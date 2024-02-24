交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 2057

Maxim Dmitrievsky:

只是坐下来，写了一个分析器。

这是模型，你需要向它输入15个最后的增量，在每个栏中。增量是以价格减去5期斜线平均数来计算的。函数double catboost_model(const double &features[])应该被写在

如果信号超过0.5，则买入，如果低于0.5，则卖出。时间范围是15分钟。

我从9月1日开始接受培训，直到现在。

反正我也做不到......我就把它放在这里吧 ))

我现在在路上，两小时后再试试)
Alexander Alekseyevich:
我现在在路上，两小时后再试)

已经试过了，它正在倾泻。

然后我就会弄清楚原因。

 
这个模型是通过Pythorch吗？它是自己产生的吗？或如何？我只是没有使用第三方应用程序，我在mt.com中做了一切。它就是不能正确工作))))，也许这就是你得到不同结果的原因。
解析模型代码（从python翻译成mql）并将其写入.mqh中

固定的......固定一个，打破另一个。现在它在OOS上没有赚到钱 :D

另外，价差低估了盈利能力。但这个模型很容易被移植。你可以拿起变体...


 
如果你是一个初学者，它总是与你同在。

如果你在小说中加入天数小时等内容，它就没有任何作用。

def get_prices(look_back = 15):
    prices = pd.DataFrame(mt5.copy_rates_range(SYMBOL, TIMEFRAME, START, STOP), 
                            columns=['time', 'close']).set_index('time')
    # set df index as datetime
    prices.index = pd.to_datetime(prices.index, unit='s')
    prices = prices.dropna()
    ratesM = prices.rolling(MA_PERIOD).mean()
    ratesD = prices - ratesM
    for i in range(look_back):
        prices[str(i)] = ratesD.shift(i)
    prices['h'] = prices.index.hour
    prices['dw'] = prices.index.dayofweek
    prices['d'] = prices.index.day
    prices['m'] = prices.index.month
    return prices.dropna()

bestTest = 0.4918224299

我只是把它扔进去，所以没有人可以乱来。


 
马克西姆，你能不能做同样的模型，同样的设置，但有两个输出？ 一个是买，第二个是卖。
没有发现任何模式

要么改用虱子，要么就做一些过头的事情

现在有两个等级。

顺便说一下，RNN似乎做得更好......但代码是原始的。

 
是的，有两个班，但如果你为每个班采取单独的输出，效果会更好）。
