当前的酒吧被跳过，但下一个酒吧必须再次购买......


 
Vizard_

别犯傻了。请找利亚姆。虽然他很好...

等一下。现在还不是晚上....

 
Vizard_

好的

最好帮我找到那条线。那里写到，指标应该在达到零的时候开始计算第一条杠。如果我想让它工作，我必须一直编译它。我在论坛上找不到这样的主题 :-(

 
我今天在定价--云端的一台Windows机器，10GB的磁盘，价格是700-1000元/月。你想放什么就放什么，想放多少就放多少。

对TC来说，这不是一个糟糕的平台。更重要的是，在Windows下，可以把额外的软件--R、Python、DLL等放在你想要的地方。

PS 遇到了一台机器，即使是350r/月的1GB内存，磁盘等都不懂。这都是很模糊的写法。

 

关于时间序列模型的有趣的评论文章

 
想象一下吧。我昨天早上坐着，收到一个信号，是个错误，我被拉到一个负面的地方，当事情不按照我的方式进行时，我就会失去控制，结果事情变得很难看。总之...OOPS。我也关掉了VPS上的 EA，今天错过了这样一个巧克力信号。撕扯我的头发 :-(

 
Vizard_
看，夜莺的声音
唱着同样的歌...

是的，你知道。我也觉得它看起来很奇怪。但事实是她太酷了 :-(

第一个信号就把我打晕了 :-(


