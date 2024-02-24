交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 857 1...850851852853854855856857858859860861862863864...3399 新评论 geratdc_ 2018.04.23 20:20 #8561 马克西姆-德米特里耶夫斯基。日历API已经公布，但它还没有在MT5中出现。 因此，使用新闻背景会很有趣......不知道结果是否会令人满意，但为了好奇心，我想知道 +需要密集地在谷歌上搜索关于处理非平稳性的新研究。在RL中，这项研究目前正在紧张地进行，也就是说，这个话题还在不断发展，所以我暂时坐不住了。最简单的例子是有效的流形反馈，它们不能通过分析或想象来计算，所以只能通过多种实验来实现 :)日历是很好的!同时，你需要了解这个日历的关键指标，它们至少对货币价格、对市场预期有潜在影响。一般来说，市场上的猜测很嘈杂，但央行仍然会推动本国的利益，特别是美国、英国、欧盟、中国和俄罗斯。而大型金融公司也意识到了这一点。 例如，有50多个经济指标 来分析公司的财务业绩。他们实际上为一个公司使用了4-5个关键指标--如果你幸运地与经济学家合作，如果不是，他们会计算所有10个甚至20个指标。这就是为什么你必须与金融家交谈--每个国家都有自己的特点和自己的一套当前状态的关键参数：衰退、复苏、提前复苏、危机（提前衰退），等等。否则你会在这个日历中迷失方向。 至于其他两个参数--你也许可以自己做。 但首先你需要与基金专家交谈。分析。甚至可能在你的闲暇时间，阅读有关书籍，沟通是比较容易的。不可能在所有方面都成为专家。你已经走了很长的路，这意味着你接近成功。 不要怀疑，继续挖掘 :) 好运。 [删除] 2018.04.23 20:22 #8562 geratdc_:但首先你需要与基金专家交流。分析，甚至可能在闲暇时阅读有关书籍，以便于沟通。不可能在所有方面都成为专家。你已经走了很长的路，所以你离成功越来越近。 不要怀疑，继续挖掘 :)我对FA很熟悉，有一些我认识的分析师有一生的经验 geratdc_ 2018.04.23 20:50 #8563 是的，另一个4个参数是对 "基地 "周围政治局势的评估基准和报价货币。这很可能是一个用户参数（分析）。也就是说，它可能应该通过某种系统进行人工加权，我相信金融家们有这样的东西。政治纷争、贸易战--所有这些对金融市场 的影响并不比发行国家货币的中央银行报告差。当然，他们有一个分析性的新闻系统，正是根据国家之间的政治关系为货币预测提供某种风险因素。我们今天在卢布上看到了它的实况））。一方面，一些产业会赢，其他进口密集型产业会输。然后我们看一下他们参与预算形成的数量，算出对预算的最终影响。似乎预算因为石油/天然气而不会受到影响，但同样，受影响的行业将需要补贴。一切都是非常相互关联的，有必要计算一下))))一般来说，NS交易系统的相关（重要）分析/培训有很多因素。我理解它不想再从引用历史中学习......但如果你创建一个新的算法，也就是上面提到的--报价历史将有助于检查这4个关键参数（有条件的）和价格行为的关系，不是短期的，而是中长期的肯定。然而，解决方案可能更简单，我只是在分享我的想法。这取决于你的决定。 因此，你的NS交易系统肯定是一天比一天更有意义。我们不能等待稳定和100%的产量 :) [删除] 2018.04.23 20:56 #8564 geratdc_:是的，另一个4个参数是对 "基地 "周围政治局势的评估基准和报价货币。这很可能是一个用户参数（分析）。也就是说，它可能应该通过某种系统进行人工加权，我相信金融家们有这样的东西。政治纷争、贸易战--所有这些对金融市场 的影响并不比发行国家货币的中央银行报告差。当然，他们有一个分析性的新闻系统，根据国家之间的政治关系为货币预测准确提供一定的风险系数。我们今天在卢布上看到了它的实况））。一方面，一些产业会赢，其他进口密集型产业会输。然后，我们看一下他们参与预算形成的程度，并算出对预算的最终影响。似乎预算因为石油/天然气而不会受到影响，但同样，受影响的行业将需要补贴。一切都是非常相互关联的，你必须计算))))。 因此，你的NS交易系统肯定是一天比一天更有意义。我们迫不及待地想看到稳定和100%的产量 :)问题是，原教旨主义者在宏观经济模型方面的表现甚至比神经网络主义者在他们的模型方面的表现还要差:）））。 Dr. Trader 2018.04.23 21:39 #8565 @geratdc_ 不要听马克西姆的，他已经不在状态了。 你可以很容易地实现R2>0的回归者。假设有一个或两个点的价差，这甚至足以让我们在eurusd m5上通过交易条形开盘价获利。而所有这些都是相当的公共资金，主要的是要知道如何使用它们。 但你从哪里可以得到这样的价差？ 为了提高精确度，你需要创建自己的指标，并修改神经元以满足你的要求。那么R2=0.1是很有可能的，而且是有利可图的。 然后出现了更复杂的问题，但在这个论坛上谈论这些问题是不被接受的，这是反广告的。 还有那些比我聪明的人--即使有标准指标和脚手架。 [删除] 2018.04.23 21:45 #8566 交易员博士。@geratdc_ 不要听马克西姆的话，他已经不在状态了。废话少说，小黑。 在工作室监测，你还没有达到论坛上公开写的更复杂的问题（包括我写）:) 老实说，所有这些帖子看起来都是愚蠢的借口。你会相信自己吗？ 而这是考虑到我并不否认在NS上有盈利的TC的可能性（也有可能没有）。但我就是不明白这些没有事实的空洞的文字。 我不明白关于在M5对手上交易并考虑到点差的所有这些废话。在那里，传播的影响是很小的。 Dr. Trader 2018.04.23 22:08 #8567 马克西姆-德米特里耶夫斯基。我不明白这些闲置的文字。这条线对你来说是 "空写"，太糟糕了。在这个主题中，有几十个人描述了各种模型训练算法，之后模型在前测中的结果开始与后测的结果相关。显然，没有人会把一个工作的机器人布置在一块，你必须把它分块组装起来，测试不同的算法和包装。 结论是显而易见的--你没有测试过这个主题中提出的算法，否则你很早就会改变主意。 [删除] 2018.04.23 22:12 #8568 Dr. Trader: 这条线对你来说是 "空写"，太糟糕了。在这个主题中，有几十个人描述了训练模型的不同算法，之后模型在前测中的结果开始与后测的结果相关。显然，没有人会把一个工作的机器人布置在一块，你必须把它分块组装起来，测试不同的算法和包装。结论是显而易见的--你没有测试这个主题中提出的算法，否则你早就改变主意了。我不使用其他人的算法。当你有一个算法和一份报告时，这不是空洞的写作，你可以做几个提示，如何更好地实现TC。 你已经发送了一份测试报告，其中你的NS不工作，尽管正向和反向测试看起来是一样的。我也有这些，也有赚钱的，但不一定，我想一直（或几乎一直）。只有这样，我才能够给出建议。 我所看到的只是一些没有详细解释的报告碎片，以及米哈伊洛的监控。这就是全部。我已经描述了我的发现，可以说是或多或少的细节。 Mihail Marchukajtes 2018.04.23 22:20 #8569 马克西姆-德米特里耶夫斯基。废话少说，小黑。 在工作室的监控，你还没有达到在论坛上公开写的更复杂的问题（包括我写的） :) 老实说，所有这些帖子看起来都是愚蠢的借口。你会相信自己吗？ 而这是鉴于我并不否认在NS上有盈利的TS的可能性（也有可能没有）。但我就是不明白这些没有事实的空洞的文字。 我不明白关于在M5对手上交易并考虑到点差的所有这些废话。差价的影响在那里已经微乎其微了。这很容易。这没有什么可炫耀的，但总的来说，动力依然不变。最主要的是要达到批量乘法，然后就会更有乐趣... [删除] 2018.04.23 22:24 #8570 Mihail Marchukajtes:是的，当然。没有太多值得炫耀的地方，但总的来说，动力依然不变。最主要的是要达到批量乘法，然后就会更有乐趣... 我在观察，等待，直到年度范围将至少是2倍。 1...850851852853854855856857858859860861862863864...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
日历API已经公布，但它还没有在MT5中出现。
因此，使用新闻背景会很有趣......不知道结果是否会令人满意，但为了好奇心，我想知道
+需要密集地在谷歌上搜索关于处理非平稳性的新研究。在RL中，这项研究目前正在紧张地进行，也就是说，这个话题还在不断发展，所以我暂时坐不住了。最简单的例子是有效的流形反馈，它们不能通过分析或想象来计算，所以只能通过多种实验来实现 :)
日历是很好的!同时，你需要了解这个日历的关键指标，它们至少对货币价格、对市场预期有潜在影响。一般来说，市场上的猜测很嘈杂，但央行仍然会推动本国的利益，特别是美国、英国、欧盟、中国和俄罗斯。而大型金融公司也意识到了这一点。
例如，有50多个经济指标 来分析公司的财务业绩。他们实际上为一个公司使用了4-5个关键指标--如果你幸运地与经济学家合作，如果不是，他们会计算所有10个甚至20个指标。这就是为什么你必须与金融家交谈--每个国家都有自己的特点和自己的一套当前状态的关键参数：衰退、复苏、提前复苏、危机（提前衰退），等等。否则你会在这个日历中迷失方向。
至于其他两个参数--你也许可以自己做。
但首先你需要与基金专家交谈。分析。甚至可能在你的闲暇时间，阅读有关书籍，沟通是比较容易的。不可能在所有方面都成为专家。你已经走了很长的路，这意味着你接近成功。 不要怀疑，继续挖掘 :)
好运。
但首先你需要与基金专家交流。分析，甚至可能在闲暇时阅读有关书籍，以便于沟通。不可能在所有方面都成为专家。你已经走了很长的路，所以你离成功越来越近。 不要怀疑，继续挖掘 :)
我对FA很熟悉，有一些我认识的分析师有一生的经验
是的，另一个4个参数是对 "基地 "周围政治局势的评估基准和报价货币。这很可能是一个用户参数（分析）。也就是说，它可能应该通过某种系统进行人工加权，我相信金融家们有这样的东西。政治纷争、贸易战--所有这些对金融市场 的影响并不比发行国家货币的中央银行报告差。当然，他们有一个分析性的新闻系统，正是根据国家之间的政治关系为货币预测提供某种风险因素。我们今天在卢布上看到了它的实况））。一方面，一些产业会赢，其他进口密集型产业会输。然后我们看一下他们参与预算形成的数量，算出对预算的最终影响。似乎预算因为石油/天然气而不会受到影响，但同样，受影响的行业将需要补贴。一切都是非常相互关联的，有必要计算一下))))一般来说，NS交易系统的相关（重要）分析/培训有很多因素。我理解它不想再从引用历史中学习......但如果你创建一个新的算法，也就是上面提到的--报价历史将有助于检查这4个关键参数（有条件的）和价格行为的关系，不是短期的，而是中长期的肯定。然而，解决方案可能更简单，我只是在分享我的想法。这取决于你的决定。
因此，你的NS交易系统肯定是一天比一天更有意义。我们不能等待稳定和100%的产量 :)
是的，另一个4个参数是对 "基地 "周围政治局势的评估基准和报价货币。这很可能是一个用户参数（分析）。也就是说，它可能应该通过某种系统进行人工加权，我相信金融家们有这样的东西。政治纷争、贸易战--所有这些对金融市场 的影响并不比发行国家货币的中央银行报告差。当然，他们有一个分析性的新闻系统，根据国家之间的政治关系为货币预测准确提供一定的风险系数。我们今天在卢布上看到了它的实况））。一方面，一些产业会赢，其他进口密集型产业会输。然后，我们看一下他们参与预算形成的程度，并算出对预算的最终影响。似乎预算因为石油/天然气而不会受到影响，但同样，受影响的行业将需要补贴。一切都是非常相互关联的，你必须计算))))。
因此，你的NS交易系统肯定是一天比一天更有意义。我们迫不及待地想看到稳定和100%的产量 :)
问题是，原教旨主义者在宏观经济模型方面的表现甚至比神经网络主义者在他们的模型方面的表现还要差:）））。
@geratdc_
不要听马克西姆的，他已经不在状态了。
你可以很容易地实现R2>0的回归者。假设有一个或两个点的价差，这甚至足以让我们在eurusd m5上通过交易条形开盘价获利。而所有这些都是相当的公共资金，主要的是要知道如何使用它们。
但你从哪里可以得到这样的价差？
为了提高精确度，你需要创建自己的指标，并修改神经元以满足你的要求。那么R2=0.1是很有可能的，而且是有利可图的。
然后出现了更复杂的问题，但在这个论坛上谈论这些问题是不被接受的，这是反广告的。
还有那些比我聪明的人--即使有标准指标和脚手架。
@geratdc_
不要听马克西姆的话，他已经不在状态了。
废话少说，小黑。
在工作室监测，你还没有达到论坛上公开写的更复杂的问题（包括我写）:)
老实说，所有这些帖子看起来都是愚蠢的借口。你会相信自己吗？
而这是考虑到我并不否认在NS上有盈利的TC的可能性（也有可能没有）。但我就是不明白这些没有事实的空洞的文字。
我不明白关于在M5对手上交易并考虑到点差的所有这些废话。在那里，传播的影响是很小的。
我不明白这些闲置的文字。
这条线对你来说是 "空写"，太糟糕了。在这个主题中，有几十个人描述了各种模型训练算法，之后模型在前测中的结果开始与后测的结果相关。显然，没有人会把一个工作的机器人布置在一块，你必须把它分块组装起来，测试不同的算法和包装。
结论是显而易见的--你没有测试过这个主题中提出的算法，否则你很早就会改变主意。
这条线对你来说是 "空写"，太糟糕了。在这个主题中，有几十个人描述了训练模型的不同算法，之后模型在前测中的结果开始与后测的结果相关。显然，没有人会把一个工作的机器人布置在一块，你必须把它分块组装起来，测试不同的算法和包装。
结论是显而易见的--你没有测试这个主题中提出的算法，否则你早就改变主意了。
我不使用其他人的算法。当你有一个算法和一份报告时，这不是空洞的写作，你可以做几个提示，如何更好地实现TC。
你已经发送了一份测试报告，其中你的NS不工作，尽管正向和反向测试看起来是一样的。我也有这些，也有赚钱的，但不一定，我想一直（或几乎一直）。只有这样，我才能够给出建议。
我所看到的只是一些没有详细解释的报告碎片，以及米哈伊洛的监控。这就是全部。我已经描述了我的发现，可以说是或多或少的细节。
废话少说，小黑。
在工作室的监控，你还没有达到在论坛上公开写的更复杂的问题（包括我写的） :)
老实说，所有这些帖子看起来都是愚蠢的借口。你会相信自己吗？
而这是鉴于我并不否认在NS上有盈利的TS的可能性（也有可能没有）。但我就是不明白这些没有事实的空洞的文字。
我不明白关于在M5对手上交易并考虑到点差的所有这些废话。差价的影响在那里已经微乎其微了。
这很容易。这没有什么可炫耀的，但总的来说，动力依然不变。最主要的是要达到批量乘法，然后就会更有乐趣...
是的，当然。没有太多值得炫耀的地方，但总的来说，动力依然不变。最主要的是要达到批量乘法，然后就会更有乐趣...
我在观察，等待，直到年度范围将至少是2倍。