来了，现在的应该是向上的，但下一个应该是向下的...因此，保持你的拳头和祈祷....。

 
现在的似乎没有进去，这很可惜......。我会努力用5分钟时间把它赢回来。在酒吧结束前5分钟，如果我们落后，我会买更多.....。
 

一幅油画，正如他们所说...

 

接下来要购买的是......

油画...

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

你今天在雷克萨斯上赚到钱了吗？

还没有...我只是一个小的......只是一个硬币。真的想减少错误，我带着双倍的手进去，结果失败了，但我相信最后一切都会好起来的......。

我喜欢当一个选项强势出现时...。接下来的15分钟将上涨，我认为我们应该买入，我们下降了一些，回调时可能会上涨...

 

仍然是那幅油画...


我认为我们将在不久的将来卷土重来......在希望回调的情况下，我又买了一个....。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我做了，也做了，我想知道为什么结果没有改善......原来我把所有的芯片送到了1个阵列中，它们被重复了。因为2、3个数字，我已经僵持了2-3天了。

现在，一切都像它应该的那样。我正在改用演示测试 :)


演示废话。最好是一个微型账户或真正的东西。相信我，演示和真实之间的区别，即使是迷你和微距仍然存在...

 
遗憾的是，最后一个没有进去几个点，但这没关系，火药箱里还有很多火药....。一个镜头，我已经拍了......。
 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

我需要演示来进行最后的调整

我使用他们已经有10年了 :) 我没有白白地在他们身上下注。

这是我今天的生日礼物：）现在可以去散步了。

没有问题!!!!!真诚地祝贺你在大家生活中的这个光明的节日。我祝愿你健康和良好的趋势.....。

 
马克西姆-德米特里耶夫斯基

谢谢你!:)

你说谢谢是什么意思？你必须......，只是开玩笑....。但你必须监控你的机器人。我看到它正在稳步地开始制作正确的图表。更确切地说，很明显，优化后的增长是有保证的，所以我相信会好起来的。不要忘记在结束时对账户进行监控....。

