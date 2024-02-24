交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 703

蜴_

告诉...

不要将一连串的价格之和除以它们的数量，无论如何

亚历山大是一个时间上的指数，所以不是一个典型的平均数。

其余的--无论你想出什么，都会是这样的。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

如果我们在没有蜱虫的情况下做呢？至少从5个开始。我可以吗？

 
Vizard_

没有虱子的情况下如何？至少从5分钟开始。我可以吗？

你太可笑了。

继续下去，你会自言自语的。

MT中的抽搐是任何一个TFs

在M5上一个刻度是5分钟
 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

不，给我看一个兴趣的例子。TF n1 eurobuck。

 

从这个开始，好的，但有两个错误，所以没有预测。

我不会给你看最后一张。


 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

没有必要用绿色的。是的，给我看最后一张，正常的那张。

 
蜴_

所以我不能给你看

它是不同的，是开头的逻辑延续。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

我不知道有什么大不了的。你可以向我炫耀一下。给我看看...

 
Vizard_

删除帖子？

这就是它的全部内容。

 
雷纳特-阿赫蒂亚莫夫

让我们来看看，不要觉得无聊...

