只是坐下来，写了一个分析器。
这是模型，你需要向它输入15个最后的增量，在每个栏中。增量是以价格减去5期斜线平均数来计算的。函数double catboost_model(const double &features[])应该被写在
如果信号超过0.5，则买入，如果低于0.5，则卖出。时间范围是15分钟。
我从9月1日开始接受培训，直到现在。
反正我也做不到......我就把它放在这里吧 ))
我现在在路上，两小时后再试)
已经试过了，它正在倾泻。
然后我就会弄清楚原因。
这个模型是通过Pythorch吗？它是自己产生的吗？或如何？我只是没有使用第三方应用程序，我在mt.com上做了所有事情。它只是不能正常工作）））也许这就是你得到不同结果的原因。
解析模型代码（从python翻译成mql）并将其写入.mqh中
固定的......固定一个，打破另一个。现在它在OOS上没有赚到钱 :D
另外，价差低估了盈利能力。但这个模型很容易被移植。你可以拿起变体...
如果你是一个初学者，它总是与你同在。
如果你在小说中加入天数小时等内容，它就没有任何作用。
bestTest = 0.4918224299
我只是把它扔进去，所以没有人可以乱来。
马克西姆，你能不能做同样的模型，并以同样的方式进行教学，但有两个输出？ 一个用于买入，第二个用于卖出，结果应该更好。
没有发现任何模式
要么改用虱子，要么就做一些过头的事情
现在有两个等级。
顺便说一下，RNN似乎做得更好......但代码是原始的。
