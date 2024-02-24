交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 475 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 新评论 Grigoriy Chaunin 2017.09.14 11:31 #4741 我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并有Python语言支持。 Dmitriy Skub 2017.09.14 11:53 #4742 格里戈里-乔宁。我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并支持Python语言。除了价格和数量之外，还有一些线索。在MT5中，它们没有历史，所以必须积累它们。最好是预测具体条目（理想情况下）IMHO，但可以从之字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交流会提供了一些额外的数据，但这并不关键。我不知道如何玩这些符号，但我不知道我是否有时间玩。当我得到它时（他们会的），我不会提供它）。 Grigoriy Chaunin 2017.09.14 12:08 #4743 请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在我的交易中使用它。 [删除] 2017.09.14 12:16 #4744 Dmitriy Skub:除了价格和数量之外，还有其他几个流向。在MT5中，它们没有历史记录，所以你必须积累。最好是预测具体的条目（理想情况下）IMHO，但你也可以从 "之 "字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交易所提供了一些额外的数据，但这并不关键。至于玩耍--如果我有时间，我不会提供。当我得到它的时候（它们将足够多），我不会提供它）。你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你必须采取一个价格系列，并通过不同的操作只与它一起工作。 Dmitriy Skub 2017.09.14 12:24 #4745 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你需要通过各种操作，只拿价格系列来操作它这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，但它们是价格变化的原因（其中之一）。还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经计入了价格？）那么是的，采取一个价格。 [删除] 2017.09.14 12:25 #4746 Dmitriy Skub:这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，而是价格变化的原因（之一）。还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经考虑到了价格中？）那么是的，采取一个价格。嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约怎么能成为价格变化的原因？ Dmitriy Skub 2017.09.14 12:26 #4747 Grigoriy Chaunin: 请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在交易中使用它。 没有什么可说的--看看帮助中对SYMBOL_SESSION_INTEREST、SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS、SYMBOL_SESSION_BUY_ORDERS_VOLUME的描述。那里很直接。 Dmitriy Skub 2017.09.14 12:29 #4748 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约如何引起价格变化？ 我不是想和优素福争论，但我要回答。如果所有的东西都计算在内，价格要么静止不动，要么从一个水平跳到另一个水平。我们是否观察它？即使是在开幕式上？ [删除] 2017.09.14 12:31 #4749 Dmitriy Skub: 我不想和优素福争论，但我要回答。如果把一切都考虑进去，价格就会停滞不前或从一个水平跳到另一个水平。我们是否观察它？即使是在开幕式上？根据什么逻辑，这是一个跳跃或到位？ 市场上发生的事情会立即反映在价格上，有效市场的理论:) Dmitriy Skub 2017.09.14 12:32 #4750 马克西姆-德米特里耶夫斯基。 按照什么样的逻辑，它是跳来跳去还是原地踏步？ 市场上发生的事情，会立即反映在价格上，有效市场理论:)这就是真空中的球状马的理论))即时这个词对你来说意味着什么？ 1...468469470471472473474475476477478479480481482...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并有Python语言支持。
我在Otkritie有一个账户。我还可以添加什么？数量是我想到的第一件事。外汇没有。据我所知，除了价格和数量，终端中没有其他东西。所以，事实证明，我们需要来自外部的数据？我试图检测RTS指数、Sberbank和Siska上的之字形反转。结果不是很好。许多信号被错过。在某些情况下，有很多错误的信号。我试着用Siska预测下一栏的价格。结果也不是很好。我从来没有尝试过使用我的知识，也没有得到什么结果。如果你有愿望，我将介绍如何设置和运行什么。有三个阶段：从MT废料中导出数据，训练网络（Python脚本），观察MT中的结果（准备好的指标）。为了在网络上工作，有必要从微软网站安装库。并支持Python语言。
除了价格和数量之外，还有一些线索。在MT5中，它们没有历史，所以必须积累它们。
最好是预测具体条目（理想情况下）IMHO，但可以从之字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。
这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交流会提供了一些额外的数据，但这并不关键。
我不知道如何玩这些符号，但我不知道我是否有时间玩。当我得到它时（他们会的），我不会提供它）。
请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在我的交易中使用它。
除了价格和数量之外，还有其他几个流向。在MT5中，它们没有历史记录，所以你必须积累。
最好是预测具体的条目（理想情况下）IMHO，但你也可以从 "之 "字形开始。我不想听起来毫无根据的，图片是更好的。
这是MT5中的所有数据（不算玻璃）。交易所提供了一些额外的数据，但这并不关键。
至于玩耍--如果我有时间，我不会提供。当我得到它的时候（它们将足够多），我不会提供它）。
你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你必须采取一个价格系列，并通过不同的操作只与它一起工作。
你的所有数据都是滞后的，或者与报价的变化同时出现，你需要通过各种操作，只拿价格系列来操作它
这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，但它们是价格变化的原因（其中之一）。
还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经计入了价格？）那么是的，采取一个价格。
这些数据不是我的，是证券交易所的。它们在任何方面都不滞后于价格，而是价格变化的原因（之一）。
还是你认为（与优素福和J.Dow一样），一切都已经考虑到了价格中？）那么是的，采取一个价格。
嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约怎么能成为价格变化的原因？
请告诉我如何在MT5中获得这些数据。剩下的由我来做。而最重要的是这个数据的长度，以条为单位。故事越长越好。如果我自己不能得到这些数据，我就没有兴趣在这上面做一个网。无论如何，我将无法在交易中使用它。
嗯，是的，所有事情都考虑到了。未平仓合约如何引起价格变化？
我不想和优素福争论，但我要回答。如果把一切都考虑进去，价格就会停滞不前或从一个水平跳到另一个水平。我们是否观察它？即使是在开幕式上？
根据什么逻辑，这是一个跳跃或到位？ 市场上发生的事情会立即反映在价格上，有效市场的理论:)
按照什么样的逻辑，它是跳来跳去还是原地踏步？ 市场上发生的事情，会立即反映在价格上，有效市场理论:)
这就是真空中的球状马的理论))即时这个词对你来说意味着什么？