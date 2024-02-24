交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 935 1...928929930931932933934935936937938939940941942...3399 新评论 СанСаныч Фоменко 2018.05.21 16:24 #9341 forexman77:我如何识别 "噪音预测器"？我试着按相关性选择并以这种方式删除，结果变得更糟。这里已经有很多人推荐。 我使用一个非常简单的方案，我不追求准确，但它非常清晰。 我把一个预测器--一个向量--分成两部分：一部分指目标的一个类别，另一部分指目标的另一个类别。然后我建立每个部分的直方图并进行比较：如果它们重合，它们就是噪音，如果它们分歧，它们就有一些预测能力。如果它们完全背离，那么它们就有100%的预测能力（没有见过）。直方图的相交是一个分类错误，原则上是无法克服的。 我把图表贴在这里，有rsi作为预测指标。可以对直方图的分歧进行衡量。 这就是拨浪鼓--以零成本，你可以针对大量的目标变量检查任意数量的预测器，我有时会这样做，作为对特别懒惰的人的一种礼貌。 Roffild 2018.05.21 20:40 #9342 阿列克谢-维亚兹米 金。不清楚如何阅读你的指标。这不是一个指标，它是一个随机森林... 你可以通过OOB、RMS等评估模型，但你不能理解模型的结果。 只有在将随机森林的结果与价格图表相结合后，才能发现模型行为的特殊性。 使用https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Include/Roffild/ToIndicator.mqh 生成的图表 Aleksey Vyazmikin 2018.05.21 23:46 #9343 交易员博士。过滤器_02 2016 arr_Buy 在数量上，"1 "类甚至超过了 "0 "类，因此与以前相比，错误的输入较少。请在EA中试试这棵树？我自己也很好奇，利润图会显示什么。 y_predy_true0101 第一列有数字的是未过滤的，第二列是过滤的 也许我弄乱了树的逻辑？ void FilterTree() { int arr_DonProc=DonProcf(); int arr_DonProcVisota=DonProcVisotaf(); int arr_DonProc_M15=DonProc_M15f(); int Level_Support_D1=LevlSupportf(PERIOD_D1); int Level_Support_W1=LevlSupportf(PERIOD_W1); int arr_Regressor=RegressorP(); bool BlockBuy=false; if (arr_DonProc>=2.5) { if (arr_DonProcVisota>=7.5) { BlockBuy=true; } else { if (arr_DonProc>=6.5) { if (Level_Support_D1>=-2.5) { if (Level_Support_W1<=1.5)BlockBuy=true; } } else { if (arr_Regressor>=2.5) { if(arr_DonProc_M15>=4.5)BlockBuy=true; } else { if(Level_Support_D1<1.5) { if(Level_Support_W1<-1.5)BlockBuy=true; } } } } } if (BlockBuy==true)BuyNow=false; SellNow=false; } Aleksey Vyazmikin 2018.05.21 23:48 #9344 罗费尔德。这不是一个指标，而是一个随机森林... 你可以通过OOB、RMS等评估模型，但你不能理解模型的结果。 只有在将随机森林的结果叠加到价格图表上之后，模型行为的特殊性才会显现。 使用https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Include/Roffild/ToIndicator.mqh 生成的图表这并不清楚，你所拥有的显然不是森林，而是指标--也许事实上它已经处理了 "森林 "的一些逻辑并将其输出，但它并没有成为不是一个指标。 那么，你想展示什么，如何阅读读物，它们给出了什么？ Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 00:05 #9345 阿列克谢-维亚兹米 金。 第一列数字是未经过滤的，第二列是有过滤的 也许我弄乱了树的逻辑？ 有一个错误。 if (BlockBuy==false)BuyNow=false; Roffild 2018.05.22 00:29 #9346 阿列克谢-维亚兹米 金。这并不清楚，你那里显然不是森林，而是一个指标--也许重点是它处理了一些 "森林 "的逻辑并推导出来，但这并不意味着它不是一个指标。 那么，你想展示什么，如何阅读读物，它们给出了什么？ CDForest::DFProcess(forest1, netinputs, netoutputs); indicSymbol.buffer(netoutputs[1] * 100.0, 0); CDForest::DFProcess(forest2, netinputs, netoutputs); indicSymbol.buffer(netoutputs[1] * 100.0, 1); 如果你不相信这个图是一个真正的森林，那么森林的概念显然是错误的... Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 00:36 #9347 罗费尔德。 如果你不相信这个图是一个真正的森林，那么森林的概念显然是错误的...这与信仰的问题有什么关系呢？我看到图表中的方块字--我不明白如何解释它们--一切。 Aleksey Vyazmikin 2018.05.22 00:53 #9348 操盘手医生， 一般来说，你必须在树上再做分支，很少有信息可以做出决定。 Dr. Trader 2018.05.22 00:56 #9349 阿列克谢-维亚兹米 金。第一列的数字是没有过滤器的，第二列是有过滤器的。 我明白了。这棵树无法学会如何正确地过滤，所以过滤后的结果并没有多好，只是少了一些交易。基本上是随机过滤掉了一些好的交易和一些坏的交易。 我在2015年只为Malovhodov训练了树。 Filter_02和mnogovhodov_02是为2016年训练的，最好在测试器中比较2016年和2017年（2017年--新的数据，根本不在档案中，这是最值得看的）。 Dr. Trader 2018.05.22 01:06 #9350 阿列克谢-维亚兹米 金。操盘手博士，一般来说，你需要把树进一步分支，没有什么信息可以做决定。我发现，进一步的分支会导致过度拟合。为了获得更好的准确性，我们应该转向更复杂的模型--森林或神经元。 你仍然可以在训练数据上达到100%的准确率，但如果这样的树在新的数据上只会失败，那还有什么意义。我想教这样一个模型，它能够在新数据上显示出与训练数据几乎相同的结果。 1...928929930931932933934935936937938939940941942...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我如何识别 "噪音预测器"？我试着按相关性选择并以这种方式删除，结果变得更糟。
这里已经有很多人推荐。
我使用一个非常简单的方案，我不追求准确，但它非常清晰。
我把一个预测器--一个向量--分成两部分：一部分指目标的一个类别，另一部分指目标的另一个类别。然后我建立每个部分的直方图并进行比较：如果它们重合，它们就是噪音，如果它们分歧，它们就有一些预测能力。如果它们完全背离，那么它们就有100%的预测能力（没有见过）。直方图的相交是一个分类错误，原则上是无法克服的。
我把图表贴在这里，有rsi作为预测指标。可以对直方图的分歧进行衡量。
这就是拨浪鼓--以零成本，你可以针对大量的目标变量检查任意数量的预测器，我有时会这样做，作为对特别懒惰的人的一种礼貌。
不清楚如何阅读你的指标。
这不是一个指标，它是一个随机森林...
你可以通过OOB、RMS等评估模型，但你不能理解模型的结果。
只有在将随机森林的结果与价格图表相结合后，才能发现模型行为的特殊性。
使用https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Include/Roffild/ToIndicator.mqh 生成的图表
过滤器_02 2016 arr_Buy
在数量上，"1 "类甚至超过了 "0 "类，因此与以前相比，错误的输入较少。请在EA中试试这棵树？我自己也很好奇，利润图会显示什么。
第一列有数字的是未过滤的，第二列是过滤的
也许我弄乱了树的逻辑？
这不是一个指标，而是一个随机森林...
你可以通过OOB、RMS等评估模型，但你不能理解模型的结果。
只有在将随机森林的结果叠加到价格图表上之后，模型行为的特殊性才会显现。
使用https://github.com/Roffild/RoffildLibrary/blob/master/Include/Roffild/ToIndicator.mqh 生成的图表
这并不清楚，你所拥有的显然不是森林，而是指标--也许事实上它已经处理了 "森林 "的一些逻辑并将其输出，但它并没有成为不是一个指标。
那么，你想展示什么，如何阅读读物，它们给出了什么？
第一列数字是未经过滤的，第二列是有过滤的
也许我弄乱了树的逻辑？
有一个错误。
这并不清楚，你那里显然不是森林，而是一个指标--也许重点是它处理了一些 "森林 "的逻辑并推导出来，但这并不意味着它不是一个指标。
那么，你想展示什么，如何阅读读物，它们给出了什么？
如果你不相信这个图是一个真正的森林，那么森林的概念显然是错误的...
这与信仰的问题有什么关系呢？我看到图表中的方块字--我不明白如何解释它们--一切。
操盘手医生， 一般来说，你必须在树上再做分支，很少有信息可以做出决定。
第一列的数字是没有过滤器的，第二列是有过滤器的。
我明白了。这棵树无法学会如何正确地过滤，所以过滤后的结果并没有多好，只是少了一些交易。基本上是随机过滤掉了一些好的交易和一些坏的交易。
我在2015年只为Malovhodov训练了树。
Filter_02和mnogovhodov_02是为2016年训练的，最好在测试器中比较2016年和2017年（2017年--新的数据，根本不在档案中，这是最值得看的）。
操盘手博士，一般来说，你需要把树进一步分支，没有什么信息可以做决定。
我发现，进一步的分支会导致过度拟合。为了获得更好的准确性，我们应该转向更复杂的模型--森林或神经元。
你仍然可以在训练数据上达到100%的准确率，但如果这样的树在新的数据上只会失败，那还有什么意义。我想教这样一个模型，它能够在新数据上显示出与训练数据几乎相同的结果。