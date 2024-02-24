交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 703 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3399 新评论 Renat Akhtyamov 2018.02.22 19:02 #7021 蜥蜴_。告诉...不要将一连串的价格之和除以它们的数量，无论如何 亚历山大是一个时间上的指数，所以不是一个典型的平均数。 其余的--无论你想出什么，都会是这样的。 Vizard_ 2018.02.22 19:10 #7022 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。不要将一连串的点子的价格之和除以它们的数量。 亚历山大的是一个时间指数，所以它不是一个典型的平均数。 其余的--无论你想出什么，都会是这样的。如果我们在没有蜱虫的情况下做呢？至少从5个开始。我可以吗？ Renat Akhtyamov 2018.02.22 19:11 #7023 Vizard_。没有虱子的情况下如何？至少从5分钟开始。我可以吗？你太可笑了。 继续下去，你会自言自语的。 MT中的抽搐是任何一个TFs 在M5上一个刻度是5分钟 Vizard_ 2018.02.22 19:13 #7024 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。你在嘲弄。 MT中的抽搐是任何一个TFs。不，给我看一个兴趣的例子。TF n1 eurobuck。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 19:16 #7025 从这个开始，好的，但有两个错误，所以没有预测。 我不会给你看最后一张。 Vizard_ 2018.02.22 19:24 #7026 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。我从这个开始，正常，但有两个错误，所以没有预测。 我不会给你看最后一张。 没有必要用绿色的。是的，给我看最后一张，正常的那张。 Renat Akhtyamov 2018.02.22 19:29 #7027 蜥蜴_。这里根本不需要绿色的。是 的，展示最后一个，正常的那个。说实话，还有那个橙色的也是。 所以我不能给你看 它是不同的，是开头的逻辑延续。 Vizard_ 2018.02.22 19:32 #7028 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。所以我不能给你看。我不知道有什么大不了的。你可以向我炫耀一下。给我看看... Renat Akhtyamov 2018.02.22 19:33 #7029 Vizard_。我不知道有什么大不了的。你炫耀。给我看看...我不是在吹牛。 删除帖子？ 这就是它的全部内容。 Vizard_ 2018.02.22 19:36 #7030 雷纳特-阿赫蒂亚莫夫。我不是在吹牛。让我们来看看，不要觉得无聊... 1...696697698699700701702703704705706707708709710...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
告诉...
不要将一连串的价格之和除以它们的数量，无论如何
亚历山大是一个时间上的指数，所以不是一个典型的平均数。
其余的--无论你想出什么，都会是这样的。
不要将一连串的点子的价格之和除以它们的数量。
亚历山大的是一个时间指数，所以它不是一个典型的平均数。
其余的--无论你想出什么，都会是这样的。
如果我们在没有蜱虫的情况下做呢？至少从5个开始。我可以吗？
没有虱子的情况下如何？至少从5分钟开始。我可以吗？
你太可笑了。
继续下去，你会自言自语的。
MT中的抽搐是任何一个TFs在M5上一个刻度是5分钟
你在嘲弄。
MT中的抽搐是任何一个TFs。
不，给我看一个兴趣的例子。TF n1 eurobuck。
从这个开始，好的，但有两个错误，所以没有预测。
我不会给你看最后一张。
我从这个开始，正常，但有两个错误，所以没有预测。
我不会给你看最后一张。
没有必要用绿色的。是的，给我看最后一张，正常的那张。
这里根本不需要绿色的。是 的，展示最后一个，正常的那个。
说实话，还有那个橙色的也是。
所以我不能给你看
它是不同的，是开头的逻辑延续。
所以我不能给你看。
我不知道有什么大不了的。你可以向我炫耀一下。给我看看...
我不知道有什么大不了的。你炫耀。给我看看...
我不是在吹牛。
删除帖子？
这就是它的全部内容。
我不是在吹牛。
让我们来看看，不要觉得无聊...