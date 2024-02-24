交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 475

新评论
 

我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并有Python语言支持。

 
格里戈里-乔宁

我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并支持Python语言。

除了价格和数量之外，还有一些线索。在MT5中，它们没有历史，所以必须积累它们。

最好是预测具体条目（理想情况下）IMHO，但可以从之字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。

这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交流会提供了一些额外的数据，但这并不关键。

我不知道如何玩这些符号，但我不知道我是否有时间玩。当我得到它时（他们会的），我不会提供它）。

 

请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在我的交易中使用它。

[删除]  
Dmitriy Skub:

除了价格和数量之外，还有其他几个流向。在MT5中，它们没有历史记录，所以你必须积累。

最好是预测具体的条目（理想情况下）IMHO，但你也可以从 "之 "字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。

这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交易所提供了一些额外的数据，但这并不关键。

至于玩耍--如果我有时间，我不会提供。当我得到它的时候（它们将足够多），我不会提供它）。


你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你必须采取一个价格系列，并通过不同的操作只与它一起工作。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你需要通过各种操作，只拿价格系列来操作它

这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，但它们是价格变化的原因（其中之一）。

还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经计入了价格？）那么是的，采取一个价格。

[删除]  
Dmitriy Skub:

这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，而是价格变化的原因（之一）。

还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经考虑到了价格中？）那么是的，采取一个价格。


嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约怎么能成为价格变化的原因？

 
Grigoriy Chaunin:

请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在交易中使用它。

没有什么可说的--看看帮助中对SYMBOL_SESSION_INTEREST、SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS、SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME的描述。那里很直接。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约如何引起价格变化？

我不是想和优素福争论，但我要回答。如果所有的东西都计算在内，价格要么静止不动，要么从一个水平跳到另一个水平。我们是否观察它？即使是在开幕式上？
[删除]  
Dmitriy Skub:
我不想和优素福争论，但我要回答。如果把一切都考虑进去，价格就会停滞不前或从一个水平跳到另一个水平。我们是否观察它？即使是在开幕式上？

根据什么逻辑，这是一个跳跃或到位？ 市场上发生的事情会立即反映在价格上，有效市场的理论:)

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

按照什么样的逻辑，它是跳来跳去还是原地踏步？ 市场上发生的事情，会立即反映在价格上，有效市场理论:)

这就是真空中的球状马的理论))即时这个词对你来说意味着什么？

1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399
新评论