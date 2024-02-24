交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 700 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3399 新评论 Mykola Demko 2018.02.20 18:56 #6991 桑桑尼茨-弗门科。事实证明，圣杯已经被模糊了。 但我不明白如何使用它，也没有人明白。 好了，该看电视了。你不知道你在说什么。 这就像发送两个字节。这是牛顿的Binom (c)。 Mykola Demko 2018.02.20 18:57 #6992 sibirqk:不，我认为桑桑尼茨仍然在预测中隐含着对未来价值的窥视。 所以现在清理口袋还有点早。+100500 但不要把它看作是道路上的一个无意的碰撞。 СанСаныч Фоменко 2018.02.20 19:12 #6993 尼古拉-德姆科。+100500 但是，不要被偶尔的砰然大悟所吓倒。顿悟是指有东西落在你头上的时候吗？ 没有什么神秘的。 发布的结果，并不完全是一个破坏性的球。 这是一个SMA，其数值是通过ARIMA模型计算出来的，它是作为一个状态空间模型提出的。简而言之，与向导相比，该模型考虑到了误差，即公式看起来像。 神秘号码::SMA包 可能是错的，因为拟合和预测的结果是比较曲折的。 sibirqk 2018.02.20 19:36 #6994 桑桑尼茨-弗门科。顿悟是指有东西落在你头上的时候吗？ 没有什么神秘的。 发布的结果并不是真正的混搭。 它是一个SMA，其数值是通过ARIMA模型计算出来的，它以状态空间模型的形式呈现。简而言之，与向导相比，该模型考虑到了误差，即公式看起来像。 神秘号码::SMA包 可能是搞错了，因为拟合和预测的结果比错综复杂。<yt> - 这是价格值还是均线？ Dr. Trader 2018.02.20 23:01 #6995 https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf 第57页 开头似乎很清楚。 Yt是第t个酒吧的价格 n - 自回归的时期？ j是条形图的迭代器 其余的（w,v,e,F,g）是AR模型，我在这里完成了。 Mihail Marchukajtes 2018.02.21 07:23 #6996 蜥蜴_。医生，检查一下关节，我的眼睛越来越湿滑了。阿法，看看今晚的预报。麦克斯，去喝杯啤酒，因为你的朋友尤里克答应了过来教我们如何做70%的预测）米沙！已经是星期三了。承诺在周日的信号在哪里？）交易是活跃的，但还没有收益，但也没有损失。由于信号历史较长，尾部不可见....。 现在我认为它将开始定型。发生的情况是，在开始时，它停滞不前，然后它赶上了!!!!。 这是对交易系统性能的评价之一，它不会在jouster上暴跌。它使饮食的平衡在基本战略中处于不利地位。 [删除] 2018.02.21 07:28 #6997 蜥蜴_。医生，检查一下关节，我的眼睛越来越湿滑了。阿法，看看今晚的预报。麦克斯，去喝杯啤酒吧，因为你的朋友尤里克答应了过来教我们如何做70%的预测）米沙！已经是星期三了。承诺在周日的信号在哪里？）哎哟，我受够了这种科学，都是一回事，只有一回事。 dip多Agent kulerning nada有各种有记忆的Markovian状态 https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf Mihail Marchukajtes 2018.02.21 07:34 #6998 昨天我想出了如何用适应输出变量的最大样本长度来搜索最大数据集。昨天晚上我做了一个脚本，但R出现了故障。我今天又运行了一次，它成功了。需要更多的测试!!!!! Mihail Marchukajtes 2018.02.21 13:55 #6999 只有一件事可以说 Semyon, Semyonych.............. [删除] 2018.02.21 14:12 #7000 Mihail Marchukajtes:只有一件事可以说 Semyon, Semyonych..............你拿一瓶伏特加酒，与美洲虎混合，并加入Baltika 9来调味 你喝了它，举起你的手，然后猛地放下......:))) 1...693694695696697698699700701702703704705706707...3399 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
事实证明，圣杯已经被模糊了。
但我不明白如何使用它，也没有人明白。
好了，该看电视了。
你不知道你在说什么。
这就像发送两个字节。这是牛顿的Binom (c)。
不，我认为桑桑尼茨仍然在预测中隐含着对未来价值的窥视。 所以现在清理口袋还有点早。
但不要把它看作是道路上的一个无意的碰撞。
但是，不要被偶尔的砰然大悟所吓倒。
顿悟是指有东西落在你头上的时候吗？
没有什么神秘的。
发布的结果，并不完全是一个破坏性的球。
这是一个SMA，其数值是通过ARIMA模型计算出来的，它是作为一个状态空间模型提出的。简而言之，与向导相比，该模型考虑到了误差，即公式看起来像。
神秘号码::SMA包
可能是错的，因为拟合和预测的结果是比较曲折的。
https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf 第57页
开头似乎很清楚。
Yt是第t个酒吧的价格
n - 自回归的时期？
j是条形图的迭代器
其余的（w,v,e,F,g）是AR模型，我在这里完成了。
交易是活跃的，但还没有收益，但也没有损失。由于信号历史较长，尾部不可见....。
现在我认为它将开始定型。发生的情况是，在开始时，它停滞不前，然后它赶上了!!!!。
这是对交易系统性能的评价之一，它不会在jouster上暴跌。它使饮食的平衡在基本战略中处于不利地位。
哎哟，我受够了这种科学，都是一回事，只有一回事。
dip多Agent kulerning nada有各种有记忆的Markovian状态
https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf
昨天我想出了如何用适应输出变量的最大样本长度来搜索最大数据集。昨天晚上我做了一个脚本，但R出现了故障。我今天又运行了一次，它成功了。需要更多的测试!!!!!
Semyon, Semyonych..............
你拿一瓶伏特加酒，与美洲虎混合，并加入Baltika 9来调味
你喝了它，举起你的手，然后猛地放下......:)))