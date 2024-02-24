交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 964 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 新评论 Yuriy Asaulenko 2018.05.29 16:30 #9631 马克西姆-德米特里耶夫斯基。还有什么有趣的事情要说吗？那么就没有必要流泪了--Alglib本身不会让你看到其他东西 。每个人都知道，除了你。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:37 #9632 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我已经很好了，没有人给我看过更好的图表。 我写了我自己的框架，我正在用它工作。 如果我发现我需要R或Python来做什么，我就会去做。哦，小心点，马克西姆卡，拿投资者的钱。你需要一张这样的照片来换取这样的钱，我不会冒险拿它。只是一些友好的建议...不要冒这个险。你的统计数字不是很好。现在真的不清楚TC何时会开始流失，而这个时刻是重要的时刻之一。你认为你有它的缩水，但它已经耗费了一段时间了.....那是一大笔钱。你要花很长时间才能还清..... 以我的统计数字，我现在不敢拿。我宁愿在交易量上赚很多钱，自己也能赚到好钱。我不认为利用这种事情会更好。最主要的是不要犯错。 [删除] 2018.05.29 19:43 #9633 Mihail Marchukajtes:以你的统计数字，我也不敢））。 我将不得不用python，并得到一个更短的模型，最有可能，但除此之外，我将会很好。 xgboost 而不是脚手架 Vasily Perepelkin 2018.05.29 19:49 #9634 马克西姆-德米特里耶夫斯基。没有内部人士和关系，你就无法在市场上立足。你终于明白了!我一年前就教过你，而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的？听我说，首先要学会如何正确地做，之后才开始实验。 [删除] 2018.05.29 19:50 #9635 瓦西里-佩雷佩尔金。你终于明白了!我一年前就教过你，而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的？听我说，首先要学会如何正确地做，然后才是实验。马厩里的男孩已经孵出了)))) Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:54 #9636 瓦西里-佩雷佩尔金。你终于明白了!我一年前就教过你，而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的？听我说，首先要学会如何正确地做，然后才是实验。所以告诉我怎么做才对？你的统计数据在哪里？然后我们再谈.... Mihail Marchukajtes 2018.05.29 19:56 #9637 马克西姆-德米特里耶夫斯基。以你的统计数字，我也不敢））。 我不得不用python，可能会得到一个更短的模型，但这没关系。 让我们用xgboost而不是脚手架。它有什么问题？特别是最后一个屏幕。交易不多，但质量惊人....一点也不打滑，不像你...不是吗？ [删除] 2018.05.29 20:00 #9638 Mihail Marchukajtes:你不喜欢她什么？特别是最后一张截图。交易很少，但交易的质量是惊人的....。一点也不打滑，不像你...不是有吗？不多，第四亿次......我也可以这样做。 我的截图显示了4个月的培训和近一年的OOS，有些还显示了更多的内容。 顺便说一下，我的甲板没有漏水--这些是模型测试。我稍后再锁定它。需要处理这些模型，还搞不清楚它们是否可以改进。我将把所有的东西都转移到Python上，再研究一下......我一开始想用P，但后来我想起它让我发疯。 Mihail Marchukajtes 2018.05.29 20:03 #9639 马克西姆-德米特里耶夫斯基。不多，第四亿次......我也能做这些事 我的截图显示了4个月的培训和近一年的OOS，有些还显示了更多的内容。 顺便说一下，我的牌子没有合并--这些是模型测试。我稍后会再次锁定它。需要对模型进行整理，现在还搞不清楚是否可以改进。总之，不要拿别人的钱。你以后会迷上它的。你会知道....:-))) Igor Makanu 2018.05.29 20:04 #9640 elibrarius。 那么，为什么要尝试过滤掉坏的和有噪音的例子；或者隔离它们，把它们重新划分为 "不知道"，然后再次训练网络？问题是对的，答案是微不足道的--拟合一个与输入数据不匹配的矩阵。 我已经看了很多年这样的主题，不断看到关于噪音的短语--为什么价格系列中会有噪音？- 当涉及到开盘和收盘时--好吧，时间在时间框架内已经过期，价格在此刻是固定的。 当涉及到高点和低点时--好吧，有人很幸运地在非常 "点 "上下单（也许不是）--什么是噪音？ 每个价格运动都是市场参与者的真实行动，甚至OC用其平滑的价格运动（ticks过滤）--也是一个市场参与者。 ZZZY：你可以过滤输入，使用大的TFs--过滤器是合理的和有逻辑的，过滤高波动和低波动区域--过滤器是合理的和有逻辑的，过滤交易时间--过滤器是有逻辑的和有理由的....。但放弃输入，因为它们是噪音...这可能也是一个选择，它的合理性如何？- 啊，是的，数学模型需要它，所以测试器中的图表很好))))。 1...957958959960961962963964965966967968969970971...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
还有什么有趣的事情要说吗？
那么就没有必要流泪了--Alglib本身不会让你看到其他东西 。每个人都知道，除了你。
我已经很好了，没有人给我看过更好的图表。
我写了我自己的框架，我正在用它工作。
如果我发现我需要R或Python来做什么，我就会去做。
哦，小心点，马克西姆卡，拿投资者的钱。你需要一张这样的照片来换取这样的钱，我不会冒险拿它。只是一些友好的建议...不要冒这个险。你的统计数字不是很好。现在真的不清楚TC何时会开始流失，而这个时刻是重要的时刻之一。你认为你有它的缩水，但它已经耗费了一段时间了.....那是一大笔钱。你要花很长时间才能还清.....
以我的统计数字，我现在不敢拿。我宁愿在交易量上赚很多钱，自己也能赚到好钱。我不认为利用这种事情会更好。最主要的是不要犯错。
我将不得不用python，并得到一个更短的模型，最有可能，但除此之外，我将会很好。
xgboost 而不是脚手架
没有内部人士和关系，你就无法在市场上立足。
你终于明白了!我一年前就教过你，而你还在谈论神经网络、matlab、python...最后谁是对的？听我说，首先要学会如何正确地做，之后才开始实验。
马厩里的男孩已经孵出了))))
所以告诉我怎么做才对？你的统计数据在哪里？然后我们再谈....
我不得不用python，可能会得到一个更短的模型，但这没关系。
它有什么问题？特别是最后一个屏幕。交易不多，但质量惊人....一点也不打滑，不像你...不是吗？
我的截图显示了4个月的培训和近一年的OOS，有些还显示了更多的内容。
顺便说一下，我的甲板没有漏水--这些是模型测试。我稍后再锁定它。需要处理这些模型，还搞不清楚它们是否可以改进。我将把所有的东西都转移到Python上，再研究一下......我一开始想用P，但后来我想起它让我发疯。
总之，不要拿别人的钱。你以后会迷上它的。你会知道....:-)))
那么，为什么要尝试过滤掉坏的和有噪音的例子；或者隔离它们，把它们重新划分为 "不知道"，然后再次训练网络？
问题是对的，答案是微不足道的--拟合一个与输入数据不匹配的矩阵。
我已经看了很多年这样的主题，不断看到关于噪音的短语--为什么价格系列中会有噪音？- 当涉及到开盘和收盘时--好吧，时间在时间框架内已经过期，价格在此刻是固定的。 当涉及到高点和低点时--好吧，有人很幸运地在非常 "点 "上下单（也许不是）--什么是噪音？ 每个价格运动都是市场参与者的真实行动，甚至OC用其平滑的价格运动（ticks过滤）--也是一个市场参与者。
ZZZY：你可以过滤输入，使用大的TFs--过滤器是合理的和有逻辑的，过滤高波动和低波动区域--过滤器是合理的和有逻辑的，过滤交易时间--过滤器是有逻辑的和有理由的....。但放弃输入，因为它们是噪音...这可能也是一个选择，它的合理性如何？- 啊，是的，数学模型需要它，所以测试器中的图表很好))))。