。

如果你喜欢方案，请看该频道的方案。


尤里-阿索连科

其实我不是在说策略，我是在说渠道。提问和回答。

好吧，如果你喜欢图表，请看通道图。


我甚至不认为这里面有什么钱。

 
对于那些不想深入研究R但想使用它的人来说

对RKWard GUI的比较评论

用你的鼠标拖放，你就可以了。试试吧。

祝好运

弗拉基米尔-佩雷文科
包'RKWard'不可用（适用于R3.5.0版本）。

 
有源代码，你可以自己编译，但除了msvc，你还得放工艺，此外还有python，当你有了python，它完全覆盖了R，想想是否值得继续摆弄，从R中只得到葡萄糖的添加剂））。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

这里甚至没有一丝钱的影子。

也没有人答应给我任何钱。
尤里-阿索连科
也没有人答应给你钱。

在论坛上的目的是什么？其他人的大脑？

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

在论坛上的目的是什么？其他人的大脑？

你在问我吗？我怎么知道你的目的是什么。
尤里-阿索连科
