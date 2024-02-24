交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 700

桑桑尼茨-弗门科

事实证明，圣杯已经被模糊了。

但我不明白如何使用它，也没有人明白。

好了，该看电视了。

你不知道你在说什么。

这就像发送两个字节。这是牛顿的Binom (c)。

 
sibirqk:

不，我认为桑桑尼茨仍然在预测中隐含着对未来价值的窥视。 所以现在清理口袋还有点早。

+100500

但不要把它看作是道路上的一个无意的碰撞。

 
尼古拉-德姆科

+100500

但是，不要被偶尔的砰然大悟所吓倒。

顿悟是指有东西落在你头上的时候吗？

没有什么神秘的。

发布的结果，并不完全是一个破坏性的球。

这是一个SMA，其数值是通过ARIMA模型计算出来的，它是作为一个状态空间模型提出的。简而言之，与向导相比，该模型考虑到了误差，即公式看起来像。

神秘号码::SMA包

可能是错的，因为拟合和预测的结果是比较曲折的。

 
桑桑尼茨-弗门科

顿悟是指有东西落在你头上的时候吗？

没有什么神秘的。

发布的结果并不是真正的混搭。

它是一个SMA，其数值是通过ARIMA模型计算出来的，它以状态空间模型的形式呈现。简而言之，与向导相比，该模型考虑到了误差，即公式看起来像。

神秘号码::SMA包

可能是搞错了，因为拟合和预测的结果比错综复杂。

<yt> - 这是价格值还是均线？
 

https://cran.r-project.org/web/packages/smooth/smooth.pdf 第57页

开头似乎很清楚。

Yt是第t个酒吧的价格
n - 自回归的时期？
j是条形图的迭代器


其余的（w,v,e,F,g）是AR模型，我在这里完成了。

 
蜴_
医生，检查一下关节，我的眼睛越来越湿滑了。
阿法，看看今晚的预报。
麦克斯，去喝杯啤酒，因为你的朋友尤里克答应了
过来教我们如何做70%的预测）
米沙！已经是星期三了。承诺在周日的信号在哪里？）

交易是活跃的，但还没有收益，但也没有损失。由于信号历史较长，尾部不可见....。

现在我认为它将开始定型。发生的情况是，在开始时，它停滞不前，然后它赶上了!!!!。

这是对交易系统性能的评价之一，它不会在jouster上暴跌。它使饮食的平衡在基本战略中处于不利地位。

蜴_
医生，检查一下关节，我的眼睛越来越湿滑了。
阿法，看看今晚的预报。
麦克斯，去喝杯啤酒吧，因为你的朋友尤里克答应了
过来教我们如何做70%的预测）
米沙！已经是星期三了。承诺在周日的信号在哪里？）

哎哟，我受够了这种科学，都是一回事，只有一回事。

dip多Agent kulerning nada有各种有记忆的Markovian状态

https://pdfs.semanticscholar.org/992d/9978e274a9475e5d6e6f44b81f6cebef1dcb.pdf

 

昨天我想出了如何用适应输出变量的最大样本长度来搜索最大数据集。昨天晚上我做了一个脚本，但R出现了故障。我今天又运行了一次，它成功了。需要更多的测试!!!!!

 

只有一件事可以说

Semyon, Semyonych..............

Mihail Marchukajtes:

只有一件事可以说

Semyon, Semyonych..............

你拿一瓶伏特加酒，与美洲虎混合，并加入Baltika 9来调味

你喝了它，举起你的手，然后猛地放下......:)))

